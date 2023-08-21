21 - 27 Ağustos 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta oldukça önemli etkileşimler deneyimleyeceğiz. Öncelikle Güneş ve Mars burç değiştirecek. Merkür ve bu haftaya dahil olmasa da etkilerini hissedeceğimiz Uranüs retro pozisyona geçecekler. Ben bu yazıda Uranüs retrosuna da değinmek istiyorum zira Uranüs bir süredir durağan pozisyonda ve retro başlamasa da etkilerini oldukça hissediyoruz.

Güneş’in Başak burcuna geçmesi iş yoğunluklu bir ayı bize işaret ediyor. İş, sorumluluk, sağlık konularının ön plana çıkmaya başladığı, sonbahar etkilerini hissetmeye başladığımız, havaların serinlemeye başladığı dönemdeyiz. Mars da hafta sonunda Terazi burcuna geçecek. Terazi burcundaki Mars kendini pek de evinde hissetmez. Politika yapmaya çalışırken dengesizleşen bir savaşçı gibidir. Pek alışkın olduğu bir yerde değildir. İkili ilişkilere, ortaklıklara enerji ve tutku getirecek bir etki olduğunu söyleyebiliriz. Yeni ortaklık başlangıçları için pozitif bir dönem ama Venüs ve Merkür retrolarının geçmesini beklemenizi tavsiye ederim.

Ayrıca Merkür ve Uranüs de geri harekete başlayacaklar. Uranüs geri hareketi hayatımızda yenilik getiren konuların, teknoloji ile ilgili konuların biraz aksamaya uğrayabileceği, yeniliklerin biraz yavaşlayacağı, değişiklik isteklerimizi biraz daha erteleyeceğimiz ve gerçek hayata entegre etmeden içimizde yaşayacağımız bir dönemi gösteriyor. Merkür retrosu da hepinizin artık malumu.

Ayrıca bu hafta önemli Mars etkileşimleri var ki Mars etkileşimleri genelde uzun süreli etkilerdir. Mars hafta başında Neptün ile bir karşıtlık yapacak. Bu karşıtlık biraz tehlikeli. Dalgınlıklar, sakarlıklar, hayal kırıklıkları, yanlış alınan aksiyonlar ile alakalı oldukça bulanıklaştırıcı, tembelleştirici bir açı. Kaos bir süre bizi etkisi altına alacak.

Ayrıca Mars Plüton ile uyumlu açı gerçekleştirecek. Bu da odaklanmamızı artırarak belki bu kaosla mücadele yöntemleri geliştirmemize vesile olabilir. Daha derin, daha yoğun ve odaklı çalıştığımız bir hafta olacak.

Ayrıca son olarak Güneş Satürn karşıtlığı ile haftayı kapatacağız. Bu da negatif düşünceler, sorumlulukların baskısı, iş yükünde artış meydana getirebilir.

Günlük etkilere geçecek olursak;

21 Ağustos 2023, Pazartesi

Ay Terazi burcunda haftaya başlıyoruz. Hafta Mars Neptün karşıtlığı hariç nisbeten uyumlu. Ay Terazide karşılıklı işler, ilişkiler, ortaklık ile yoğunlaşmış bir günü işaret ediyor, ayrıca Güneş ile uyumlu açısı bu uyumu sağlayabileceğimiz anlamına geliyor.

22 Ağustos 2023, Salı

Ay Akrep burcuna geçiş yapıyor. Ay’ın pek de rahat olmadığı bir pozisyon. Mars Plüton uyumlu açısı da bu etkiyi güçlendirecektir. Derinlemesine araştırma yaptığımız, sorgulama sebebiyle krizli durumları girebileceğimiz bir gün. Ayrıca Ay Satürn uyumlu açısı da bu konularda çok disiplinli olduğumuz bir zamana işaret ediyor.

23 Ağustos 2023, Çarşamba

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yoğun ve dönüşümlü, derinlemesine düşündüğümüz bir gün daha. Bugün ayrıca kendimizi oldukça iyi ifade edebiliyoruz çünkü Ay Merkür ile uyumlu açıda.

24 Ağustos 2023, Perşembe

Ay Yay burcuna geçiş yapıyor. İyimser olmamız gereken bir gün aslında fakat Satürn ile Ay’ın uyumsuz açısı var. Ayrıca Satürn Güneş karşıtlığının da etkisini başladığı dönemlerdeyiz. Bu gün biraz zor geçebilir.

25 Ağustos 2023, Cuma

Ay Yay burcunda ilerlemesine devam ediyor. Bugün düne göre çok daha iyimser ve uyumlu bir gün. Ayca ikili ilişkiler için de oldukça güzel etkilere sahip.

26 Ağustos 2023, Cumartesi

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün aslında hem kaotik, hem disiplinli diyebleceğimiz bir gün. Ay’ın hem Neptünle hem Satürnle açısı var. Ayrıca Güneşle de Ay uyumlu açıda. Kendimizi iyi ifade ettiğimiz disiplinli, akşam saatlerine kadar iyimser bir gün fakat akşam saatlerinde Ay Oğlak burcuna geçiş yapacak.

27 Ağustos 2023, Pazar

Ay Oğlak burcunda kötümser olması beklenen bir gün fakat Ay’ın Jüpiter ile olan uyumlu açısı bugünü oldukça iyimser kılıyor. İyimser olduğumuz kadar da sorumlulukların bilincinde olduğumuz gerçekçi bir Pazar geçireceğiz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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