23-29 Ağustos 2021 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 23-29 Ağustos 2021 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

23-29 Ağustos 2021 haftalık burç yorumları
Astroloji
23 Ağustos 2021 Pazartesi

Merhaba, haftanın önemli göksel etkileri hafta başında yaşayacağımız Venüs Satürn üçgeni ve Merkür’ün Neptün ve Plüton ile yapacağı açılar olacak. Hafta başında Venüs Satürn üçgeni ile ilişkilerde bir takım negatif durumlar, geçtiğimiz haftadan kalan abartılı davranışlar, küslükler olduysa düzeltme adına adımlar atabiliriz veya ikili ilişkiyi daha ciddi bir seviyeye götürme adına adımlar atılabilir. İlişkinin daha ciddi, kalıcı ve sadık tarafları ön plana çıkacaktır. Merkür Neptün karşıtlığı haftanın en tehlikeli açısı olacak çünkü kafa karışıklıkları, yanlış anlamalar/anlaşılmalar, kandırmaya, aldatmaya yönelik hareketler, hesaplama yanlışlarına çok açık bir dönem. Bu dönemde önemli finansal bir anlaşma veya yapacağınız büyük bir harcama riskli olabilir. Merkür Plüton üçgeni ise sezgilerimizi güçlendirici etkiye sahip. Aslında Neptün karşıtlığının da sezgilerimizi güçlendirdiğini söyleyebilirim ama açı karşıtlık olduğu için yanılgıya da çok açık bir durumda. Plüton üçgeni biraz daha dağılmayı engelliyor gibi gözüküyor. Derinlemesine sorgulamada bizi destekliyor ve konsantrasyonumuzu artırıyor.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Haftanın yanılgıya düşme açısından en riskli günü. İkili ilişkilerde somutlaştırıcı da olsa Ay Balık’ta ve Neptün ile kavuşum açısı içerisinde bu da aşırı hassasiyet, alınganlık ve yanılgı potansiyeli olan bir günü beraberinde getiriyor. Yoğunluk özellikle akşam saatlerinde.


Salı

Ay günün büyük çoğunluğunda Balık burcundaki ilerlemesine devam edecek. Dünkü kadar olmasa da hassaslık, kaçış ve yanılgıya açık bir gün daha. Akşam saatlerinde Ay’ın Koç’a geçmesi enerjimizi yükseltecek.


Çarşamba

Koç burcunda ilerleyen ay ile gün içerisinde enerjisi yüksek, daha cesur, belki biraz daha tartışmacı fakat verimliliği yüksek, efektif bir gün geçireceğiz. Tabii Merkür Neptün aldatmacalarına dikkat ettiğimiz takdirde.


Perşembe

Haftanın gergin günlerinden. Koç burcundaki ay gün içerisinde, özellikle akşam saatlerinde Plüton ile bir kare açı gerçekleştirecek bu da yine manipulasyona, eski defterlerin açılmasına, abartılı duyguların ortaya çıkmasına sebep olabilecek bir açı.


Cuma

Ay Boğa burcuna geçiş yapıyor. Hafta sonuna daha sakin ve huzurlu bir giriş yapıyoruz. Gün içerisinde karşı cins ve ebeveynlerimiz ile uyumumuz da oldukça iyi. Kendimizi iyi bir şekilde ifade edebildiğimiz bir gün.


Cumartesi

Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Sakin hafta sonunun en değişik günü diyebiliriz. Uranüs ile kavuşacak Ay bu gün bizi daha sıkılgan ve isyankar yapıyor. Maddi konularda ani girişimler yapmak için pek uygun bir gün değil.


Pazar

Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Ay Jüpiter ile kare yapacak. Özellikle yemek konusunda abartılı davranışlara meyledebiliriz. Aşırı para harcama eğiliminde olabiliriz. Onun dışında özgüveni yüksek eğlenceli bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


Instagram: korhankilinckaya



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