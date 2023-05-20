Günlük burç yorumları: 22 Mayıs 2023 Pazartesi

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Zihninizde bir savaş açan düşüncelerinizi bulun ve sizi zorlayacak olsa bile filtrelenmeden akmalarına izin verin. Bunu küstah bir tavırla ortaya koymanıza gerek yok ancak en gerçek benliğiniz olarak görünmenin ve insanların kim olduğunuzu, başka türlü kaldırılması zor olabilecek tüm bu katmanların altında nasıl hissettiğinizi görmelerine izin vermenin hiçbir zararı yok. İşiniz, dışarıdaki koşullar, zihinsel, duygusal, fiziksel veya başka türlü durumlar elverişli görünmese bile ruhunuzda bir denge oluşuyor. Herkese adil davranmanız gerektiğini de göz önünde bulundurarak, otoritenizi koruyun ve uzun vadede en iyi olduğunu düşündüğünüz şeyi yapın. Her zaman nicelikten çok niteliğe odaklanın.
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