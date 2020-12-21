21-27 Aralık 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 21-27 Aralık haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

21-27 Aralık 2020 haftasının astrolojik etkileri
Astroloji
21 Aralık 2020 Pazartesi

Merhaba. Haftanın en önemli olayı şüphesiz ki pazartesi günü kesinleşecek olan Kova burcundaki Jüpiter Satürn kavuşumu olacak. Bu kavuşumla ilgili detaylı yazımı buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.


Kova burcundaki gezegen kümeleşmesi şüphesiz dünya için olduğu kadar kişisel haritalarımız için de oldukça önemli. Öncelikle artık Oğlak’ın kasvetli zamanları yerini Kova’nın hümanistliği, ilericiliği ve devrimciliğine bırakıyor. Gelenekçi etkiler yerini yeni yollar bulan yaratıcı zihinlere bırakıyor.


Güneş’in ve Merkür’ün hafta başında Oğlak burcuna geçecek olması da bir diğer önemli etki olacak. Ocak ayı görev ve sorumluluklar, kısıtlamalar ve özellikle zihinsel disiplin uygulamak zorunda kaldığımız durumlarla geçebilir. İkili ilişkiler Venüs Yay ile daha değişken, heyecan verici ve iyimser olmaya devam edecek.


Haftanın en zorlayıcı etkisi Mars’ın Pluto ile yapacağı kare açı olacak. Mars Koç’a ilk girdiği zamanlarda ve retro süresinde Oğlak’taki Pluto ile birkaç kez kare açı gerçekleştirdi. Bu artık bu açı kombinasyonlarının sonuncusu olacak. Mars Pluto kontakları her zaman kendimizle yüzleşme, derin sorgulama ve bir nevi dedektiflik sonucu gerçeklerin farkına varma ve ortaya çıkan patlayıcı kızgınlık olarak tezahür eder. Bu hafta patlayıcı ve yıkıcı durumlara çok dikkat etmeliyiz. Ayrıca Mars Pluto kontaklarında her zaman kaza ve yangınlar gibi tehlikeler söz konusu olabilir. Bunlara da dikkat etmeliyiz.


Günlük etkilere geçecek olursak:


Pazartesi

Ay günün büyük bir bölümünde Balık burcunda ilerliyor olacak. Güneş ve Merkür’ün Oğlak burcuna geçmesi ile sorumluluk duygumuz hareketlenecek, yapmak istediklerimize daha çok odaklandığımız bir pazartesi olacak. Bugün başlayan pazartesi diyetleri daha uzun vadeli olabilir.


Salı

Ay, Koç burcuna geçiş yapıyor. Çarşamba kesinleşecek olan Mars Pluto karesi bugün de oldukça etkili. Koç’un agresifliği bugünlerde yıkıcı sonuçlar verebiliriz.


Çarşamba

Bu güne dikkat! Yıkıcı sonuçlara yol açabilecek agresif günler devam ediyor. Ay, Koç burcunda Mars ile birleşiyor ve Mars Pluto açısı kesinleşiyor. Ay da bu açıyı tetikliyor. Bugünlerde özellikle yok edici davranmaktan kaçınmak gerekiyor. Sakin kalmaya özen göstermemiz gerekli. Kazalara yangınlara çok açık bir gün.


Perşembe

Ay akşam saatlerinde Boğa burcuna geçiş yapıyor. Hafta ortası etkileri halen devam etse de nispeten daha sakin bir gün. Akşam saatlerinde Ay Uranüs ile kavuşum açısı gerçekleştirecek. Bugün de ani ve düşüncesizce hareketler yapabiliriz, sıkılganlığımız fazla olabilir.


Cuma

Ay’ın Boğa burcundaki seyri ile hafta sonuna doğru, Neptün ile olan yumuşak etkileşim ile biraz daha sakin ve dingin bir gün geçiriyoruz.


Cumartesi

Ay sabah saatlerinde Boğa burcundaki seyrine devam ediyor. Güneş’in Chiron ile yapacağı zorlayıcı açı birtakım yaralanmalara veya yaralanmışlık duygusu hissetmemize sebep olabilir. Eğer hafta içini sakin geçirmediysek bugün bu yaralanmışlığı hissedebiliriz.


Pazar

Ay, İkizler burcuna dün akşam itibariyle geçecek. Bugün iletişim ve entelektüel faaliyetlerle geçirebileceğimiz bir gün. Kardeşlerimiz akrabalarımızla karantina zamanlarını geçirebilir, hobilerimize vakit ayırabiliriz.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


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Yıldızınız bugün ne söylüyor?

21 Aralık 2020 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Çok iyi tanımadığınız biri, diğer insanların karşı çıkabileceği bir fikir önerebilir, ancak siz bu fikirde bir tür parlaklık görüyorsunuz. Sizi için işe yarayabilecek kadar çılgınca. Bunun hayata geçmesini sağlamak için biraz enerji harcayın.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgilinize her şekilde arkasında olduğunuzu bildirin. Şu anda onu yarı yolda bırakacak hiçbir şey yapamazsınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Duygusal yükünüz bugün biraz daha hafif. Bunun sebebi ise size ağırlık olan insanlardan kurtulmanız. Ne yapacağınızı bilmiyorsanız, rotayı bir süre değiştirmeyin.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Tüm sıkıcı, sıradan ayrıntılar, para kazanma sürecinin bir parçasıdır. İşler kritik hale gelmeden önce günü onlarla ilgilenerek geçirin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendinizi bugün ana kaptırmayın. Başkaları sizi ne kadar yoldan saptırmaya çalışırsa kendinizi koruyun.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Çıkarlarınızı düşünmeyen insanlarla pazarlık yaparsanız, bunun size faydası olmaz. En az kendisi kadar sizin de iyiliğinizi düşünen insanlarla masaya oturun.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir şeyler yolunda gitmiyor ve bununla daha sonra değil, şimdi başa çıkmanız gerektiğini fark ediyorsunuz. Güzel haber ne? Her şey hallolduktan sonra kafanız çok rahat edecek.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Partnerinizden bir şeyi saklıyorsanız, yakında her şey ortaya çıkacaktır. Bu konudaki ani açık sözlülüğünüz onları ürkütebilir, bu yüzden sözlerinizi dikkatlice seçmeye çalışın ve nazik olun.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Partnerinizle ikiniz şu anda muhtemelen çok hassassınız, bu yüzden hiçbir konuda aşırı tepki göstermeyin. Daha ılıman olmaya çalışın.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Planlarınızda ilerlemek için iyi bir zaman, ancak şimdilik bu konuya büyük miktarda para yatırmamalısınız. Fiyatların düşüp düşmediğini veya daha iyi bir seçeneğin yolunuza çıkıp çıkmadığını görmek için birkaç hafta daha bekleyin.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir adım geri çekilip işaretleri gözlemlemekte hiçbir sakınca yok. Hiç bilmediğiniz bir şe balıklama atlamak istemezsiniz, değil mi?
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Arkadaşlarınızla biraz zaman geçirin ve herkesin içini açtığından emin olun. İlk başta kaotik gelebilir, ancak zamanla daha iyi hissedeceksiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU İşlerin kök salması ve büyümesi zaman alır. Kariyerinizde acele etmek istiyorsunuz ama yapamıyorsunuz. Sızlanmayı bırakın ve pes etmeyin.

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