21 - 27 Ekim 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta gökyüzü açıları çok fazla değil. Haftaya Merkür Satürn üçgeni ile başlıyoruz. Zihinsel disiplinimiz, sorumluluk bilincimiz oldukça yüksek. Önemli çalışmalar, anlaşmalar için değerlendirilebilir.

Devamında ise Güneş Plüton karesi var. Zaten bu kareden sonra Güneş hemen Akrep burcuna geçiyor. Hafta ortası biraz krizli olabilir. Kriz, kontrol, manipülasyon, güç savaşları bu haftanın en önemli teması olabilir. Akrep burcu da zira gölge anlamda bunları temsil ediyor. Pozitif olarak derinleşme kapasitemiz çok yüksek, direncimiz, tutkumuz, disiplinimiz oldukça fazla.

Haftanın ve belki de Ay’ın en önemli açılarından biri ile haftayı kapatıyoruz. Mars Uranüs altmışlığı. Bu açı bir hafta öncesinden etkilerini göstermeye başlamıştır ve Ay sonuna kadar devam eder. Kişisel olarak yorumlamak gerekirse aldığımız aksiyonlarda, yapmak istediğimiz konularda, bir nevi kendi gücümüz için ilerleyişimizde yeni ve yaratıcı yollar keşfetmek, katılıkları esnetmek, yine ileriye dönük hareketlerde (Çoğunlukla Yengeç haritamızda hangi evdeyse) engel yaratabilecek durumların üstesinden gelmek konusunda oldukça zeki davranabileceğimiz bir dönemde olduğumuz anlamına geliyor. Bizi bir adım ileriye taşıyacak hareketlerin bu dönem içerisinde gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Haftaya Ay İkizler’de başlıyoruz. Bugün iletişim trafiği oldukça fazla. Önemli anlaşmalar için Merkür’ün de Satürn ile olumlu açısından dolayı değerlendirilebilir. Ay Jüpiter ile de kavuşum yapacak, bu da özgüven ve iyimserliğimizi arıtacak. Eğitim konularında, entelektüel konularında çok verimli bir gün.

Salı

Ay Yengeç burcuna geçiyor. Bugün çok fazla açısal etkileşimi yok. Yengeç burcunda sevdiklerimize, ailemize odaklandığımız, duygusal ihtiyaçlarımızın karşılandığını düşündüğümüz fakat kendimizi biraz daha duygusal hissedebileceğimiz bir gün.

Çarşamba

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Mars ile kavuşum yapacak ve Neptün ile uyumlu açı yapacak. Sezgisel olarak çok güçlü, ilhamlı, duygusal, romantik ve tutkulu bir gün fakat alınganlıklar, gereksiz tartışmalara çok dikkat.

Perşembe

Ay Aslan burcuna geçiyor. Gün içerisinde Güneş ve Plüton ile sert etkileşimde olacak. Özgüvenimiz çok yüksek fakat egosal anlaşmazlıklar da yaşayabiliriz. Hem ikiili ilişkilerde hem de aile fertleriyle birtakım ifade problemleri olabilir.

Cuma

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün de Merkür ile bir zorlu açı var. İfade problemleri, ego çatışmaları devam ediyor.

Cumartesi

Ay Akşam saatlerinde Aslan burcunda devam ediyor. Gün içerisinde Uranüs ile sert etkileşimde. Aslında yine birtakım anlaşmazlıklardan bahsedilebilir, bugün çok daha sıkılgan, değişiklik arayışında bir gün. Akşam saatlerinde Ay Başak burcuna giriyor ve gün biraz daha durgunlaşıyor.

Pazar

Ay Başak burcuna geçmişti bugün de günün tamamında Başak burcunda. Sağlığa, hijyene, sorumluluklarımıza odaklandığımız bir gün. Bugün de ay çok yumuşak etkileşimlerde değil. Hem Venüs ile hem Satürn ile sert etkileşimde. Biraz sorumluluk baskısı, ya da daha az sosyal olduğumuz, sosyal ilişkilerimizde anlaşmazlık yaşayıp onun engelini veya gerginliğini, üzüntüsünü yaşadığımız bir gün olabilir, özellikle kadınlarla iletişimde dikkat.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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