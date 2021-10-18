20 Ekim 2021 Koç burcunda Dolunay

Merhaba. 20 Ekim 17.56’da Koç burcunun 27 derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay hem burcun Koç olması hem Mars gezegeninin an derecesine oldukça yakın bir şekilde karşıt açı yapması sebebiyle oldukça Marsiyen bir Dolunay olacak. Bu dönemde Koç ve Terazi haritamızda nerede ise o konularda dramatik başlangıçlara ve bitişlere şahit olabiliriz. Ayrıca o konularla ilgili risk almak, cesur olmak, girişim yapmak veya mücadele etmek ve birtakım tartışmalar içerisine girmek söz konusu olacaktır.

Ayrıca bu dolunay sadece Marsiyen değil aynı zamanda da Plutonik bir dolunay çünkü Plüton’da an derecesine oldukça yakın ve sert bir açı kombinasyonu içeresinde. Yani bu bahsettiğim yenilikler, girişimler, mücadele ve tartışmalar başta söylediğim gibi oldukça dramatik sonuçlara, düşündüğümüzden beklediğimizden daha büyük etkilere sebep olabilir. Zira biriken enerjinin patlaması ve geçmişin ortaya dökülmesi söz konusu olabilir.

Bu yazımda dönemin popüler dizilerinden birine atıf yapmamın sebebi adımlarımızı atarken yani “yeşil ışık”dayken cesur olmakla birlikte plan ve hesabı, yani “kırmızı ışık”ı’da aklımızdan çıkarmamalıyız.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Yükselen Koçlar’ın hayatlarının genelini etkileyecek bir dolunay olacak. Girişimler, yeni başlangıçlar, mücadele ve tartışmalar zamanı. Özellikle ikili ilişkilerde çok dikkatli olunması gereken bir dönem. Kariyer, iş ve başarı kaynaklı konuların hayatınızdaki girişimleri ve ikili ilişkilerinizi krizli olarak etkilemesi bir dönüşüm sürecine sokması söz konusu.

Yükselen Boğa

Yükselen Boğa için riskli olabilecek bir dolunay zira dolunay sizin pek de kontrolünüz olmayan, farkında olmadığınız, bilinçdışı dediğimiz alanlarda gerçekleşecek. Bu dönemde arkanızdan çevrilebilecek işlere, dedikodulara dikkat etmeniz gerekli. Yeterince anlamadığınız risklere girmemelisiniz. Sağlık ile ilgili de ekstra dikkatli olmalısınız. Akademik konular veya yolculuklar ile ilgili krizler yaşanabilir.

Yükselen İkizler

Yükselen ikizler için içinde bulunduğu proje veya arkadaş grupları konuları ön plana çıkacak. Arkadaşlarınızla, flörtlerinizle veya varsa çocuklarınızla tartışmalar yaşayabilir veya cesaretli adım atmanız gereken durumlar söz konusu olabilir. Finansal konularda krizli olabilecek bir Dolunay.

Yükselen Yengeç

Kariyeriniz ile ilgili konularda yeni başlangıçlar zamanı fakat bu dönemde aile ve kariyer konularıyla ilgili belli bir gerilimden bahsedebiliriz. Ailedeki veya kariyerdeki gerilim birbirini etkiler durumda. Ayrıca hem çekirdek aile hem de eşiniz, evliliğinizle ilgili konular da birtakım krizlere sebep olabilir.

Yükselen Aslan

Eğitim ve yolculuklarla ilgili konularda yeni başlangıçlar zamanı. Aynı zamanda yayıncılık yapıyorsanız yaratıcı yenilikler ve girişimler için elverişli bir dönem. Yakın ve uzak akrabalarınızla, eşinizin akrabalarıyla gerginlik yaşamanızın oldukça olası olduğu, iletişim ve yolculuk trafiğinizin arttığı, sakarlıklara ve kazalara daha çok dikkat etmeniz gereken bir dönem.

Yükselen Başak

Alacak verecek konuları, krediler ve borçlar gibi alanlarda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu bir dönemin kapanması, kredinin bitmesi, başkalarından elde ettiğiniz gelirlerin veya ortaklaşa gelirlerin bitmesi yönünde sonuçlanabilir. Finansal konularda girişimler yapabilir, mücadele etmeniz gereken durumlar içerisinde kalabilirsiniz. Aşk ilişkileri veya varsa çocuklarınız ile ilgili konularda krizler yaşanabilir.

Yükselen Terazi

Ortaklaşa işler, evlilik ve ikili ilişkiler konularında yeni başlangıçlar zamanı. Bu dönemde yükselen teraziler için bir ev değişikliği veya taşınma da söz konusu olabilir. Evlilik gibi konular da biraz mücadeleli ve tartışmalı da olsa gündeme gelebilir. Kazalara, sakarlıklara, kas ile ilgili ufak tefek sakatlıklara dikkat.

Yükselen Akrep

Yeni bir işe veya yeni bir sağlık rutinine başlayabilirsiniz. Yeni bir ev hayvanı bakımını üstlenmeyi düşünen yükselen akrepler için de güzel bir zaman. Fakat yükselen Boğa’lar gibi sizin için de kritik bir zaman. Kontrolünüz dışında olan konular için aksiyon almamak ve bu dönemin biraz geçmesini beklemek faydalı olabilir. Sağlık konularına da dikkat etmek gerekli.

Yükselen Yay

Yeni bir flört, aşk ilişkisi veya yeni bir çocuk gündemde olabilir. Fakat bu gündem içerisinde cesaretli olmanız, risk almanız gereken, mücadele etmeniz gereken konuları da beraberinde getiriyor. Finansal konular sizin içinde bir kriz konusu. Spekülatif konulara ve yatırımlara çok dikkat etmek gerekiyor, bu konularda fazla özgüven faydanıza çalışmayabilir.

Yükselen Oğlak

Ev, aile, ebeveynler ve gayrimenkul konularında hayatınıza girecek yeni konularla alakalı bir Dolunay. Ev tadilatı veya taşınma gibi konularda sizi uğraştıracak angarya işler gündemde. Oldukça önemli, hayatınızın gidişatını değiştirecek bir yer değişikliği veya iş değişikliği söz konusu olabilir.

Yükselen Kova

İletişim, kardeşler, akrabalar, eğitim ile ilgili konularda yenilikler zamanı. Yeni bir eğitime veya entelektüel becerilerinizi kullandığınız bir projeye başlayabilirsiniz. Yükselen aslanlar gibi sizin için de risk almanız, cesur olmanız gereken bir yeni ilişki başlangıcı veya bitişi söz konusu olabilir. Bu konular arkadaş ilişkilerinizi de etkileyebilir. Bilinçaltında çok da huzurlu olduğunuz söylenemez, siz de arkanızdan çevrilebilecek işlere karşı dikkatli olmalısınız.

Yükselen Balık

Yeni bir şey almak veya yeni gelir kaynakları elde etmek açısından oldukça belirgin bir zaman. Finansal girişimler, borçlar, krediler konusunda girişim yapmanız gereken bir dönem olabilir fakat gemileri yakmamakta fayda var. Arkadaşlarınızla ilgili de finansal konularda birtakım alışverişler veya kriz ve gerginlik yaratabilecek konular oluşabilir, sonlanan veya yeni başlayan arkadaşlıklara şahit olabilirsiniz.