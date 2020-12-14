Kova'da Satürn Jüpiter kavuşumu

Merhaba, 2020 yılı oldukça önemli ve büyük gezegensel kavuşumlara şahit oldu. Bunlardan bir tanesi Jüpiter Satürn ve Pluto’nun Oğlak burcunda buluşmasıydı ve 2020 uzun yıllar hafızalara kazınan olaylara şahit oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi geri dönüşü olmayan birçok değişikliğe imza attı. Kasvetli Oğlak burcu bizi sosyalleşmeden ve eğlenceden mahrum bıraktı. İnsanlar arası fiziksel ve duygusal temas büyük engellerle karşılaştı. İnsanlar birbirinden korkar oldu. Oğlak burcunun temsil ettiği iş dünyası da bundan büyük oranda nasibini aldı. Bazı şirketler battı bazı şirketlerin karlılığı tavan yaptı. Hiyerarşik yapılar değişti. Trump’ın pandemiye yaklaşımı zaten büyük oranda kaybettiği güveni iyice sıfırladı ve süper güç Amerika yeni başkanını seçti.

Ve yine 2020 yılı fakat son ayı olan Aralık yeni bir buluşmaya şahit olacak. Artık Oğlak burcundaki kasvet yerini Kova burcunun “Devrim”ine bırakacak.

Önce 17 Aralık’ta Satürn, iki gün sonra 19 Aralık’ta Jüpiter Kova burcuna geçecek. Ve 21 Aralıkta Kova burcunun 0 derecesinde bir kavuşum açısı gerçekleştirecekler. Satürn ve Jüpiter’in Kova burcundaki anlamlarına bir göz atalım.

Satürn Astrolojide düzen temsilcisidir. Katı yapıları temsil eder. Bu yapıların yavaş ve sistemli çalışma sonucu inşası, bu inşaat sırasında yaptığımız fedakârlıklar, kısıtlamalar, engeller ve öğrendiklerimiz Satürn temalarıdır. Devrim’i temsil eden Kova burcundaki Satürn çürümüş, güncel kalamamış ve modası geçmiş sistemlerin yıkılıp yerine yenilikçi, özgürlükçü, içerisinde teknoloji ve bilgi barındıran sistemlere geçeceğimize işaret ediyor.

Satürn zorlandığımız, odaklandığımız, o konuları aşmak adına küçüldüğümüz ve kendimizi engellediğimiz konuları temsil ederken Jüpiter ise tam tersi bir yerde duruyor. Jüpiter kutsal olanı, inanç ve hayat felsefemizi, şans ve genişleme getireni ve bunlarla birlikte rahatlamayı ve özgüveni temsil eder. Yani artık Kova burcu konularında hem yükseleceğiz hem de sorumluluk alacak ve sistem kuracağız. Jüpiter Kova burcunda iken kutsal olan özgürlük ve hümanistliktir. Birey olabilmenin önemidir. Oğlak burcundaki Jüpiter zamanında hayat felsefemiz küçülme ve çalışmaydı, özgüvenimiz ve neşemiz düşüktü. Kova burcuyla birlikte bu özellikler yerini daha az duygusal ve gelişime, bilime, teknolojiye odaklanmış beyinlere bırakacak. Ayrıca Jüpiter finansal sistemleri temsil eder. Uranüs’ün finans anlamına gelen Boğa burcundaki seyri ve Jüpiter’in Kova burcuna geçişi para ve teknolojinin birleşimine iki kat hız verecek. Kriptoparalar çok daha fazla ön plana çıkacak. Bankacılık sistemleri değişecek. Ayrıca kriptopara borsasında yükselişler yaşanacak. Finansal konularla birlikte eğitim ve yolculuklarla ilgili de yeni düzenlemelerin, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin ve özellikle yeniden yapılanmaların önünün açılacağı bir dönem olacak.

Bu iki gezegen ise 21 Aralık’ta tam kavuşum gerçekleştirecekler. Bir burcun 0 derecesinde gerçekleşen kavuşum hayatımıza yeni girecek konular demektir. Bu da devrim ve yenilik vurgusunu, daha önce yaşamadığımız nitelikte olayların gerçekleşme vurgusunu yükseltmektedir.

Bir açıyı ele alırken o gezegenlerin bulundukları burçlardaki hâkimiyeti ve gücü esas alınır. Daha güçlü olanın sözü daha fazla geçer. Bu kavuşumda hem Satürn hem de Jüpiter oldukça güçlü. Fakat Satürn kendi yönettiği burçta olması sebebiyle biraz daha baskın durumda. Yani Kova burcu ile gelen yükseliş ve şans eğer sağlam temellere ve disipline oturtulmazsa zayıflayabilir ve zor durumda kalabilir.

Bunu kişisel haritalarımız açısından değerlendirdiğimizde haritamızda Kova hangi Ev’e düşüyorsa o ev ile ilgili konularda şansla birlikte gelen sorumluluklara şahit olacağız. Bize bir ödül ve güç verilecek fakat bunu korumak için sorumluluklar yüklenecek.

Yükselen Koç’lar için bu ödül ve sorumluluk insan grupları, arkadaşlar, sosyal ortamlar gibi iyicil konularda olurken yükselen Boğa’lar bunu kariyer alanlarında deneyimleyecek.

Yükselen ikizler eğitim, uzak yolculuklar gibi konularda, yükselen Yengeç ise alacak verecek konuları, borçlar ve ortaklaşa gelirler alanında yaşayacak.

Yükselen Aslan’lar ikili ilişkiler ve evlilik konularında, Başak’lar ise günlük işler, çalışma hayatı, sağlık gibi konularda deneyimleyecek.

Yükselen Terazi'ler için konu aşk ve çocuklar iken, Akrep'ler için gayrimenkul, aile ve ebeveynler konuları ön plana çıkacak.

Yükselen Yay’lar için konu kardeşler akrabalar ve iletişim, Oğlak'lar içinse finansal konular ve sahip olduklarımız olacak.

Yükselen Kova’lar için oldukça önemli olan bu geçiş hayatının genelinde oldukça önemli olacak. Fiziksel görünüş ve sağlık konularının da ön plana çıkacağı bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Yükselen Balıklar ise daha çok iç dünyalarında ve kendilerini izole ettiği alanlarda, bilinçaltı konularında bu etkiyi yaşayacaklar. Kendilerini psikolojik olarak dönüştürecek ve belki de psikolojik konulara biraz daha ağırlık vermeleri gerekecek. Gerekli aksiyonlar alındığında bu onlara şifalanma olarak geri dönecek.