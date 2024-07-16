21 Temmuz 2024 Oğlak burcunda

Esenlikler. Ay’ın ikinci Oğlak Dolunay'ı 21 Temmuz günü saat 13:17 de Oğlak burcunun 29. derecesinde gerçekleşecek. Yine düzeni, devleti, hiyerarşiyi, kurumsal dünyayı temsil eden, disiplinle, negatif ve gelenekçi düşünce tarzıyla ön plana çıkacak olan, ağırlıklı temaları sorumluluk olan bu Dolunay’ın burç ötesi (yani farklı burçlarda fakat açı töleransı içerisinde) Mars ve Uranüs ile uyumlu, Plüton ile kavuşum açısı var.

Ayrıca An derecesi an haritasının tam dip noktasında. Dolunay formasyonunu oluşturan güneş de tam tepe noktasında. Yani bu halk ve otorite, ev, aile ve kariyer gibi konuların birbirleriyle olan çatışmasını gösteriyor. Ve aks dediğimiz bu noktalarda olmaları etkilerinin daha da güçlü bir şekilde vurgulanacağını gösteriyor.

An derecesine Mars ve Uranüs'ten yapılan uyumlu açı bu dönemin cesur, risk almaya eğilimli, farklılık isteyen, farklılığı bünyesine uyumlu bir şekilde ekleyebilen bir yapıda olduğunu gösteriyor. Plüton ile olan Kavuşum ise oldukça sert. Her iki durumda da çok devrimsel, krizli, kavgalı bir dönem olabilir. Zaten Mars Uranüs kavuşumunun etkisinde olan bir hafta ve çok dikkatli olunmaya devam edilmeli.

An haritasının yükselen burcu Terazi. Bu da işin içerisine karşı tarafı düşünme, diplomasi gibi daha yumuşak konular ekleyecek fakat bu konuları uygulamakta biraz zorlanacağız.

Son olarak ZOSMA sabit yıldızı da denklemin içerisinde yani Güneş ile kavuşumda. Bu biraz kurban gitme, kurban olan için savaşıp onu kurtarmaya çalışıp yine kurban gitme ile alakalı bir sabit yıldız. Bu krizli durumlar sonucu biraz günah keçisi durumuna düşebiliriz. Bu dönem Terazi tarafını uygulamaya çalışmakta oldukça fayda görüyorum.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Sorumluluk alanlarınız gelecek kariyer hedefleriniz, toplum önündeki konumunuz ve başarınız olacak. Ayrıca ikili ilişkiler, karşılıklı yapılan işler ve evlilik de gündeme gelebilir.

Yükselen Boğa

Sorumluluk alanlarınız kariyeriniz ile ilgili aldığınız eğitimler, yayıncılık veya yolculuklarla ilgili konular olacak. Alacağınız yeni eğitimler yaratıcılığınıza katkıda bulunacaktır. Sağlık durumuna biraz daha dikkat etmek gerekiyor.

Yükselen İkizler

Sorumluluk alanlarınız ortaklaşa gelirler, borçlar ve krediler olacak. Bu konularda fevri davranmadığınız ve yeterince düşündüğünüz takdirde size olumlu geri dönüşler olabilir. Yeni yatırım fikirleri aklınıza gelebilir. Ayrıca aşk ve flörtler, sahnede olan, yaratıcı işler de dönemin vurgulanan konuları arasında.

Yükselen Yengeç

Sorumluluk alanınız ikili ilişkiler ve evlilik. Ayrıca taşınma, yer değiştirme durumunuz olabilir, bunun için uğraşmanız gerekebilir veya borçlanabilirsiniz.

Yükselen Aslan

Sorumluluk alanınız iş ortamınız, günlük işleriniz ve sağlığınız. Çalışma anlamında biraz daha yoğun ve enerji harcamanız gereken bir döneme girebilirsiniz. Ayrıca kardeşler, yakın çevre, kısa yolculuklar da dönemin ağırlıklı konuları arasında.

Yükselen Başak

Sorumluluk alanınız hobileriniz, aşk hayatınız ve varsa çocuklarınız olacak. Ayrıca iş yoğunluğunuz varsa eğitim hayatınız, yayınlarınız veya kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlarla ilgili destekler yaşayabilirsiniz. Finansal konular da gündemde.

Yükselen Terazi

Sorumluluk alanınız özel yaşamınız, eviniz, aileniz ve ebeveynleriniz. Ayrıca eğlence ve hobileriniz, flörtünüz veya varsa çocuklarınız ile ilgili konular da gündeme gelebilir. Gayrimenkul yatırımı ile ilgili olumlu dönemler.

Yükselen Akrep

Sorumluluk alanınız eğitim, akrabalarınız, varsa kardeşleriniz ve yazışmalar gibi iletişimsel konularda olacak. Kontrol edemediğinizi düşündüğünüz, arkanızdan birtakım işlerin çevrildiği veya konuşulduğunuz bir dönemde olabilirsiniz.

Yükselen Yay

Sorumluluk alanınız gelirleriniz, sahip olduklarınız ve finansal konular olacak. Sizin için de yeni yatırımlar, yeni gelir kaynakları için yaratıcı fikirler gündeme gelebilir. İnsan grupları, arkadaşlar, sosyal ortamlar da dönemin öne çıkan konularından.

Yükselen Oğlak

Sizin için dönüşümsel yeni kararlar, yeni başlangıçlar zamanı ve bu genel sağlığınızı, görünüşünüzü ve kariyerinizi etkileyecek konularda olabilir. Kariyer konuları da bu dönemin önemli konuları arasında.

Yükselen Kova

Kişisel ve genel sağlık konuları sizin için de oldukça ön planda fakat bu dönemde biraz daha kendi içinize çekilip çalışmanız, sorumluluklarınıza odaklanmanız gerekebilir.

Yükselen Balık

Sorumluluk alanınız arkadaş gruplarınız, proje grupları ve takımlar, ortak bir hedef için birlikte çalıştığınız insanlarla ilgili olacak. Gelecekle ilgili yeni fikirler gündeme gelebilir.