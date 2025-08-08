Şeftalili tarçınlı kek 

Yazın ferahlığını tarçının sıcaklığıyla buluşturan şeftalili kek, çay saatlerine tatlı bir dokunuş katıyor.

Şeftalili tarçınlı kek 
Yaşam
Giriş: 08 Ağustos 2025 08:28
Tarif defterimden;

Çay veya kahve yanına çok yakışın şeftalili tarçınlı nefis kek.


Servis: 23 cm'lik kelepçeli kalıpta

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40 - 45 dakika


Malzemeler:

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı + 1 tatlı kaşığı un, kalıp için

————————

250 ml'lik bardak ölçüsüyle;

  • 2,5 bardak un
  • 1 paket kabartma tozu
  • Yarım çay kaşığı karbonat
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 1 paket vanilya

—————————-

  • 3 yumurta
  • 1 bardak toz şeker
  • 1 bardak yoğurt
  • 175 gr tereyağı, eritilmiş
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Üzerine;

  • 3 adet olgun şeftali
  • 2 yemek kaşığı esmer şeker
  • 1 tatlı kaşığı tarçın

Pişirdikten sonra;

  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri




Yapılışı:

*Kalıbın tabanını pişirme kağıdı ile kaplayın, yanlarına tereyağı sürüp un serpiştirin.


*Un, kabartma tozu, karbonat, tarçın ve vanilyayı karıştırıp elekten geçirin.


*Şeftalilerin kabuklarını soymadan elma dilimi olacak gibi doğrayın.


*Yumurta ve toz şekeri derin bir kaba alın, kremamsı hale gelene kadar mikserin yüksek deviri ile 3 - 4 dakika çırpın. Eritilmiş tereyağı ve yoğurdu ekleyip kısa süre çırptıktan sonra unlu karışımı yavaş yavaş eklerken bir yandan çırpmaya devam edin, en son limon suyunu ilave edip karışım homojen kıvama gelene kadar çırpın.


*Kek hamurunu kalıba aktarın, üzerine şeftali dilimleri yerleştirip esmer şeker ve tarçın serpiştirin.


*170 derece fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 40 - 45 dakika pişirip kürdan testi yapın. Keki fırından aldıktan sonra ılınınca üzerine pudra şekeri serpiştirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




