20 - 26 Mart 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta çok önemli burç geçişlerine şahit olacağız. Gezegen etkileşimleri açısından biraz daha sakin bir hafta. Haftanın en önemli gezegen açısı Güneş Plüton altmışlığı olacak. Haftanın ilk günü yaşanacak bu etki ile kendimizi daha güçlü bir şekilde ifade edebileceğiz, konsantrasyon gücümüz yüksek, yaptığımız işlerde daha fazla derinleşmek, daha derin kavrayışlar elde etmek istediğimiz bir gün.

21 Mart’ta ise yazısını ayrıca yayınlayacağım çok önemli bir Koç Yeniay’ı yaşayacağız. Önemli gezegen burç değişimleri ise Güneş’in Koç’a, Mars’ın Yengeç’e ve çok çok uzun yıllar sonra Plüton’un üç aylık bir fragman yayınlamak üzere Kova burcuna geçişine şahit olacağız.

Güneş Koç sezonu artık daha girişken, başlama enerjisine sahip, cesur ve eğlenceli günler içerisinde olduğumuza işaret ediyor. Fakat Koç burcunun da yöneticisi olan Mars yine bu hafta Yengeç burcuna girecek. Güneş Koç’a 21 inde Mars Yengeç’e ise 25’inde giriyor olacak. Mars yine kendisi için çok uzun süren, tam 7 ay süren bir ikizler macerasındaydı, artık kendisini çok da rahat hissetmediği Yengeç burcuna geçecek. Bu aslında Güneş Koç için bahsettiğim enerji vurgusunu biraz düşürecek. Bu dönemde ailevi stresler, alınganlıklar yaşayabilir, bastırılmış öfke problemleri içerisinde olabiliriz.

Plüton Kova geçişini ise çokça anlatmıştık. Bunun için Mart yazıma bakarsanız çok daha detaylı bir açıklama bulabilirsiniz.

Günlük etkilere geçecek olursak…

Pazartesi

Ay Balık’ta haftaya başlıyoruz. Gün içerisinde Uranüs ile Ay’ın uyumlu etkileşimi ile hayalci fakat yaratıcı, aslında çokça yaratıcı ve yenilikçi bir gün içerisinde olacağız. Sürprizlere açık bir gün.

Salı

Ay, Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Neptün ile kavuşarak çok yüksek bir Balık enerjisi meydana gelecek, yani yaratıcılık, empati, aldanabilme ve kaosa düşme konuları söz konusu iken Ay akşam saatlerinde Koç burcuna geçerek dengeleri tamamen değiştirecek. Bu gün iki farklı uçta olacağız. Koç burcuna geçer geçmez de bir yeniay yaşayacağız ki bu da Koç enerjisini zirvede hissettirecek. Yani günün iki farklı yüksek oktavlı yarısı bir arada diyebilirim.

Çarşamba

Ay, Koç burcundaki ilerlemesine devam edecek. Gecenin ilerleyen saatlerinde, belki çok hissedemesek de uyanıkken az da olsa hissedeceğimiz bir Jüpiter açısı yaşayacağız. Bu açı ile de aslında iyimserliğin tavan yaptığı bir gece ve gün geçireceğiz.

Perşembe

Ay Koç’taki ilerlemesine devam ederken yöneticisi Mars ile uyumlu etkileşimde. Yine enerjisi ve girişkenliği çok yüksek bir gün. Cesaretimiz de yüksek.

Cuma

Ay, Boğa burcuna geçiş yapıyor ve Boğa burcundaki Venüs ile kavuşuyor. Bugün de oldukça güzel çünkü hem Ay hem de Venüs Boğa’da çok güçlüdür ve bu kavuşum da çok güzel bir kavuşumdur. Yani aile konularında, ikili ilişkiler konusunda çok şanslı ve çok güzel bir gün.

Cumartesi

Ay, Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor ve yine huzurlu, güzel bir gün. Daha çok tembellik yapabilir, oburluk yapabiliriz fakat genel olarak iyi ve sakin hissediyoruz.

Pazar

Ay, İkizler burcuna geçiyor. Bugün hem negatif diyebileceğimiz, karamsar, iş ve sorumlulukların çokça gelebileceği, ihtiyaçlarımızın karşılanmadığını hissettiğimiz fakat bir o kadar da duruşumuzun güçlü olduğu, kendimizi iyi ifade edebildiğimiz bir gün geçireceğiz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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