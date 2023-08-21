21 - 27 Ağustos 2023 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 21 - 27 Ağustos 2023 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

21 - 27 Ağustos 2023 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 21 Ağustos 2023 11:00
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Esenlikler. Bu hafta oldukça önemli etkileşimler deneyimleyeceğiz. Öncelikle Güneş ve Mars burç değiştirecek. Merkür ve bu haftaya dahil olmasa da etkilerini hissedeceğimiz Uranüs retro pozisyona geçecekler. Ben bu yazıda Uranüs retrosuna da değinmek istiyorum zira Uranüs bir süredir durağan pozisyonda ve retro başlamasa da etkilerini oldukça hissediyoruz.


Güneş’in Başak burcuna geçmesi iş yoğunluklu bir ayı bize işaret ediyor. İş, sorumluluk, sağlık konularının ön plana çıkmaya başladığı, sonbahar etkilerini hissetmeye başladığımız, havaların serinlemeye başladığı dönemdeyiz. Mars da hafta sonunda Terazi burcuna geçecek. Terazi burcundaki Mars kendini pek de evinde hissetmez. Politika yapmaya çalışırken dengesizleşen bir savaşçı gibidir. Pek alışkın olduğu bir yerde değildir. İkili ilişkilere, ortaklıklara enerji ve tutku getirecek bir etki olduğunu söyleyebiliriz. Yeni ortaklık başlangıçları için pozitif bir dönem ama Venüs ve Merkür retrolarının geçmesini beklemenizi tavsiye ederim.


Ayrıca Merkür ve Uranüs de geri harekete başlayacaklar. Uranüs geri hareketi hayatımızda yenilik getiren konuların, teknoloji ile ilgili konuların biraz aksamaya uğrayabileceği, yeniliklerin biraz yavaşlayacağı, değişiklik isteklerimizi biraz daha erteleyeceğimiz ve gerçek hayata entegre etmeden içimizde yaşayacağımız bir dönemi gösteriyor. Merkür retrosu da hepinizin artık malumu.


Ayrıca bu hafta önemli Mars etkileşimleri var ki Mars etkileşimleri genelde uzun süreli etkilerdir. Mars hafta başında Neptün ile bir karşıtlık yapacak. Bu karşıtlık biraz tehlikeli. Dalgınlıklar, sakarlıklar, hayal kırıklıkları, yanlış alınan aksiyonlar ile alakalı oldukça bulanıklaştırıcı, tembelleştirici bir açı. Kaos bir süre bizi etkisi altına alacak.


Ayrıca Mars Plüton ile uyumlu açı gerçekleştirecek. Bu da odaklanmamızı artırarak belki bu kaosla mücadele yöntemleri geliştirmemize vesile olabilir. Daha derin, daha yoğun ve odaklı çalıştığımız bir hafta olacak.


Ayrıca son olarak Güneş Satürn karşıtlığı ile haftayı kapatacağız. Bu da negatif düşünceler, sorumlulukların baskısı, iş yükünde artış meydana getirebilir.


Günlük etkilere geçecek olursak;


21 Ağustos 2023, Pazartesi

Ay Terazi burcunda haftaya başlıyoruz. Hafta Mars Neptün karşıtlığı hariç nisbeten uyumlu. Ay Terazide karşılıklı işler, ilişkiler, ortaklık ile yoğunlaşmış bir günü işaret ediyor, ayrıca Güneş ile uyumlu açısı bu uyumu sağlayabileceğimiz anlamına geliyor.


22 Ağustos 2023, Salı

Ay Akrep burcuna geçiş yapıyor. Ay’ın pek de rahat olmadığı bir pozisyon. Mars Plüton uyumlu açısı da bu etkiyi güçlendirecektir. Derinlemesine araştırma yaptığımız, sorgulama sebebiyle krizli durumları girebileceğimiz bir gün. Ayrıca Ay Satürn uyumlu açısı da bu konularda çok disiplinli olduğumuz bir zamana işaret ediyor.


23 Ağustos 2023, Çarşamba

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yoğun ve dönüşümlü, derinlemesine düşündüğümüz bir gün daha. Bugün ayrıca kendimizi oldukça iyi ifade edebiliyoruz çünkü Ay Merkür ile uyumlu açıda.


24 Ağustos 2023, Perşembe

Ay Yay burcuna geçiş yapıyor. İyimser olmamız gereken bir gün aslında fakat Satürn ile Ay’ın uyumsuz açısı var. Ayrıca Satürn Güneş karşıtlığının da etkisini başladığı dönemlerdeyiz. Bu gün biraz zor geçebilir.


25 Ağustos 2023, Cuma

Ay Yay burcunda ilerlemesine devam ediyor. Bugün düne göre çok daha iyimser ve uyumlu bir gün. Ayca ikili ilişkiler için de oldukça güzel etkilere sahip.


26 Ağustos 2023, Cumartesi

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün aslında hem kaotik, hem disiplinli diyebleceğimiz bir gün. Ay’ın hem Neptünle hem Satürnle açısı var. Ayrıca Güneşle de Ay uyumlu açıda. Kendimizi iyi ifade ettiğimiz disiplinli, akşam saatlerine kadar iyimser bir gün fakat akşam saatlerinde Ay Oğlak burcuna geçiş yapacak.


27 Ağustos 2023, Pazar

Ay Oğlak burcunda kötümser olması beklenen bir gün fakat Ay’ın Jüpiter ile olan uyumlu açısı bugünü oldukça iyimser kılıyor. İyimser olduğumuz kadar da sorumlulukların bilincinde olduğumuz gerçekçi bir Pazar geçireceğiz.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


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Günlük burç yorumları: 21 Ağustos Pazartesi

21 Ağustos 2023 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün bir süredir ağır çekimde ilerleyen konular kendilerine has bir ivme kazanabilir. Adeta sizden saklanan enerjiyi geri kazanabilirsiniz. İçgüdüleriniz mükemmel olacak ve sizi size yardım edebilecek insanlara çekecek. Eğer son zamanlarda bazı konularda çok fazla dirençle karşılaştıysanız bugünkü kazanımlarınızla onlara son bir şans verebilirsiniz. Bazı hedefler söz konusu olduğunda asıl istediğiniz şeyin bu olmadığını düşünmekten korkmayın. Bugün size bir başka günde elde edemeyeceğiniz bir bakış açısı kazandırabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, bugün sizi duygusal olarak olumsuz bir duruma sokan bir sorun üzerinde durmaktan kaçının. İnsanların hakkınızdaki şüpheleri, ruh halinizi etkileyerek sizi biraz sarsabilir. Hayatınızdaki insanlarla etkileşimleriniz tam olarak tatmin edici olmayabilir ancak doğru şeyleri sormuyor veya kendinizi doğrudan ifade etmiyor olabileceğinizi düşünün. Muhtemelen en iyisi abartılı bir tepki vermeden önce bir kez daha düşünmek. Günün ilerleyen saatleri ruh halinizi yükseltebilir ancak aynı zamanda arzularınızı da kontrolden çıkarabilir. Kendinizi aşırı zorlamamaya çalışın ve biraz akışına bırakın.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Günün ilk yarısında egonuz daha kırılgan olabilir. Bugün sizin için önemli insanlara, özellikle ailenize daha fazla odaklanıyor ve daha tanıdık şeyler ve deneyimlerle uğraşıyorsunuz. Ne istediğinizden tam olarak emin değilsiniz ve sabırsızlık anlaşmazlıklara veya gerginliğe yol açabilir. Aşırı hoşgörü bugünün ilerleyen saatlerinde bir sorun olabilir. Vücudunuzun verdiği tepkileri gözlemleyerek bunun önüne geçebilirsiniz. Bugün her şey tam olarak istediğiniz şekilde ilerlemese de sonuçlardan memnun kalacaksınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, bugün mesajınızın iletilmesinde bazı sorunlar olabilir. İletişim tarzınız veya öğrettiğiniz ve paylaştığınız şeyler için takdir toplama eğilimindesiniz ancak etkileşimlerinizde saplantılı bir ısrar olabilir. Gün içinde bir adım ileri, iki adım geri hissi olabilir. Yakın bir ilişki ya da ihtiyaçlarınız ve arzularınız şu anda dikkatinizi dağıtıyor ve eldeki görevlere konsantre olmanızı zorlaştırıyor olabilir. Mümkünse önemli kararları ertelemek en iyisi olabilir. Eski kıskançlıklarla veya abartılarla uğraşıyor olabileceğinizi düşünün. Size iletilenleri biraz mercek altına alın dedikoduları ayıklamayı hedefleyin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Rahatlatıcı ve tanıdık aktiviteler, günün büyük bölümünde ruh halinizi yükseltir ancak bugünün ilerleyen saatlerinde eğlenme ve kendinizi ifade etme arzusu hakim. Değerleriniz ve görüşleriniz diğerleriyle çelişiyor gibi görünüyor ve en iyi strateji, sizi sinirlendiren insanlardan duygusal olarak biraz uzak durmaktır. Daha az önemli şeylere odaklanmak verimli görünmese de öncelikleri ileride görmek daha kolay olacaktır. Para aldatıcı bir konu olabilir ve şu anda yapılan büyük alışverişler potansiyel bir para tuzağı olabilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, bugün sizi hiçbir yere götürmeyen ego savaşlarına dikkat edin. Çevrenizdeki ortam küçük ama rahatsız edici şekillerde değişebilir ve sizi uyum sağlamaya zorlayabilir. Bugünlerde genel olarak kendinize çok güveniyor olsanız bile tereddüt hissedebilir ve kendinize karşı bir şüpheyle boğuşabilirsiniz. Geçmiş şimdi sizi çekiyor gibi görünüyor. Karmaşık duygular aniden ortaya çıkarak dengenizi bozabilir. Şu anda yaptığınız iyileştirmeler uzun vadede size yardımcı olabileceğinden her şeyin bitmesini beklemenin en çok size fayda sağlayacağını düşünün. Sosyal olarak, kendi mutluluğunuzu bulmak için başkalarına yönelmekten kaçının. Bugün dostça bir tartışma önemli bir olay haline gelebilir ve söyleyecek daha fazla şeyiniz olsa da makul sınırlar içinde kalmak en iyisidir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, gün sizi adım adım ilerlemeye teşvik ediyor ve bu çok keyifli bir süreç olabilir! Bugünün ilerleyen saatlerinde merakınız artıyor ve hayatınızı zenginleştirmekle daha çok ilgileniyorsunuz. Yine de küçük engellerin ortaya çıkma ihtimalinin yüksek olduğu bir gün. Gecikmeler veya tereddütler, işleri yoluna koymanıza veya hayatınızı iyileştirecek ayarlamalar yapmanıza olanak sağladığından, kılık değiştirmiş nimetler olabilir. Geri çekilme veya kendinize saklama arzusu, başkalarının sizden istediği veya beklediği şeyle çelişebilir. Ayrıca, yaratıcı veya sosyal olarak bir veya iki risk almanız gerektiğini hatırlatan kafanızdaki küçük bir ses olabilir ve bu sizi başarıyla götürebilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, bugün güvensiz hissederken geri adım atmak ve başkalarına alan bırakmak zor olabilir ancak bu konuda elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Sosyal yönünüz canladır fakat kalabalıklara karışmak veya yeni şeyler denemek isteyip istemediğiniz konusunda kararsız olabilirsiniz. Güvensizlikler öne çıkabilir ve bazı şüpheler veya endişeler doğal olarak etkileşimde bulunmanızı engelleyebilir. Belirsizlik, kararsızlık veya dinlenmenize asla izin vermeyen aşırı aktif bir zihin yaşayabilirsiniz. Bugün üretkenlik, aynı anda tek bir şeye odaklanıp odaklanamamanıza bağlıdır. Atmosfer kaotik ise, önemli ayrıntılar gözden kaçabilir. Bir arkadaşla güç oyunları şu anda sizi hiçbir yere götürmez ancak daha sonra ciddi bir konuşma gerekli olacaktır. Bugün eğlenceli, yaratıcı aktiviteler seçin ve en iyi sonuçlar için sorunlu alanlar üzerinde durmaktan kaçının.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, bugünün büyük bir bölümünü mahremiyete çok önem vererek ve pek göze çarpmak istemeyerek geçiriyorsunuz ancak ilerleyen saatlerde kabuğunuzdan çıkacaksınız. Yine de, bugünün enerjileri netlik veya ilerleme hissi için ideal değil. Bir konuda tavır almak geri tepebilir veya hissettiğiniz şeyden emin olmayabilirsiniz. Büyük fikirler şu anda heyecan verici ancak henüz neyin gerçekten yapılabilir olduğunu görecek konumda olmadığınız için, ayrıntıları detaylandırmayı daha organize ve temkinli bir zamana bırakmak mantıklı. Biraz aşırıya kaçmak size güzel bir hız kazandırabilir ancak önemli şeyler için dürtüleri biraz yumuşatmak mantıklıdır.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, günün büyük bir bölümünü arkadaşlarınızla geçiriyor ve pozitif enerjiyi içeri almak istiyorsunuz. Nitekim bugün algılar biraz bulanık ve sonuç olarak kendinizi belirsizlik içinde hissedebilirsiniz. Koşullar öyledir ki, işleri güvenli bir şekilde oynamakla riske girmek arasında seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bir durum hakkında bilmediğiniz şeyler üzerinde fazla durmamak için elinizden gelenin en iyisini yapın çünkü bugün tökezleme eğiliminde olduğunuz yer burasıdır. Bilmeniz gerekenlerin zamanla ortaya çıkacağına güvenin. Kendinize şu anda can attığınız bir şeyin daha sonra size faydası olup olmayacağını veya pişmanlığa neden olup olmayacağını sorun. Şu anda başkalarının tavsiyelerini dinlemek kolay değil, bu yüzden kendinizi kendi kaynaklarınızı yönetecek bir konumda tutmaya çalışın.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak bugün size önceliklerinize odaklanmanızı hatırlatıyor. Bugünün ilerleyen saatlerinde, baskıyı azaltabilmek için geçici olarak sorumluluklardan kurtulmaya çalışıyorsunuz. Yine de, bugünün zorlayıcı yönü, hayatınızdaki küçük sorunları fark etmenize neden olabilir ve biraz endişelenme eğilimi vardır. Aşırı analiz yapmaktan veya olmayan sorunları bulmaktan kaçının. Sanki bir kişiyi ya da durumu tam olarak okuyamıyormuşsunuz gibi biraz akışın dışında hissedebilirsiniz. Mümkünse, en büyük projenizi kendiniz ve ihtiyaçlarınızı geçici olarak yapmak için kendinize biraz müsamaha göstermek en iyisi olabilir. İhmal ettiğiniz ihtiyaçlar ekstra ilgiyi hak ediyor.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, bugün özgür ruhunuzun kontrolü altındasınız. Bugünün ilerleyen saatleri size uzun vadeli hedeflerinizi veya itibarınızı hatırlatır. Geçmişten gelen rahatsız edici şeyler ortaya çıkabilir veya özellikle bir ilişkide bir sonraki adımınız konusunda kararsız olabilirsiniz. İç huzursuzluk olabilir ve koşulların veya insanların yolunuza çıktığını hissedebilirsiniz ancak aynı zamanda kendi tutumlarınızın da ilerlemenizi sınırlayıp sınırlamadığını düşünebilirsiniz. Eğlenmeyi hedefleyin ancak para harcama veya sanat yoluyla rahatlayın.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, bugün altta yatan gerilimleri veya kırgınlıkları harekete geçirebilir. Bir patlama yaşanabilir ve hayatınızdan birileri kesilebilir ancak bu her zaman kötü bir şey olmak zorunda değildir. Bu şekilde, kendinize daha fazla özen gösterebilirsiniz. Günün başında kendinize dönük olan odağınız artık yavaşça dışarıya yönelebilir. Kendinizi oldukça coşkulu ve iyi hissedebilirsiniz ve bu tutamayacağınız sözler vermenize yol açmamalıdır. Duygularınızı abartmak, gelecekteki benliğiniz için bir soruna neden olabilir.

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