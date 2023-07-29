Küresel kaynama çağı nedir?

"Havalar neden bu kadar sıcak?" sorusuna cevap niteliğinde bir uyarı BM Genel Sekreteri'nden geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri New York'taki basın toplantısında “Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağına girdik” diye ifade etti.

Küresel kaynama çağı nedir?
Yaşam
Giriş: 29 Temmuz 2023 12:12 Güncelleme: 29 Temmuz 2023 12:14
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres “Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağına girdik” ifadesini kullandı.



New York'taki basın toplantısında konuşan Guterres, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri için elektrik üretiminde kömür kullanımını sona erdirmesini isteğini dile getirdi.


Küresel kaynama çağı


BBC İklim Muhabiri Esme Stallard’ın haberine göre BM Genel Sekreteri Guterres, fosil yakıt şirketlerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapması gerektiğini vurguladı ve “yakıcı sıcaklıklarla geçen bir yılı, yakıcı bir hırs yılına dönüştürmeli ve iklim eylemini hemen şimdi hızlandırmalıyız." diye konuştu.


Türkiye'ye dair yapılan son ölçüm ve araştırmalar ise, küresel sıcaklık artışı oranlarının Akdeniz Bölgesi'nde 1,5 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.


Küresel iklim değişikliği gerçeği


Greenwashing yani "Yeşil aklama" nedir?
Greenwashing yani "Yeşil aklama" nedir?

Kolay iklim testi 1: İklim değişikliğini ne kadar tanıyoruz?

1. İklim değişikliği, hava durumundaki ortalama değerlerin değişmesi anlamına gelir.
Doğru.
Yanlış.
2. Yaşadığımız çağdaki iklim değişikliğini anlatan diğer ifade «küresel ısınma»dır.
Doğru.
Yanlış.
3. Küresel ısınmanın sebebi:
doğal dengenin bir sonucudur.
endüstri, tarım, ulaşım gibi insan faaliyetlerinin bir sonucudur.
4. Endüstri, tarım, ulaşım gibi insan faaliyetleri, atmosfere sera gazı yayılmasına sebep olur.
Doğru.
Yanlış.
5. İnsanın elektrik üretiminde ve diğer endüstriyel üretimlerde, ısınmada, ulaşımda fosil yakıtlar kullanması sera gazı salımına sebep olur.
Doğru.
Yanlış.
6. Hangileri fosil yakıtlara örnektir?
Güneş enerjisi.
Petrol, kömür, doğalgaz.
7. Hangileri, fosil yakıtların yaydığı sera gazlarına örnektir.
Karbondioksit, metan, hidroflorür karbon.
Helyum, karbondioksit.
8. Sera gazları, kızılötesi ışınları tutarak dünyanın ısınmasına sebep olur.
Doğru.
Yanlış.
9. Sorun, sera gazı salımı değil, salınan sera gazı miktarının aşırı olması.
Yanlış.
Doğru. Sera gazları olmasaydı, dünya bugünkinden 30°C daha soğuk olurdu.
10. Yeryüzünün ortalama sıcaklığı, endüstri başlangıcı döneme (1850-1900) göre 1,2°C daha fazla.
Doğru.
Yanlış.
11. Öngörülen iklim hedefi hangisi?
Bu yüzyılın sonunda küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlamak, hiç değilse 2°C’nin altında tutmak.
Bu yüzyılın sonunda küresel ısınmanın 5°C’yi geçmemesi.





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