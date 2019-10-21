21 - 27 Ekim haftası nasıl geçecek?

21 - 27 Ekim 2019 haftası nasıl geçecek?

21 - 27 Ekim 2019 haftası burç yorumunuz...

Yaratıcılığımız yüksek olacak!

21 Ekim Pazartesi günü, günün ortasında, ay Aslan burcuna girer. Ay'da Aslan’da olduğunda tutku içimizde yükselebilir, duygularımızda ve sanat yoluyla yaratıcı ve ifade edici olmak için ilham alabiliriz.

Pazartesi günü Venüs Akrep burcunda, Neptün'e bağlanan Balık burcunda. Bu iki gezegen arasında çok yaratıcı ve sanatsal bir bağlantı var. Öyleyse, pazartesi salı ve çarşamba günleri yaratıcılığımızı ifade etme ve dünyaya tutkulu olduğumuzu gösterme olanağımız var.

İlişkimizde derinleşebiliriz!

Bunun aktif olabileceği başka bir yaşam alanı önemli bir kişisel ilişkidir. Bu, aynı zamanda odaklandığınız bir şeyse, yıldızların ilişkiler için uyum içinde olduğu bilinir. Mevcut bir ilişkiyi yeni bir seviyeye taşıyabiliriz; ilişkimizdeki bir derinlik için daha derine inmek için zaman harcamamız gerekebilir.

Güneş Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri Terazi boyunca seyahatlerini tamamlarken, dengeli ve uyumlu hissetme konusundaki farkındalığımızı arttırır.

Akrep burcuna giriyoruz!

23 Ekim Çarşamba, Güneş Akrep'e girer ve ayın bitimindeki Ay birkaç saat sonra Başak'a girer. Bu neden bu kadar önemli? Bu iki belirtiyi ne zaman aktif görsem, sağlık kaygılarının aktif olduğu bir dönem olacağını söyleyebilirim. Haberlerde genel olarak halk için bir sağlık sorunuyla ilgili bir şeyler olabilir veya sizin için kişisel olabilir. Sağlığınız için, sizin ve aileniz için önemli olduğunu bildiğiniz önlemleri alın.

Akrep, iktidar ve kontrol ile ilgili çok fazla enerjiye sahiptir ve bu nedenle, gücümüzü bir şekilde geri almamız gerekebileceğini söylediğimiz için, önümüzdeki birkaç gün içinde, kendi kendine ustalığı keşfetme ve kendini daha fazla hissetme konusunda bir hedef belirleyebilirsiniz.

Sırlar ortaya çıkacak!

24 Ekim Perşembe, Çarşamba gününün Ay’ın bütün gün boyunca Başak’a taşınmasıyla tekrarlanmasıdır. Başak Ayı, görmek istemediklerimizi bile bize tüm detayları göstermekten mutluluk duyar.

Sorumluluk alın!

Cumartesi ve pazar günleri iki gezegen arasındaki en zorlu açılardan birine sahibiz. Mars ve Satürn arasındaki kare açı bizi zorlayacak. İyimser olduğum için, bu zorlu bağlantıyı en olumlu şekilde nasıl kullanacağınızı size anlatacağım. Doğru şekilde kullandığımız sürece, bu iki gezegen ile zor enerjilerden kaçınabiliriz. Terazi burcundaki Mars ile eşinizin ne istediğinden emin olun, yavaşlayın ve zaman ayırıp zaman ayırın. Satürn için ise yapmak zorunda olduğumuz şey şu anda adım atmak, ihtiyaç duyulan yerde çalışmak, kendi eylemlerinizin sorumluluğunu üstlenmek ve yetişkin olmaktır. Kulağa eğlenceli gelmediğini biliyorum ama olan bu.

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