22 - 28 Haziran 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 22 - 28 Haziran haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

22 - 28 Haziran 2020 haftasının astrolojik etkileri
Astroloji
22 Haziran 2020 Pazartesi

Merhaba, bu hafta 21 Haziran Güneş tutulmasını harekete geçirmesi açısından etkili bir hafta olacak. Tutulma etkileri 6 ay sürer diye zaman zaman yazılarımda belirtiyorum. Fakat tutulmayla ilişkilendirebileceğimiz olayların ortaya çıkma zamanları tutulma derecelerine açı yapan gezegenler sayesinde olur. Bu tutulma yengeç burcunun 0 derecesinde olduğuna göre 0 derecelerdeki gezegenler tutulma üzerinde etkili olacaktır. Bu hafta Mars, Koç burcuna geçecek ve 0 derecedeyken Yengeç tutulmasını kare açı ile tetikleyecek. Kare açının gerilimli bir açı olduğunu beni takip edenler bilirler. Mars da olay çıkartma anlamında yaramaz bir gezegendir ve Koç burcunda çok güçlüdür. Yani kendisini çok baskın bir şekilde ifade eder. Vaadettiği konuları yerine getirir.


Mars bu açıyı 28 Haziran pazar günü tam açı olmak üzere yapacak ve etkileri öncesi ve sonrasındaki 3 gün boyunca görülecek. Tutulma için bahsettiğimiz ev, aile, yuva, güvenlik konularını içeren yengeç yeni başlangıçları bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta başında daha belirgin bir şekilde gözlemleyeceğiz. Bu başlangıçları tetikleyen konular gerginlik ve tartışma gibi agresif etki yaratıcı durumlar sebebiyle gerçekleşebilir. Ülkeler ve dünya açısından düşünürsek askeri operasyonlar bekleyebiliriz.


Mars’ın Koç burcuna geçecek olması oldukça güçlü bir konuma geçecek olması demektir. Artık kararlarımızı daha cesur vereceğiz, adımlarımızı daha cesur atacağız. Mars bir süre sonra retro hareket yapacak ve neredeyse yılın ikinci yarısının tamamını bu burçta geçirecek. Bu konum askerlerin veya karar merciindeki kişilerin de daha cesur hareketler yapması anlamına gelebilir. Askeri müdahaleler, kavgalar, kazalar daha çok gündemimizi meşgul edebilir. Fakat Koç burcunda Mars artık balıktaki gibi…


Ayrıca Venüs nihayet 1.5 ayın sonunda ileri harekete geçecek. 25 haziran günü durağan pozisyona geçecek ve birkaç gün içerisinde normal hızına kavuşacak. Durağan hareketler de enerji akışının çok verimli olmadığı zamanlardır. Yani 28 Haziran’dan itibaren Venüs’ün geri hareket etkilerinin biteceğini söyleyebilirim. Venüs geri hareketinde ilişkilerle ilgili hayal kırıklıkları yaşadık, belki ayrılıklar yaşadık, belki eskileri yeniden değerlendirdik. Bir nevi ilişkimizdeki muayyen günlerimizdi. Virüs yüzünden sevdiklerimizden ayrı kaldık. Çoğumuz doğru değerlendirme yapacak psikolojide değildi. Venüs ileri gitmeye başladığında muayyen günlerin sona ermesinden bahsedebiliriz. Yani artık gergin ve sinirli, ağrılı günler sona erdi. Belki eski sevgilimize yalnızlık korkusuyla geri döndüğümüzü farkedeceğiz, belki kaybettiklerimizin değerini anlayacağız. Her ne olursa olsun zihnimiz artık daha berrak.


Günlük etkilere geçelim;

Pazartesi

Gün boyu ay yengeç burcunda devam ediyor. Duygusal ihtiyaçlarımız artıyor, ailemizle daha çok vakit geçirdiğimiz bir gün. Neptün de bu gün itibariyle geri hareketine başlıyor.


Salı

Ay aslan burcuna geçiş yapıyor. Bugün özgüvenimiz ve canlılığımızın daha yüksek olduğu eğlenceli günlerden biri. Fakat sabah saatlerinde duygusal gerginlik ve engeller yaşayabiliriz.


Çarşamba

Mars’ın ay düğümleri ile sert görünümlerinin olduğu bir zaman dilimi. Bugün hedeflerimize ilerlerken zorlayıcı ve agresif davranabiliriz.


Perşembe

Venüs ileri durağan harekete geçiyor ve vites yükseltiyor. Ay akşam saatlerinde başak burcuna geçecek. Bugünü yarım kalan günlük işleri halletmek ve sağlığımıza odaklanmak için kullanabiliriz.


Cuma

Ay başak burcunda Neptün ile sert açı halinde olacak. Bu gün kendimizi daha alıngan ve hassas hissedeceğiz. Bilinçaltı çalışmaları yapmak için uygun, sezgilerimizin yüksek olduğu bir gün.


Cumartesi

Ay sabah saatlerinde başak, akşam’a doğru terazi burcunda olacak ve bu sürede mars ile sert açı geçekleştirecek. Bu gün de kendimizi duygusal olarak incinmiş hissedebilir, agresif davranabiliriz.


Pazar

Mars Koç burcuna giriyor ve öncelikle Satürn’le bir altmışlık açı, daha sonra tutulma derecesine bir kare açı yapıyor olacak. Tutulma etkilerini maksimumda yaşadığımız günlerden biri. Bu günlerde yılın ikinci yarısını etkileyecek önemli değişikliker yapabilirsiniz.


Herkese mutlu ve sağlıklı haftalar dilerim.



Yıldızınız bugün ne söylüyor?

22 Haziran pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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