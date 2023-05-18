22 - 28 Mayıs 2023 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 22 - 28 Mayıs 2023 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

22 - 28 Mayıs 2023 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 18 Mayıs 2023 11:35 Güncelleme: 18 Mayıs 2023 11:36
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Esenlikler. Hafta yine oldukça etkileşimli diyebiliriz. Güneş’in Mars ile uyumlu açısı ile haftaya başlıyoruz. İrademiz, kendimizi ifademiz, gücümüz, fiziksel enerjimiz, cesaretimiz oldukça yüksek. Ayrıca devamında Mars ile Jüpiter’in sert bir etkileşimini yaşayacağız. Bu da özgüveni, iyimserliği çok yükselten bir etki. Fakat abartılı tepkiler, abartılı hareketler, fazla iyimser ve özgüvenli hareketlere çok dikkat etmek gerekli. Haftanın ilerleyen günlerinde Venüs Uranüs altmışlığı ile sosyal ilişkilerde ve ikili ilişkilerde tatlı sürprizlerin olabileceği, eğlenceli günler içerisinde olacağız. Ve 28 Mayıs oy verme günü biraz pesimistik bir gün. Güneş Satürn sert açısı ile sorumluluk olarak, belki fiziksel olarak zorlandığımız, çok da iyimser olmadığımız bir gün. Bu gün negatiflikten uzak durmaya çalışmalı ve üzerimizdeki sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Özellikle vatandaşlık görevimizi yerine getirip ikinci sefer de olsa oy kullanmayı lütfen bırakmayalım.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Haftaya Ay Yengeç burcunda başlıyoruz. Ay’ın hem Jüpiter’le hem Satürn ile uyumlu açısı ve Yengeçte çok güçlü olması duygusal açıdan bizi oldukça güçlü, yeterince iyimser ve yeterince sorumluluk sahibi yapıyor.


Salı

Ay Yengeçte ilerlemesine devam ediyor ve Mars’ın zorlayıcı etkileri olsa da Ay tarafı çok güzel etkiler altında. Venüs ile kavuşan ay ile oldukça sosyal, romantik, optimist bir gün geçireceğiz. Uranüs ile de ay uyumlu yerleşimde, sürprizlere de açık bir gün.


Çarşamba

Ay bugüne de Yengeç burcunda giriyor. Fakat bugün düne nazaran çok daha agresif. Ay hem Aslan burcuna geçerek agresif ateş elementini yükseltiyor, hem Plüton ile karşıtlık yapan Mars ile kavuşum yaparak bu kombinasyonu tetikliyor. Bu güne çok dikkat.


Perşembe

Ay Aslan burcunda Merkür ile kare açı içerisinde. Bu güne de dikkat zira yanlış ifadeler, ego çatışmaları için bugün çok elverişli.


Cuma

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Enerjimiz, ifademiz ve ögzüvenimiz yüksek. Gün içerisinde Uranüs ile kare açı yapacak olan ay ile çok tepkisel, fazla marjinal ve isyankar olabiliriz.


Cumartesi

Ay Başak burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde Güneş ile sert Jüpiter ile yumuşak etkileşimde. Özgüvenimiz yüksek fakat bugün de karşı cinsle, aileyle anlaşmazlıklar yaşanabilir.


Pazar

Bugün Ay başak burcunda ilerliyor. Sorumluluk günü. Ayrıca sürprizlere de açık, Satürn’ün negatif enerjisinin Ay’ın Venüs açısıyla biraz daha dengelendiğini görüyorum. Bugün lütfen sorumluluklarımızı alalım, oy kullanmaya gidelim, sandıktaki görevlerimizi yapalım.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


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Günlük burç yorumları: 22 Mayıs Pazartesi
Günlük burç yorumları: 22 Mayıs Pazartesi


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