20 Aralık 2022 - 16 Mayıs 2023 - Jüpiter Koç burcuna geçiş yapıyor!

Şans, bolluk, bereket gezegeni Jüpiter, 12 yıl aradan sonra Koç burcuna geçiş yapacak. 2022 yılında 11 Mayıs ile 28 Ekim arasında Koç burcuna kısa bir giriş yapıp bize aslında 2023 yılının fragmanını gösterdikten sonra, geri giden Jüpiter, 20 Aralık’ta tamamen Koç burcuna geçiş yapacak ve 16 Mayıs 2023’e kadar bu alanda kalacak. Özellikle tüm ateş elementi olan Koç, Aslan, Yay burçlarına ödülleriyle gelecek.

Şansı, bolluğu, bereketi genişlemeyi ve büyümeyi temsil eden, gezegenimiz Jüpiter, bireysel doğum haritalarınızda hangi alana geçiş yapıyorsa, transit süresi boyunca o konuları mercek altına alarak çeşitli, şans ve fırsatlar sunacak. İyicil (benefik) bir gezegen olduğundan genel etkileri poziftir.

Bireysel hayatlarımızda, uzun ve soğuk geçen bir kışın ardından gelen bahar hissiyatı olacak. Her şeyden önce ateş elementine geçen Jüpiter, hayat motivasyonumuzu, başlatma coşkumuzu ve enerjimizi şüphesiz ki artıracak. Özellikle 0 derece Koç noktası zodyakta çok önemlidir. Bu nokta zodyağın başlangıç noktasıdır. Jüpiter’in bu geçişi bize bireysel yaşantılarımızda hedeflerimizi, planlarımızı, hayata dair isteklerimizi gözden geçirtecek ve bize yepyeni ufuklar açacak. Bu transit önümüzdeki yılların başlangıcı niteliğinde. Kendinize yeni hedefler belirleyebilir, yeni atılımlarda bulunabilirsiniz.

Koç burcu cesaretle, risk almakla alakalıdır. Coşkuludur, özgüvenlidir. Çoğu zaman önce yapar sonra düşünür. Korkusuzdur. Cesur, közü kara ve tuttuğunu koparan bir enerji olduğundan bu yıl yeni girişimciliklere çok açık olacak. Bastırılmaya kıstırılmaya gelemeyen bir yapıyı temsil ettiğinden, özgürlük mücadelesinin yüksek olacağı, isyankar bir süreç bizi bekliyor diyebiliriz.

Sağlık açısından, baş bölgesini temsil ettiğinden, her türlü yüzünüze yaptıracağınız operasyonlarda, işlemlerde dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Beyin, sinüzler, gözler, migren ağrıları, yüzde sivilce, diş ağrısı, vb. baş bölgesine ait her türlü konu sık gündem olabilir.

Maceracı ve keşifçi yönleriniz artabilir. Daha önce yapmak istemediğiniz veya korktuğunuz şeyleri deneyimleme cesaretine kavuşabilirsiniz. Bu geçiş, gölge yönünde ise, fazla riskçi, biraz öfkeli, sabırsız bir enerji yaratabilir. İsteklerinize kavuşmak isterken, önünüze çıkan engellere karşı daha tahammülsüz hissedebilirsiniz.

Her türlü girişimcilikte, kararda kontrollü ve temkinli ilerliyor olmak önemli olacak. Mayıs 2023 sonrası ise giriştiğiniz yeni oluşumların, düzenlerin, kararların kalıcılaşacağı bir dönem olacak. Dünya’daki etkisi ise, Koç burcu Mars’ın yönetiminde olduğundan savaş temasının yoğunlaşacağı, ülkelerin birbirlerine karşı daha, kızgın, agresyon içeren, riskçi ve tavizsiz bir tavırda olabileceğini söyleyebiliriz. Roma mitolojisinde geçen Mars, ateş, patlama, saldırı, suikast gibi temaları da ifade eder.

Genel anlamda hızlı ve öfkeli bir dönem diyebiliriz özellikle, bu atmosfer Mart ayında yoğunlaşacak, 20 Nisan’da 29 derece Koç burcunda yaşanacak tutulma ile dünya siyasetinde git gide tansiyonun artma ihtimali söz konusu olacak.

Gelin hep birlikte burçlarınıza olan etkilerine bakalım!

Burç yorumlarını her zaman belirttiğim gibi önce yükselen burcunuza göre okumanızı tavsiye ederim. Eğer yükselen burcunuzu bilmiyorsanız sadece burcunuza göre okuyabilirsiniz.

Yükselen Koç ve Koç Burçları

Bu yıl ruhen, bedenen ve zihnen güzel gelişmeler yaşayacak ve nihayetinde yepyeni bir siz doğuracaksınız. Hayata karşı bakışınızı net bir şekilde değiştirecek hayat felsefesinizi baştan tanımlayacaksınız. İmajını değiştirebilirsiniz. Jüpiter her türlü genişleme ve büyümeyi temsil ettiğinden 1. evinizden geçerken özellikle kilo alımlarına dikkat etmenizi tavsiye ederim.

Yükselen Boğa ve Boğa Burçları

Bütün yıl boyunca görünmeyen sihirli bir el gibi, sizi Jüpiter hem ruhen hem bedenen koruyacak. Sağlık açısından çok şanslısınız. Ruhsal ve spritüel çalışmalar, psikoloji ve bilinçaltı çalışmaları gibi konulardan oldukça şanslı bir yıl sizi bekliyor. Bu yıl rüyalarınız çok aktif olacak.

Yükselen İkizler ve İkizler Burçları

Yeni sosyal çevre ve arkadaşlıklar sizi bekliyor. Yeni tanışıklıklara hazır olun. İş veya özel yaşamınız, vasıtasıyla yeni ortamlara girebilirsiniz. Kalabalık ortamlar, yeni üye olduğunuz kulüpler, organizasyonlarda çok aktif rol alacaksınız. Arkadaş çevrenizin desteğiyle hayatınızda güzel şans ve fırsatları yakalayabilirsiniz. Kariyer hayatınızın getirileri ve kazançları bu yıl artıyor. Ekonomik olarak çok güçleneceksiniz. Hayaller evinize giren Jüpiter ,uzun süredir hayatınızda beklediğiniz hayallere sizin kavuşmanız için destek olacak.

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burçları

Bu yıl hem özel hem iş hayatınızda yepyeni ünvanlar sizi bekliyor. Toplumda çok daha fazla görünür olacağınız bir döneme giriş yapıyorsunuz. Kariyer ve iş hayatınız yeniden yapılanacak. Uzun süredir planladığınız yeni işi kurabilir, para kazanma şeklinizi ve kaynağınızı değiştirebilirsiniz.

Yükselen Aslan ve Aslan Burçları

Bu yıl hiç olmadığı kadar seyahat edeceğiniz, yurtdışı bağlantılı kişiler veya işlerden yana çok şanslı olacağınız bir zamana giriş yapıyorsunuz. Yeni bir eğitime veya akademik kariyere başlayabilir, yepyeni bir dil öğrenebilirsiniz. Bu dönemde alacağınız eğitimler ileride size yepyeni mesleki fırsatlar getirebilir. Hayata daha iyimser bakacağınız bir yıl olacak.

Yükselen Başak ve Başak Burçları

Maddi kaynaklarınız ve ek kazançlarınızın arttığı, banka ve kredilerden yana şanslı olduğunuz bir yıl sizi bekliyor. Eşinizle veya ortaklarınızla yapacağınız yatırımlar size güçlü ve kalıcı finansal kaynaklar sağlayabilir. Birikimleriniz oldukça değer kazanabilir. Ayrıca miras, nafaka gibi toplu para konularından yana şanslı olacaksınız. Okült ve metafizik konularına ilgiliniz artabilir, kendinize dair yeni psikolojik keşifler yapabilirsiniz. Ruhunuzun derinliklerini keşfederek, aydınlanma yaşayacaksınız.

Yükselen Terazi ve Terazi Burçları

Ortaklaşa işlerden ve eşten yana bu yıl en şanslı burçlardansınız. Bu yıl ilişkilerinizde ciddi adımlar atabilir, kalıcı güzel başlangıçlar yapabilirsiniz. Evlenmek isteyenler için kaçırılmaması gereken bir yıl. Evli iseniz çocuk haberi alabilirsiniz. İş hayatınız için ortaklaşa yapmak istediğiniz projeler ve danışmanlık işleri açısından fırsatlarla dolu bir yıl sizi bekliyor.

Yükselen Akrep ve Akrep Burçları

İş düzeninizi yeniden yapılandıracağınız bir dönem sizi bekliyor. Çalışma hayatınız ve günlük yaşamınız oldukça yoğunlaşacak. Birden fazla işte çalışabilirsiniz. Çalışma ortamınızda yeni düzen değişiklikleri ve görevler sizi bekliyor. Kariyenizde kendinizi göstereceğiniz, emeklerinizin karşılığını alacağınız bir yıl olacak. Terfi alabilir, size bağlı çalışan sayısında veya ekiplerde artış görebilirsiniz. Her zaman olduğundan daha fazla sağlığınızla ve beslenmenizle ilgilenmek isteyeceksiniz. Spor veya diyete başlayabilirsiniz. Yaşam kalitenizi artıracak konular gündeminizde olacak.

Yükselen Yay ve Yay Burçları

Sosyal ortamalarda kadersel karşılaşmalar ve fırsatlar yaşayabilirsiniz. Aşk, eğlence, hobiler açısından çok şanslı bir yıl sizi bekliyor. Hayatınızın aşkını bu yıl bulabilirsiniz. Eğer çocuk planınız var ise gerçekleşmesi çok mümkün olabilir. Şimdiye kadar hayalini kurduğunuz, ancak ötelediğiniz bir alanda hobiye başlayabilirsiniz. Veya ilerleyen yıllarda size mesleki bir alan sağlayacak bir uzmanlık alanına yönelebilirsiniz. Spor, sanatsal temalar, yaratıcılık ve sahne konulardan yana da çok şanlı olacaksınız.

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burçları

Ev aile yuva alanınızda büyüme ve genişleme temasının yoğun olduğu bir yıl sizi bekliyor. Yeni bir ev satın alabilir, daha büyük bir eve taşınabilirsiniz. Bu yıl yapacağınız yatırımlar hayatınızda çok kalıcı olacak. Aile üyelerinin sayısında artış meydana gelebilir (çocuk, gelin, damat, torun gibi)

Yükselen Kova ve Kova Burçları

Uzun zamandır planladığınız eğitimleri alabilir, yüksek lisans master gibi planlarınızı hayata geçirebilirsiniz. Medya yayıncılık alanlarında çok şanslısınız. Eğer sosyal medya veya dijital mecralarda kariyer planlarınız var ise çok desteklendiğiniz bir yıl olacak. Kalıcı imzalar atabilir, otomobil satın alabilirsiniz. Kardeşlerinizden destek gördüğünüz bir yıl olurken, onların hayatında güzel gelişmelere tanık olabilirsiniz.

Yükselen Balık ve Balık Burçları

Ekonomik anlamda yılın en şanlı burçlardansınız. Bu yıl maddi kazançlarınızın artacağı, oldukça bereketli bir sene sizi bekliyor. Yeni yatırımlar yapabilir, yeni alanlardan para kazanabilirsiniz.. Eğer borçlarınız var ise kolaylıkla ödeyeceğiniz dönem olacak. Ruhen kendinizi çok daha tamamlanmış hissedeceğiniz bir yıl olurken, geçmiş yılların yorgunlukları artık şifalanacak.

Hayatınıza güzellikler getirmesini dilerim,

Sevgiler...

Buşra Efe

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