Küresel kaynama çağı nedir?

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres “Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağına girdik” ifadesini kullandı.

New York'taki basın toplantısında konuşan Guterres, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri için elektrik üretiminde kömür kullanımını sona erdirmesini isteğini dile getirdi.

BBC İklim Muhabiri Esme Stallard’ın haberine göre BM Genel Sekreteri Guterres, fosil yakıt şirketlerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapması gerektiğini vurguladı ve “yakıcı sıcaklıklarla geçen bir yılı, yakıcı bir hırs yılına dönüştürmeli ve iklim eylemini hemen şimdi hızlandırmalıyız." diye konuştu.

Türkiye'ye dair yapılan son ölçüm ve araştırmalar ise, küresel sıcaklık artışı oranlarının Akdeniz Bölgesi'nde 1,5 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.