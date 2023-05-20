Günlük burç yorumları: 22 Mayıs 2023 Pazartesi

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İyileştirilemeyecek veya düzeltilemeyecek hiçbir şey yoktur. Sadece bazen sizin açınızdan aktif bir çabaya ihtiyaç duyulur ve bazen sadece işleri oluruna bırakmanız yeterli olabilir. Bugün, yaşamınızda ve ilişkilerinizde sizden daha büyük bir güç tarafından dengenin yeniden sağlanmasına izin verin. Bazı yanlarınızdan memnun olmasanız bile size ait tüm parçalarınızı eşit şekilde severek kendinizi özgür bırakın. Her en olursa olsun buraya varana dek oldukça zorlu yollardan geçtiğiniz ve bunun için bir takdiri hak ediyorsunuz. Gözünüzü bir süreliğine hedeften ayırın ve ne kadar ilerleme kaydettiğinize bir bakın.