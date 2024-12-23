2025 vedik astrolojiye göre ne vadediyor?

2025 yılına sayılı günler kala, aklımızdaki en önemli sorulardan biri yeni senenin bize ne getireceği. Vedik Astroloji Yıldızsal Zodyak (Gerçek Gökyüzü Değerlerini) kullanır. Bu sebeple Vedik Astroloji ve Batı Astrolojisi burç hesaplamaları arasında 24 derecelik bir fark bulunmaktadır. Dolayısı ile Vedik Yükselen Burcunuz genellikle Batı Astrolojisi Yükselen Burcunuzdan bir önceki burç olabilir. Örneğin Batı Astrolojisine göre yükselen burcunuz Koç Burcu ise Vedik Astrolojiye yükselen burcunuz göre Balık Burcu olabilir.

2025 yılının mottosu: Değişim yönetimi

Vedik astrolojiye göre, Plüton Oğlak burcuna, Neptün ise Balık burcuna geçti. Mart ayında Uranüs'ün Boğa burcuna geçişinin tamamlanması ile birlikte, üç jenerasyon gezegeninin de burç değişimi tamamlanacak. Bu tür gezegen hareketliliği, nadiren karşılaşılan bir durum ve önümüzdeki 20 senenin gündemini belirliyor.

Bu önemli değişimlerin olası etkilerini özetlemek gerekirse:

Eski sistemlerin yıkılması ve yeni sistemlerin kurulması: Artık geçerliliğini yitirmiş olan toplumsal, ekonomik, ticari ve siyasi yapılar yerini yenilerine bırakabilir.

Sınır değişiklikleri: Küresel dinamikler ve savaşlar ulusal sınırların yeniden şekillenmesine neden olabilir.

Yapay zeka gelişiminin ekonomiye yansıması: Yapay zekanın hızla gelişmesi, iş yapma ve para kazanma biçimlerini köklü bir şekilde değiştirebilir. Bu değişim ve geçiş sürecinde, yapay zeka kullanımına adaptasyon sorunu olabilir ve işsizlik artabilir.

Dijital para birimlerinin yükselmesi: Paranın dijitalleşme süreci hızlanarak, finansal sistemde köklü dönüşümlere yol açabilir.

Kaynak kıtlığı ve sürdürülebilirlik çalışmaları: Özellikle su kaynakları ve hava kirliliği konularında keskin kurallar konulması ve sürdürülebilirlik çalışmalarının etkisinin artması konusunda gündemler oluşabilir.

Yukarıda bahsettiğim etkiler uzun yıllara yayılarak gerçekleşecektir. Ancak jenerasyon gezegenlerinin önemli bir özelliği de vurucu ve sarsıntılı etkilerini burç değişiminden sonra hemen göstermeye başlamasıdır.

Dolayısı ile 2025 yılının mottosu “Değişim!”

Değişimi sürecini yönetebilenler kazanacak!

Haziran ayının sonuna kadar gökyüzü çok hareketli olacak!

Mars retrosunun etkileri ile başlayacak 2025 yılının ilk 6 ayında gökyüzü çok hareketli olacak.

Yılın ilk 4 ayı içerisinde Mars retrosu, Venüs retrosu ve Merkür retrosu olmak üzere 3 gezegenin retro enerjilerini yaşayacağız.

Yılın en iyi yönetilmesi gereken ayı Mart ayı olarak gözükmekte.

Mart ayı Uranüs gezegeninin, burç değişimini tamamlaması nedeniyle önemli olacak.

Ani ve beklemediğimiz olayları hayatımıza taşıyacak.

Yine Nisan ayında Satürn’ün burç değişimi bizi yeni sorumluluklar yükleyebilir.

2025 yılında Purva Bhadrapada ve Uttara Phadrapada nakshatralarında hareket edecek ve bu bize sabırlı ve disiplinli olmayı öğretecek.

Haziran ayına geldiğimizde ise Rahu ve Ketunun (ay düğümlerinin) burç değişimi ile beraber bireysel gelişimimizde yeni bir döneme gireceğiz. Bu değişim Haziran sonrası yaklaşık 1.5 sene boyunca bizlere; bencilliğin ve bireysel hedeflerin yerini kollektif faydaya bırakması gerektiğini anlatacak.

Tüm bu yoğun gökyüzü gündemine baktığımızda yılın ilk yarısında değişimi yönetmek ve adaptasyon önemli olacak.

Yılın ikinci yarısı ise bize nefes aldıracak enerjileri sunmakta!

2025 yılında doğru iletişim kazandırır!

Astrolojide şans dediğimiz zaman aklımıza ilk Jüpiter gezegeni gelir. Bu gezegenin bulunduğu nakshatra ve görünümleri ise şans alanlarımız hakkında bize bilgi verir.

Jüpiter Vedik Astrolojiye göre Mayıs ayının ortasında burç değiştirecek ve İkizler Burcunda konumlanacak. Jüpiter ikizler burcunda zarar görür ve Temmuz 2025 hariç sunacağı şans limitli olacaktır.

Temmuz ayında ise Jupiter Aridra Nakshatrasının 4. Bölümüne yerleşecek ve nakşatranın bu bölümünü yönettiği için 1 ay boyunca çok iyi etkiler verecektir.

İkizler burcunda yer alan Jüpiter gezegeninden verim almakta; iletişim yeteneklerimiz önemli rol oynayacaktır. Doğru iletişim doğru fırsatları yaratacaktır!

Jüpiter’in burç değiştirmesinin ülkemiz özelinde de güzel etkileri olacak.

Türkiye haritası, Vedik Astrolojiye göre özel bir konuma sahiptir.

Bunun temel sebebi Ay’ın (Chandra) ülkemiz haritasında İkizler burcunda birinci evde yer almasıdır. Yani hem yükselen bazlı haritalar hem de Vedik Astrolojiye özel ayın yükselen kabul edildiği “Chandra Lagna” haritaları aynı sonuçları vermekte böylece hem iyicil, hem de kötücül gezegen hareketlerinin etkileri ülkemizde daha yoğun hissedilmektedir.

Ay, Dünya Astrolojisi'nde halkı temsil eder. Bu gösterge; Jüpiter'in Haziran ayının ortasında burç değiştirmesiyle birlikte, Ay’a transit yaparak halkı rahatlatacak bir dönemin başlangıcına işaret edebilir. Ancak, Plüton’un Türkiye haritasında 1. evde bulunması, bu rahatlama sürecinin krizler sonucu ortaya çıkabileceğini göstermektedir.

2025 yılının bireysel haritalara olan etkilerini sonraki yazılarımda paylaşacağım.

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabından takip edebilirsiniz:

Instagram: altaybol