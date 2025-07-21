21 - 27 Temmuz 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Sakin geçen 14 Temmuz haftasından sonra bu hafta gezegensel etkileşimler açısından çok hareketli. Ayrıca yine çok etkileşimli bir Yeniay var. Yazısını ayrıca okuyabilirsiniz.

Hafta Güneş Aslan geçişi ile başlayacak. Aslan sezonu başladı. Bu bir nevi tatil gibi, bizi daha çok mutlu ve özgüvenli yapan bir etki. Hafta içerisinde önemli bir Mars-Kuzey Ay Düğümü karşıtlığı var. Bu da belirgin birtakım kadersel olaylara işaret ediyor. Kadersel demek ile yani aslında uzun vadeye etki edebilecek, önemli kararların, önemli başlangıçların alınma olasılığının yüksek olduğu bir dönem diyebiliriz. Bu kareye Venüs de eşlik edecek.

Devamında Güneş’in Satürn, Neptün ve Uranüs ile uyumlu açı yaptığını görüyoruz. Plüton ile de karşıtlık yapıyor. Aslında bu hafta gerçekleşecek yeniaydaki tüm açıların tekrar bir anlatımı niteliğinde. Yani tüm hafta yeniay etkilerini yoğun bir şekilde yaşayacağız.

Önce sert olandan başlayalım, çünkü sert olan açı biraz daha duygusal olarak kendini belirgin hissettirir. Plüton Güneş karesi güç savaşları, manipülatif durumlar, krizli durumlara işaret edebilir. Bazı şeyleri keskin kararlarla yok edebilir veya başlatabiliriz. Dönüşümsel bir açı. Bu açıya Satürn, Neptün ve Uranüs’ten uyumlu eşlikler var. Uranüs ve Neptün eşliği yaratıcılık getirecektir, Neptün ayrıca sertlikleri yumuşatacaktır. Satürn ise sağduyu getirip aklın, mantığın çizgilerinden çok da sapmamamıza sebep olacaktır. Hem eskiyi, geleneği, rutini hem de yeniliği, yaratıcılığı bir araya getirebildiğimiz dönüşümsel ve güzel bir hafta diyebilirim.

21 Temmuz haftası günlük astrolojik etkiler

Günlük etkilere geçecek olursak;

21 Temmuz Pazartesi

Haftaya Ay İkizler burcunda başlıyoruz. Ay bugün Venüs ile kavuşum, Mars ile sert bir kare meydana getirecek. İkili ilişkiler, tüm iletişimsel konular ve yolculuklar çok ön plana çıkacak, biraz sakarlık ve tartışmalara dikkat. Fiziksel enerjimiz yüksek.

Salı

Ay İkizler burcunda ilerlemesine devam ediyor. Öğle saatlerinde Yengeç burcuna geçecek. Bugün düne nazaran çok daha durgun, evde olduğumuz, sevdiklerimizle olduğumuz bir gün. Biraz iş yoğunluğu da olabilir. Satürn ve Neptün ile sert etkileşim var.

Çarşamba

Ay Yengeç'teki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Jüpiter ile kavuşum yapacak olan Ay ile belki de haftanın en güzel günü diyebileceğimiz bir gün geçireceğiz. Hem ihtiyaçlarımızın karşılandığını hissettiğimiz, duygusal tatmin ve özgüvenin çok yüksek olduğu güzel bir gün.

Perşembe

Ay, Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ederken öğle saatlerinde Aslan burcuna girecek ve Güneş ile birlikte yeniay formasyonu yapacaklar. Bugün haftanın en önemli günü olabilir. Tüm hafta boyunca yaşayacağımız etkileri en yoğun yaşayacağımız gün. Aslan burcundaki ay ile özgüvenimiz yüksek. Ayrıca yeniay yazımı okuyabilirsiniz.

Cuma

Ay, Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Merkür ile kavuşum yapacak. İletişim trafiği yüksek, özgüvenimiz ve neşemiz de yerinde. Kendimizi ifademiz güçlü. Tatil başlasın.

Cumartesi

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Venüs ile uyumlu etkileşimde. Sosyal açıdan harika bir gün. Güzel bir tatil günü. İkili ilişkiler açısından da oldukça kısmetli, iyi hissettiğimiz bir gün.

Pazar

Ay Başak burcuna geçiyor. Bugün de tatil günü olmasına rağmen biraz temizlik ve sağlık odaklı gidebilir. Bazı sorumlulukları yerine getirmek için de güzel. Ay Jüpiter ile uyumlu etkileşimde, yine kısmetli, iyimser, özgüveni yüksek bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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