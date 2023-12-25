2024'ün resmi tatil günleri

Yılbaşı tatili - 1 Ocak Pazartesi

2024 yılının ilk resmi tatil günü olan yılbaşı bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı tatili bir gündür.

Sömestr tatili

“2024 yılındaki ara tatiller ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?” diye merak edenler için bu cevap. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi - 2 Şubat 2024 Cuma tarihleri arasında olacak. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 - 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak. 2024 yılı eğitim ve öğretim yılı ise 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

2024 Ramazan Bayramı

2024 yılında Ramazan Bayramı arifesi 9 Nisan 2024 Salı günüdür. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 10 Nisan Çarşamba gününe denk gelmektedir. 12 Nisan 2024 Cuma'da son günüdür.

23 Nisan Cumartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

2024 yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Salı gününe denk geliyor.

1 Mayıs Pazar Emek ve Dayanışma Günü

2024 Emek ve Dayanışma günü 1 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

19 Mayıs Perşembe Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

2024 yılında Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

2024 Kurban Bayramı

2024 yılında Kurban Bayramı arifesi 15 Haziran 2024 Cumartesi günüdür. Kurban Bayramı'nın 1. günü 16 Haziran Pazar gününe denk gelmektedir. 19 Haziran 2024 Çarşamba günü de son günüdür.

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

2024 yılında 15 Temmuz Demokrasi Bayramı Pazartesi gününe denk geliyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı

30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2024 yılında Cuma günü olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

2024 yılında Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim Salı gününe denk geliyor.