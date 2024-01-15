2024'te daha yeşil yaşamanın 5 kolay yolu

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2024'te daha yeşil yaşamanın 5 kolay yolu
Yaşam
Giriş: 15 Ocak 2024 12:17 Güncelleme: 15 Ocak 2024 12:21
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İklim krizi sizin hatanız değil ancak bu, yapabileceğiniz hiçbir şey olmadığı anlamına gelmiyor. Toplu olarak bazı temel yaşam tarzı değişiklikleri yaparak olumlu bir etki yaratabiliriz.


Haftada sadece bir öğünden eti kesin

Kaburga eti ve sulu çizburgerler iklim krizine büyük katkı sağlıyor. Sığır eti yetiştirmek, gezegeni ısıtan metan gazının üretimine neden olur. Hayvanları beslemek için yiyecek yetiştirmek de çok fazla enerji gerektirir; bu nedenle koyun ve kümes hayvanlarının da iklim üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bitki ağırlıklı bir beslenme, Dünya dostu değişikliklerin başında geliyor ancak bir etki yaratmak için etten tamamen vazgeçmenize gerek yok. Her gün et yiyorsanız, haftada bir gün menüden eti çıkarmanız yeterli. Bir diğer seçeneğiniz ise kırmızı etten ziyade beyaz eti tercih etmeniz… Kümes hayvanlarının iklim etkisi diğerlerine oranla daha düşüktür.


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Eko-sürüş uygulayın

Arabasız yaşamak, iklim krizini dizginlemeye yardımcı olmak için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri, ancak bunu yapmak çoğu insan için mümkün değil. Bunun yerine, eko-sürüş sanatında ustalaşmaya çalışın. Yüksek hızlar, sert hızlanma ve sert frenleme yakıt israfına neden olur ve otoyolda aracınızın yakıt verimliliğini yüzde 30'a kadar azaltabilir. Dört tekerlekten çekiş kullanmak da verimliliği azaltır, bu nedenle gerçekten ihtiyacınız olmadığında onu kapatın.


Temiz enerji seçeneğini kullanın

İster ev sahibi olun ister kiralayın, güneş veya rüzgar gibi yenilenebilir enerji için ne yapılması gerektiğini öğrenin. Özellikle sahil kesiminde yaşıyorsanız ilk etapta pahalı gelse dahi güneş enerjisi ile toplamda elde edeceğiniz fayda oldukça fazladır.


Bu yıl bir uçuş daha az yapın

Özellikle otomobiller yakıt açısından daha verimli hale geldikçe, sürüşün iklim etkisi uçmaya göre daha düşük oluyor. Benzin fiyatları rekor seviyedeyken bile araba kullanmak uçmaktan daha az maliyetlidir. Seyahatiniz konusunda stratejik olun. Hem bütçeniz için hem iklim için en doğru yolculuğu planlayın.


Harekete geçin

İklim krizinin çözümüne yardımcı olmak için kişisel eylem gereklidir. Mümkün olan her yerde iklim etkimizi en aza indirmeliyiz.


Referanslar:

Angela Fritz. "5 easy ways to live greener in 2024". Şuradan alındı: https://edition.cnn.com/2024/01/06/climate/five-ways-to-live-greener-scn/index.html (06.01.2024).


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