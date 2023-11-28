2023 yılının en çok kullanılan kelimesi belli oldu

İngilizcenin en bilinen kaynaklarından Merriam-Webster sözlüğü "otantik"i yılın kelimesi olarak belirledi.

2023 yılının en çok kullanılan kelimesi belli oldu
Yaşam
Giriş: 28 Kasım 2023 14:00
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Merriam-Webster'ın internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, bu yılın kelimesine yönelik ilgi, "yapay zeka hakkındaki gelişmeler ve sosyal medyadan" kaynaklanıyor. Açıklamada, bu yılın en çok kullanılan kelimesi "authentic"in (otantik) "2023'ün kelimesi" ilan edildiği ifade edilerek bu sözcüğün yıl içinde aranma oranlarında "önemli artış" gözlemlendiği vurgulandı.


Kelimenin popülaritesinin, "'gerçek' ile 'sahte' arasındaki çizginin giderek bulanıklaşmasıyla arttığı" aktarılan açıklamada, en çok aranan bir diğer sözcüğün de sahte videolar üretilmesini sağlayan; yapay zeka temelli teknoloji için kullanılan "deepfake" olduğu belirtildi.


2022'de yılın kelimesi neydi?

Öte yandan Merriam-Webster sözlüğü, "bir kişinin kendi gerçeklerini sorgulamasına neden olacak şekilde manipüle edilmesini" tanımlamak için kullanılan bir terim olan "gaslighting"i "2022'nin kelimesi" ilan etmişti. "Aşı" ise "2021'in kelimesi" seçilmişti.



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1. Yolculuk için hangisini tercih edersiniz?
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Uçak
Tren
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2. Hangi atasözü sizin hayata bakışınızı özetler?
Damlaya damlaya göl olur
Dervişin fikri neyse zikri odur
İti an çomağı hazırla
Sakla samanı gelir zamanı
İki gönül bir olursa samanlık seyran olur
3. Doğaüstü güç elde etme şansınız olsaydı hangisini tercih ederdiniz?
Görünmez olma
Hayvanlarla konuşma
Düşünceleri okuma
Görünmez yapma
Olacakları tahmin etme
4. Hangi çiçeği seçersiniz?
Çanta çiçeği
Krizantem
Papatya
Gül
Orkide
5. Şu an nasıl hissediyorsunuz?
Memnun
Endişeli
Gergin
Mutlu
Seksi
6. Hangi objeyi seçersiniz?
Cep telefonu
Kitap
Bilgisayar
Kulaklık
Vibratör
7. Hangi enstrümanı tercih edersiniz?
Flüt
Piyano
Keman
Gitar
Saksafon
8. Sabahları genellikle ilk ne yaparsınız?
Sevdiğiniz bir şarkıyı dinlersiniz
Haberleri açarsınız
Gazete okursunuz
Telefonunuza bakarsınız
Duş alırsınız
9. Mutfakta en sevdiğiniz iş hangisi?
Mısır patlatmak
Bulaşık yıkamak
Ocağı silmek
Yemek yapmak
Sos yapmak
10. Evde yalnız kaldığınızda ne yaparsınız?
Film izlersiniz
Temizlik yaparsınız
Dolapları, çekmeceleri düzenlersiniz
Uyursunuz
Mastürbasyon yaparsınız

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