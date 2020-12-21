21-27 Aralık 2020 haftasının astrolojik etkileri

Merhaba. Haftanın en önemli olayı şüphesiz ki pazartesi günü kesinleşecek olan Kova burcundaki Jüpiter Satürn kavuşumu olacak. Bu kavuşumla ilgili detaylı yazımı buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

Kova burcundaki gezegen kümeleşmesi şüphesiz dünya için olduğu kadar kişisel haritalarımız için de oldukça önemli. Öncelikle artık Oğlak’ın kasvetli zamanları yerini Kova’nın hümanistliği, ilericiliği ve devrimciliğine bırakıyor. Gelenekçi etkiler yerini yeni yollar bulan yaratıcı zihinlere bırakıyor.

Güneş’in ve Merkür’ün hafta başında Oğlak burcuna geçecek olması da bir diğer önemli etki olacak. Ocak ayı görev ve sorumluluklar, kısıtlamalar ve özellikle zihinsel disiplin uygulamak zorunda kaldığımız durumlarla geçebilir. İkili ilişkiler Venüs Yay ile daha değişken, heyecan verici ve iyimser olmaya devam edecek.

Haftanın en zorlayıcı etkisi Mars’ın Pluto ile yapacağı kare açı olacak. Mars Koç’a ilk girdiği zamanlarda ve retro süresinde Oğlak’taki Pluto ile birkaç kez kare açı gerçekleştirdi. Bu artık bu açı kombinasyonlarının sonuncusu olacak. Mars Pluto kontakları her zaman kendimizle yüzleşme, derin sorgulama ve bir nevi dedektiflik sonucu gerçeklerin farkına varma ve ortaya çıkan patlayıcı kızgınlık olarak tezahür eder. Bu hafta patlayıcı ve yıkıcı durumlara çok dikkat etmeliyiz. Ayrıca Mars Pluto kontaklarında her zaman kaza ve yangınlar gibi tehlikeler söz konusu olabilir. Bunlara da dikkat etmeliyiz.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay günün büyük bir bölümünde Balık burcunda ilerliyor olacak. Güneş ve Merkür’ün Oğlak burcuna geçmesi ile sorumluluk duygumuz hareketlenecek, yapmak istediklerimize daha çok odaklandığımız bir pazartesi olacak. Bugün başlayan pazartesi diyetleri daha uzun vadeli olabilir.

Salı

Ay, Koç burcuna geçiş yapıyor. Çarşamba kesinleşecek olan Mars Pluto karesi bugün de oldukça etkili. Koç’un agresifliği bugünlerde yıkıcı sonuçlar verebiliriz.

Çarşamba

Bu güne dikkat! Yıkıcı sonuçlara yol açabilecek agresif günler devam ediyor. Ay, Koç burcunda Mars ile birleşiyor ve Mars Pluto açısı kesinleşiyor. Ay da bu açıyı tetikliyor. Bugünlerde özellikle yok edici davranmaktan kaçınmak gerekiyor. Sakin kalmaya özen göstermemiz gerekli. Kazalara yangınlara çok açık bir gün.

Perşembe

Ay akşam saatlerinde Boğa burcuna geçiş yapıyor. Hafta ortası etkileri halen devam etse de nispeten daha sakin bir gün. Akşam saatlerinde Ay Uranüs ile kavuşum açısı gerçekleştirecek. Bugün de ani ve düşüncesizce hareketler yapabiliriz, sıkılganlığımız fazla olabilir.

Cuma

Ay’ın Boğa burcundaki seyri ile hafta sonuna doğru, Neptün ile olan yumuşak etkileşim ile biraz daha sakin ve dingin bir gün geçiriyoruz.

Cumartesi

Ay sabah saatlerinde Boğa burcundaki seyrine devam ediyor. Güneş’in Chiron ile yapacağı zorlayıcı açı birtakım yaralanmalara veya yaralanmışlık duygusu hissetmemize sebep olabilir. Eğer hafta içini sakin geçirmediysek bugün bu yaralanmışlığı hissedebiliriz.

Pazar

Ay, İkizler burcuna dün akşam itibariyle geçecek. Bugün iletişim ve entelektüel faaliyetlerle geçirebileceğimiz bir gün. Kardeşlerimiz akrabalarımızla karantina zamanlarını geçirebilir, hobilerimize vakit ayırabiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz;

Instagram: korhankilinckaya