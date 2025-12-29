Ay, Koç burcundaki seyrine devam ediyor; ardından Boğa burcuna geçiyor. Boğa Ay'ı bizi yere indirirken, öngörülebilirliğe daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Tatmin arıyoruz; ancak bunu zaten sahip olduklarımızla yaratmaktan mutluyuz. Bugünkü Merkür–Venüs paraleli iş birliğini, diplomasiyi ve uyumu destekliyor. Geçmişe dönüp duyguları ya da bağları netleştirebiliriz; duyguları ve sevgiyi daha zihinsel bir şekilde ele alma eğilimindeyiz. Mars bugün Ay Düğümleriyle uyumlu; büyümek, gelişmek ve arzularımızın peşinden gitmek için motiveyiz. Zorluklar ya da hafif bir rekabet bizi motive ediyor. Hedeflerimizi yeniden değerlendirme ve amacımızla yeniden hizalanma fırsatımız var. Doğru yönde ilerlediğimiz ya da büyümek ve gelişmek için adımlar atmak istediğimiz hissi var. Ararsak yeni fırsatlar mevcut ve bunlar arzularımıza ulaşmamıza yardımcı olabilir. Ancak Merkür–Satürn karesine yaklaşıyoruz; daha ciddi bir ruh hâlindeyiz ve doğruluk ile kesinliğe odaklanıyoruz. Buna karşın yanlış anlaşılmalar, bilgi gecikmeleri, eleştiriler ya da yönlendirme/ talimat eksikliği yaşanabilir. Zihnimizi ağır meseleler meşgul edebilir. Mesajımızı iletmekte ya da fiziksel olarak gitmemiz gereken yere ulaşmakta zorluklar olabilir. Geçici olarak içgüdülerimize güvenmek zor olabilir. Kusur ve sınırlamalara fazla odaklanmak yerine, değişim yapmak için motivasyon bulmak en iyisi olabilir. İlerlemeye zorladığımızda dirençle karşılaşabileceğimiz için, düzenleme ve iyileştirme şu anda daha mantıklı. Onaylanmama ya da eleştiriyle karşılaşabiliriz; sabrımızı kullanmalıyız. İdeal olarak bazı sınırlarımızı fark eder ve hızımızı buna göre ayarlarız; ilerlemekten çok bakım yapmak için daha uygun bir zaman. Ay, bugün Boğa burcuna girene kadar boşlukta kalmaya devam ediyor.