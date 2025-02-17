2025 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri Londra'da düzenlenen tören ile sahiplerine verildi.

2025 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu
Yaşam
Giriş: 17 Şubat 2025 14:00
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İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu. David Tennant'ın sunduğu 2025 BAFTA Ödülleri 16 Şubat Pazar günü Londra'da sahiplerine verildi.


12 dal adaylık alan Edward Berger imzalı Conclave, gecede En İyi Film ödülünü aldı. 9 adaylıkla ikinci sırada yer alan Netflix yapımı Emilia Pérez, Zoe Saldaña'nın performansıyla ödüle layık görüldü. Ayrıca En İyi Yabancı Film ödülünü kazandı.


İşte 2025 BAFTA Ödülleri'ni kazananlar

En İyi Film: Conclave

En İyi Britanya Yapımı Film: Conclave

En İyi Yabancı Film: Emilia Pérez

En İyi Yönetmen: The Brutalist - Brady Corbet

En İyi Kadın Oyuncu: Mikey Madison - Anora

En İyi Erkek Oyuncu: Adrien Brody - The Brutalist

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldaña - Emilia Pérez

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin - A Real Pain

En İyi İlk Film (Britanyalı Yazar, Yönetmen Ya Da Yapımcı): Kneecap

En İyi Belgesel: Super/Man: The Christopher Reeve Story

En İyi Animasyon Filmi: Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

En İyi Çocuk ve Aile Filmi: Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

En İyi Özgün Senaryo: A Real Pain

En İyi Uyarlama Senaryo: Conclave

En İyi Casting: Anora

En İyi Sinematografi: The Brutalist

En İyi Kostüm Tasarımı: Wicked

En İyi Kurgu: Conclave

En İyi Saç ve Makyaj: The Substance

En İyi Özgün Müzik: The Brutalist - Daniel Blumberg

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Wicked

En İyi Görsel Efekt: Dune: Part Two

En İyi Ses: Dune: Part Two

En İyi Kısa Animasyon: Wander to Wonder

En İyi Kısa Film: Rock, Paper, Scissors

En İyi Yükselen Yıldız: David Jonsson


* Haberin fotoğrafı editorial.shutterstock tarafından servis edilmiştir.


Kırmızı halı: 2025 BAFTA Ödülleri

Sinemanın en prestijli gecelerinden biri olan BAFTA Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı, iddialı kesimler ve göz alıcı detaylarla sahneye taşındı. Gecede Demi Moore, Selena Gomez ve Ariana Grande gibi yıldızların şıklık yarışı çok konuşuldu.

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Anna Kendrick
Ariana Grande
Camila Cabello
Cynthia Erivo
Demi Moore
Felicity Jones
Georgina Chapman
Kelly Rutherford
Letitia Wright
Meghann Fahy
Michelle Monaghan
Mikey Madison
Pamela Anderson
Saoirse Ronan
Selena Gomez
Zoe Saldaña * Haberin görselleri backgrid.com sitesinden derlenmiştir.



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