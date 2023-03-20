20 - 26 Mart 2023 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 20 - 26 Mart 2023 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

20 - 26 Mart 2023 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 20 Mart 2023 15:00
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Esenlikler. Bu hafta çok önemli burç geçişlerine şahit olacağız. Gezegen etkileşimleri açısından biraz daha sakin bir hafta. Haftanın en önemli gezegen açısı Güneş Plüton altmışlığı olacak. Haftanın ilk günü yaşanacak bu etki ile kendimizi daha güçlü bir şekilde ifade edebileceğiz, konsantrasyon gücümüz yüksek, yaptığımız işlerde daha fazla derinleşmek, daha derin kavrayışlar elde etmek istediğimiz bir gün.


21 Mart’ta ise yazısını ayrıca yayınlayacağım çok önemli bir Koç Yeniay’ı yaşayacağız. Önemli gezegen burç değişimleri ise Güneş’in Koç’a, Mars’ın Yengeç’e ve çok çok uzun yıllar sonra Plüton’un üç aylık bir fragman yayınlamak üzere Kova burcuna geçişine şahit olacağız.


Güneş Koç sezonu artık daha girişken, başlama enerjisine sahip, cesur ve eğlenceli günler içerisinde olduğumuza işaret ediyor. Fakat Koç burcunun da yöneticisi olan Mars yine bu hafta Yengeç burcuna girecek. Güneş Koç’a 21 inde Mars Yengeç’e ise 25’inde giriyor olacak. Mars yine kendisi için çok uzun süren, tam 7 ay süren bir ikizler macerasındaydı, artık kendisini çok da rahat hissetmediği Yengeç burcuna geçecek. Bu aslında Güneş Koç için bahsettiğim enerji vurgusunu biraz düşürecek. Bu dönemde ailevi stresler, alınganlıklar yaşayabilir, bastırılmış öfke problemleri içerisinde olabiliriz.


Plüton Kova geçişini ise çokça anlatmıştık. Bunun için Mart yazıma bakarsanız çok daha detaylı bir açıklama bulabilirsiniz.


Günlük etkilere geçecek olursak…

Pazartesi

Ay Balık’ta haftaya başlıyoruz. Gün içerisinde Uranüs ile Ay’ın uyumlu etkileşimi ile hayalci fakat yaratıcı, aslında çokça yaratıcı ve yenilikçi bir gün içerisinde olacağız. Sürprizlere açık bir gün.


Salı

Ay, Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Neptün ile kavuşarak çok yüksek bir Balık enerjisi meydana gelecek, yani yaratıcılık, empati, aldanabilme ve kaosa düşme konuları söz konusu iken Ay akşam saatlerinde Koç burcuna geçerek dengeleri tamamen değiştirecek. Bu gün iki farklı uçta olacağız. Koç burcuna geçer geçmez de bir yeniay yaşayacağız ki bu da Koç enerjisini zirvede hissettirecek. Yani günün iki farklı yüksek oktavlı yarısı bir arada diyebilirim.


Çarşamba

Ay, Koç burcundaki ilerlemesine devam edecek. Gecenin ilerleyen saatlerinde, belki çok hissedemesek de uyanıkken az da olsa hissedeceğimiz bir Jüpiter açısı yaşayacağız. Bu açı ile de aslında iyimserliğin tavan yaptığı bir gece ve gün geçireceğiz.


Perşembe

Ay Koç’taki ilerlemesine devam ederken yöneticisi Mars ile uyumlu etkileşimde. Yine enerjisi ve girişkenliği çok yüksek bir gün. Cesaretimiz de yüksek.


Cuma

Ay, Boğa burcuna geçiş yapıyor ve Boğa burcundaki Venüs ile kavuşuyor. Bugün de oldukça güzel çünkü hem Ay hem de Venüs Boğa’da çok güçlüdür ve bu kavuşum da çok güzel bir kavuşumdur. Yani aile konularında, ikili ilişkiler konusunda çok şanslı ve çok güzel bir gün.


Cumartesi

Ay, Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor ve yine huzurlu, güzel bir gün. Daha çok tembellik yapabilir, oburluk yapabiliriz fakat genel olarak iyi ve sakin hissediyoruz.


Pazar

Ay, İkizler burcuna geçiyor. Bugün hem negatif diyebileceğimiz, karamsar, iş ve sorumlulukların çokça gelebileceği, ihtiyaçlarımızın karşılanmadığını hissettiğimiz fakat bir o kadar da duruşumuzun güçlü olduğu, kendimizi iyi ifade edebildiğimiz bir gün geçireceğiz.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


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Günlük burç yorumları: 20 Mart Pazartesi

20 Mart 2023 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün herkes kendince en uç noktaları kavrayabilir. Gün, herkesi ve her şeyi sakin tutmak için elinden geleni yapıyor ancak yine de kastetmediğiniz şeyleri söylemek mümkün. Dikkatlice düşünmek için biraz zaman ayırmak tüm davranışlarımızı daha hedefe odaklı bir hale getirebilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU En sıra dışı fikirleriniz bugün sizi verimli bir yere götürebilir. Olağan kurallara uyma konusunda ne kadar az endişelenirseniz, o kadar başarılı olursunuz. Alışılmışın dışında düşünün, gerçekten ilham veren bazı çözümler birdenbire size gelebilir. İnsanların size karşı çıkacağı fikrine saplanıp kalırsanız çok şey kaybedersiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yeni deneyimleriniz, ufkunuzu yeni yönlere doğru genişletmenize yardımcı olabilir. Bugün, size zirveye doğru büyüme şansı sunuyorlar. Bir arkadaşınızın arkadaşı sizi uzak bir yerdeki bir fırsata bağlayabilir veya belki de parçası olduğunuz bir topluluk bir grup gezisine çıkmaya karar verebilir. Bu deneyim, harika bir temiz hava fırsatı olduğu gibi size yeni kapılar da açabilir!
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün konumunuzu savunmaya fazlasıyla isteklisiniz ve bu çabaya değecek. Gün, hedeflerinize net bir şekilde ulaşmanıza yardımcı oluyor ve aynı zamanda maddi olarak da size yardımcı oluyor. Bunun gerçekleşmesi için önemli bir sunum yapmanız veya bir proje göndermeniz gerekebilir ve bu şekilde beklenmedik bir kazanç elde edebilirsiniz. Kendinizi kanıtlamak için fırsatları değerlendirin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir ilişki, meydana gelen daha büyük bir değişimin katalizörü olabilir. Şimdi insan ilişkileriniz neredeyse sıfırdan yeniden inşa ediliyor. Yeni tanıştığınız birisi sizi dünya görüşünüzü biraz daha açmaya yönlendirebilir. Bu kişinin sizi gelişmeye mi teşvik ettiğini yoksa daha farklı bir niyeti mi olduğunu düşünmek için biraz zaman ayırın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kalıcı şüphe veya güvensizlik duyguları bugün sizi rahatsız edebilir. Bugün, baktığınız her yerde güç oyunları görmenize neden olabilir. Bir arkadaşınız veya bir tanıdık bir şeyi biraz yanlış yapıyor gibi görünüyorsa, onları otomatik olarak size karşı çalışmakla suçlamayın. Dikkatlice yaklaşın, tüm durumun aslında başarınıza zarar vermekten çok sizin yararınıza olduğunu keşfedebilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bu, olası tek sorunun aşırıya kaçmak olduğu bir gün. Tercihen yanınızda özel biriyle kalbinizin arzusunun peşinden koşmak için mükemmel bir zaman. Sadece arayışınızda çok ileri gitmeye dikkat edin. Gün, sizi biraz acımasız yapabilir, bu nedenle niyetiniz iyi olsa bile, kimseyi arkanızdan sürüklememeye dikkat edin.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Ev meseleleriyle ilgilenmek için harika bir gün. Şimdi, en verimli benliğiniz olmaya hazırsınız. Gün, dikkatinizi kendi çatınız altında olup bitenlere odaklar. Belirli ev işlerini veya gerekli görevleri erteliyorsan, kolları sıvayın ve işe koyulun, onları bir kez ve herkes için bitirmek için iyi bir konumdasınız ve her şey sona erdiğinde çok tatmin olacaksınız.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün bir süredir geçirdiğiniz en heyecanlı zaman olabilir. Normalde duygularınızı kendinize saklasanız bile, şimdi coşku seviyeniz sizi birçok şeyi paylaşmaya itecek. İnsanlar sizi dinlemeye meyilli olacak, bu nedenle paylaşacak bir öneriniz veya mesajınız varsa, çekinmenize hiç gerek yok.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün biraz duygusal harcamalar yapma ihtiyacı yaşayabilirsiniz. Alış-veriş terapisi uzaktan daha derin sorunları halletmenin bir yolu gibi görünse de bunun aslında böyle olmadığını biliyorsunuz. Ne olduğunu anladığınız sürece biraz harcama yapmak sorun değil ama bunu şu anda içinden geçmekte olduğunuz sorunlara gerçek bir çözümle karıştırmayın.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kimseyi sizi dinlemesi için zorlamanıza gerek yok. Gün boyunca söyleyecek çok şeyiniz var ancak bu sizi duygusal konular hakkında biraz fazla ciddi yapabilir. Bu koşullar altında, diğer insanları bunaltacak kadar yükselmeye gerek yok. Zorlanmadan sizi duymaktan mutlu olacaklar, bu yüzden nazikçe konuşun.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kazançlı bir fikre rastlayabilirsiniz. Gün, dikkatinizi banka hesabınıza ve onu ne kadar iyi idare ettiğinize çeviriyor ve bu durum çok daha fazla kazanmanızı sağlayacak bazı ilham verici fikirlerle sonuçlanabilir. Belki de hedefe ulaşmak için daha az gidilen yolu seçmelisiniz. Biraz riskin getirisi büyük olabilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu anda başkalarıyla etkileşime girerken birkaç güç oyunuyla karşılaşabilirsiniz. Yine de gün, sosyalleşmek için harika bir zaman yaratabilir. Yaşanan birkaç olay insanların baskın taraflarını ortaya çıkarabilir, bu nedenle sosyal durumu her zamankinden daha fazla kontrol etmeye çalışan birini fark edebilirsiniz. Çabalarına saldırmadan iddialı olun ve her şeyi nazikçe dengeleyin.

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