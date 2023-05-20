Günlük burç yorumları: 22 Mayıs 2023 Pazartesi

22 Mayıs 2023 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 20 Mayıs 2023 00:51
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  • Bugün vermek istediğiniz mesajı çok daha kolay duyurabilirsiniz. En çarpıcı düşüncelerinizi ifade etmek için ideal bir zaman. Gündelik sohbetler bile peşine düşmeye değer bir sinerji yaratabilir. Gün içerisinde dile getirdiğiniz şeyler bir sonraki büyük girişiminize yol açabileceğinden, doğru insanlarla doğru konular açmaya özen gösterin. Aile ve benzeri konularda da yeni sayfalar açmak mümkün. Geçmişin karmasını temizleyebilir ve sevdiğiniz biriyle yeni bir başlangıç yapmayı deneyebilirsiniz. Gün aynı zamanda sizi bir yer değiştirme, yenileme veya dekorasyon değişikliğine imrendirebilir.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Size kendinizi fazlalıkmış hissettiren insanlardan ve durumlardan uzaklaştırmanız, hatta buna sebep olabilecek şeyleri kendinize yaşattığınız için kendinizden büyük bir özür dilemeniz gerekiyor olabilir. Benzer düşünen insanlarla tanışın, kendi topluluğunuzu arayın ve en özgün halinize tam olarak ulaşabilmek için mevcut sorunların ötesine bakmayı deneyin. Gerçekçi bakış açısı ile hayalperest cesaretini olanı harmanlayabildiğiniz bir farkındalık alanından bir seçim yaptığınızda, sizi hiçbir şey durduramaz. Gerçek arzularınızla yüzleşin, ilerleyin ve dikkat dağıtıcı unsurların sizi hedefinizden alıkoymasına izin vermeyin.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu an olduğunuz yerde biraz daha kalmak ve sahip olduklarınızın tadını çıkarmak isteyebilirsiniz. Beklenen veya beklenmedik nimetlerle kuşatılıyorsunuz ve bir şey sizi iyi hissettirdiğinde bunun altında farklı bir sebep aramanıza gerek yok. İlişkilerinizde de biraz daha derine, daha geniş bir açıdan baktığınızda belki de aslında kimsenin hatalı olmadığını fark edeceksiniz ya da bu durum sandığınızdan biraz daha çok yönlü bir hal alacak. Bu yüzden gereksiz tartışmalara girmeyin ve pusulanızı yeniden bulmaya odaklanın. Çevrenizdeki insanlar sizi yeteri kadar takdir etmiyorsa, yanlış yerde duruyor olabilir misiniz?

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Zihninizde bir savaş açan düşüncelerinizi bulun ve sizi zorlayacak olsa bile filtrelenmeden akmalarına izin verin. Bunu küstah bir tavırla ortaya koymanıza gerek yok ancak en gerçek benliğiniz olarak görünmenin ve insanların kim olduğunuzu, başka türlü kaldırılması zor olabilecek tüm bu katmanların altında nasıl hissettiğinizi görmelerine izin vermenin hiçbir zararı yok. İşiniz, dışarıdaki koşullar, zihinsel, duygusal, fiziksel veya başka türlü durumlar elverişli görünmese bile ruhunuzda bir denge oluşuyor. Herkese adil davranmanız gerektiğini de göz önünde bulundurarak, otoritenizi koruyun ve uzun vadede en iyi olduğunu düşündüğünüz şeyi yapın. Her zaman nicelikten çok niteliğe odaklanın.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir şey için çok baskı yapıyorsanız ve bazı şeylerin sizden kaçtığını hissediyorsanız, evrenin zamanlamasına güvenin ve kesinlikle kendinize inanın. Fazladan biraz uyuyarak, güne yavaş başlayarak ya da size iyi geleceğini düşündüğünüz başka bir şekilde detoks yapmak için biraz zaman ayırın ve rüyalarınıza karşı dikkat kesilin. Aynı şeyleri, korkuları, düşünce süreçlerini ve hatta sizi aynı döngüde tutan alışılmış kalıpları ele almanın yeni yollarını öğrenin. Neden meşgul olduğunuzun farkına varmaya çalışın ve ardından enerjinizi çalan ve karşılığında çok az şey veren şeylerden kendinizi özgürleştirin.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sezgileriniz şimdi en büyük yol göstericiniz olabilir. Evrenden bir işaret, yardım istediniz ve bunlarla kuşatıldığınız. İşin püf noktası, kafanızdaki o yumuşak sesin size nazikçe ne söylediğini anlamak ve tek görevi sizi tanıdık şeylerle güvende tutmak olan korku temelli yüksek sesi geçersiz kılmasına izin vermektir. Evreni mikro düzeyde yönetmeyi bırakacak ve onun iyi şeyleri yolunuza çıkarmasına izin verecek kadar yeteneklerinize inanın. Belirli bir durumla ilgili stresi, özünde olana karşı hissettiğiniz tutku ve sevgiyle değiştirin ve işlerin nasıl değişmeye başladığını görün. Net bir niyet belirleyin ve her şeyin size doğal bir şekilde gelmesine izin verin. Bolluk ve denge sizin doğal varoluş halinizdir.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şimdi sahip olmadıklarınız için sürekli endişelenmek yerine, sahip olduklarınız için şükretmeyi deneme zamanı. Korkularınızla yüzleşin ve bırakın kalbiniz sevgiyle dolsun. Evren tarafından sonsuz bir şekilde destekleneceğiniz gerçeğinden gelen güven duygusunun keyfini çıkarın. Hak ettiğinizi hissettiğiniz her neyse, alacağınıza güvenin. Sizi farklı kılan yanlarınız aynı zamanda sizi güçlü yapan şeylerin ta kendinizi. Onları kucaklayın ve istediğiniz her şeyi korkusuzca tezahür ettirin. Hayatınızda yenilik yaratma zamanınız geldi ve bu ancak belirli bir alışkanlıktan kopabilirseniz gerçekleşebilir.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kesin sınırlar, kendinizi karakterinizin dışında hissetmenize neden olabilir ancak şu anda tam da ihtiyacınız olan şey bu olabilir. İşinizi ve eğlence zamanınızı dengeli bir şekilde onurlandırırken, sizi olmanız gereken yere götürmeye devam etmesi için önsezilerinize güvenin. Siz çok özelsiniz, çok seviliyorsunuz ve bugün tam da bunu hatırlamanız gerekiyor. Yüreğinizdeki her şeyle hayat amacınızı ve arzularınızı takip edin, kendinizi maskelemeden hassas benliğiniz olarak görünün. Evrenden tam olarak size ait olanı talep edin ve bunu yaparken ne kendinizden ne de kaderinizden şüphe etmeyin.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün iç sesiniz, ön görüleriniz ve tüm sezgileriniz son derece keskin. Somut kanıtlardan ziyade daha içsel bir bilgelikle hareket ediyorsunuz ve bu konuda kesinlikle haklısınız. Stres, size zamanınız tükeniyormuş gibi hissettiriyor olabilir ancak hayatınızın aksiyon dolu bir film gibi ortaya çıkacağına ve her şeyin tam doruk noktasında yerine oturduğuna güvenin. Gerçekten çok zorladığınızı hissediyor olabilirsiniz hatta bu durum doğru da olabilir ancak belki de yanlış kapıyı zorluyorsunuz. Cesaretinizi toplayın ve şimdi sizin için açılan kapılardan geçin. Bugünün sizi hayallerinizin gerçeğiniz olduğu yarınlara götürmesine izin verin.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Önüne çıkan her fırsatı değerlendirme konusunda tereddütte düşmeyin. Aldığınız her şeyin karşılığında, başka biçimlerde de olsa dönüş yapmaya çalışın. Evren, yerine koymaya açık olmaları koşuluyla, verene daha fazlasını vermeyi sever. Bu çok iyi bir denge, bu yüzden bugün onu en iyi nasıl kurabileceğinizi düşünmeye çalışın. Kendinize yumuşak davranarak öz sevginiz üzerine çalışın. Aralarından seçim yapabileceğiniz birden fazla seçeneğiniz olabilir, nasıl ve neyi seçtiğiniz tüm farkı yaratacaktır. Zihinsel olarak oldukça odaklandığınız bir gündesiniz ve bunu sabırla birleştirmek, beklediğiniz tüm şansı size getiriyor olabilir.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün kalabalıklara karışmak isteyebilirsiniz. Özellikle ailenizle katıldığınız bir davet bir yerlere ait ve değerli olduğunuzu hissetmeniz için tam da ihtiyacınız olan şey olabilir. Herkesten istediğiniz övgüleri alamayabilirsiniz ancak kesinlikle takdir edildiğinizi ve sevildiğinizi hissedeceksiniz. Bugün, gerçekten özgür olduğunuzu ve kendi yolunuzu seçebileceğinizi de fark ettiğiniz ayrıcalıklı bir gün. Sizi siz yapan özgün şeyleri korurken aynı zamanda insanlar tarafından kabul görmenin mutluluğunu yaşıyorsunuz. Yine de insanların söylediklerinizi ancak kendi bakış açılarını kapsadığı kadar anlayabileceklerini aklınızda tutmanız gerekebilir.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İyileştirilemeyecek veya düzeltilemeyecek hiçbir şey yoktur. Sadece bazen sizin açınızdan aktif bir çabaya ihtiyaç duyulur ve bazen sadece işleri oluruna bırakmanız yeterli olabilir. Bugün, yaşamınızda ve ilişkilerinizde sizden daha büyük bir güç tarafından dengenin yeniden sağlanmasına izin verin. Bazı yanlarınızdan memnun olmasanız bile size ait tüm parçalarınızı eşit şekilde severek kendinizi özgür bırakın. Her en olursa olsun buraya varana dek oldukça zorlu yollardan geçtiğiniz ve bunun için bir takdiri hak ediyorsunuz. Gözünüzü bir süreliğine hedeften ayırın ve ne kadar ilerleme kaydettiğinize bir bakın.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün kendi hayatınızın sihirbazısınız ve kalbinizden gelen bir bilgelikle yolunuzu buluyorsunuz. Ortaya yaratıcı ve daha önce denenmemiş bir iş koymak istiyorsanız daha fazla odaklanmanız ve birkaç cesur adım atmanız gerekebilir ancak her şeyden önce kendinize inanmanız şart. Şimdi kendinize ender bir mücevher gibi davranın ve enerjinizi buna göre pay edin. Sadece değerini bilenlere verin ve onlardan da bol bol almaya açık olun. Geçmişte sizin için neyin iyi olabileceğine dair fikirlerinizden kurtulun ve şu anda size layık olana kendinizi açın. Gerekirse özür dileyin ve aynı şekilde affedici olun.

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