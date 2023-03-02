Mart ayı aylık burç yorumları 2023

Esenlikler. Bu ay çok önemli gezegen burç değişiklikleri meydana gelecek.

Öncelikle Satürn ayın ilk günlerinde Balık burcuna geçecek ve 2026 yılına kadar bu burçta kalacak. Bu belki de mart ayının en önemli gezegen geçişi olabilir. Çünkü Plüton’un geçişi çok uzun süreli olmayacak. Ama Satürn yıl boyu, hatta yıllar boyu Balık’ta kalacak. Balık artık ayakları yere basmayan konuların gerçekçi bir zemine oturtulması, hassas taraflarımızın hayatın acımasız gerçekleriyle karşılaşması anlamına gelir. Balık ve Satürn’ün ortaklığı bu yüzden oldukça zordur çünkü ikisi çok farklı temalardır ve bir araya getirmek ciddi bir çaba gerektirir. Ama bir araya getirilebildiğinde hayallerin gerçekçi bir zemine oturtulmasıyla gelen başarıdan söz edilebilir. Çünkü hayaller yalnızca hayal edebilenler tarafından gerçekleştirilebilir ve bu da süreklilik, sabır, disiplin, sistematik düşünce ve emek ile gerçekleşir.

Ayrıca Plüton’un Kova burcu fragmanı da yine bu ay başlayacak ve yaklaşık 3 ay kadar sürecek. Plüton artık cüce gezegen kabul edilen bir durumdadır çünkü hem güneş sistemi içinde hem de dışında, yani Neptün ötesi Kuiper kuşağındaki gezegenler gibi davranır. Belli zamanlar Neptün’e çok yaklaşır, belli zamanlarda çok uzaklaşır. Ayrıca yörüngesi de Güneş sistemindeki diğer gezegenlere göre eğiktir. Bu özelliklerinden dolayı burçlardaki transit süreler büyük değişkenlikler gösterir. 2024’te Plüton Kova burcuna tam olarak girdikten sonra 2041 yılına kadar orada kalacak ve hayatlarımızı, o dönemde doğan jenerasyonları büyük ölçüde etkileyecek. Şimdiki transitinde ise Kova burcunda girdikten kısa bir süre sonra Oğlak burcuna retro yaparak geri dönecek olmasından dolayı bu kısa süreye biz fragman desek yanlış olmaz sanırım. Ama bence bu kısa süreye bile çokça devrim sığdıracak gibi gözüküyor. Ayrıca anaretik dediğimiz ve sorunlu kabul edilen, yani bir burcun son derecelerindeki transitine bir ileri bir geri olmak suretiyle çokça ziyaret gerçekleştirecek ki bu da aslında Plüton’un zorlayıcı çalışacağı bir 2023 yılının bizi beklediğini söylememize sebep oluyor.

Ülkenin içinde bulunduğu Deprem felaketinin oldukça Plütonik olduğunu düşünüyorum ama bu gezegenin etkilerinin belirgin olduğu dönemlerde Deprem olacağını söylemiyorum ki bence deprem tahminlerini bilim insanlarına bırakmalıyız.

Plüton Kova etkisine dönecek olursak, önümüzdeki birkaç aylık fragman bize artık İnsan haklarının, hümanizmin, ben’den çok biz dediğimiz, birlik olma bilincinin, demokrasinin ve özellikle çürümüş birtakım yapıların, sistemlerin, hiyerarşilerin bir devrim ile yıkılmasını ve yerine yenilikçi, özgürlükçü, daha ilerici sistemlerin inşa edilmesini anlatan bir süreç ve bu da tabiki çok kısa sürecek bir durum değil. Kova burcunda dolaştığı süre boyunca teknolojiyi, ilerlemeyi, demokrasiyi devrimlerle, krizlerle, bizi kendimizle yüzleştirerek, belki yıkım getirerek, belki dibe çekerek, mecazi anlamda öldürerek ve yeniden yapılandırarak gerçekleştirecek bir etkiden bahsediyorum. İşte bu kısa fragmanda bunları deneyimleyeceğimizi düşünüyorum. Ülkemiz açısından da çok büyük değişimler, özellikle finansal konularla ilgili, krediler, borçlar, bankalar, sigortalar gibi konuların çok büyük değişim ve dönüşümlerden geçeceği bir döneme gireceğimizi düşünüyorum ki bu bizi korkutmasın. Çünkü zaten biz Plüton’un çok güçlü olduğu bir dönemde kurulmuş bir ülkeyiz, tabiri caizse Plüton bizim DNA’mızda var. O yüzden krizli de olsa buradan güçlü bir şekilde çıkacağımızı düşünüyorum.

Ayrıca not etmek isterim ki Kovalar şöyle olacak, yıkılacak, bitecek vesaire gibi felaket tellallarına da inanmayın çünkü hepimizin bir haritası var, güneş burcundan ibaret değiliz, Yükselen Kova’ların bu transitten daha çok etkileneceğini söylemek mümkün de olsa hepimizin haritasında Kova’nın düştüğü bir alan var ve yapacağı açılara göre zor veya kolay herkes bu transiti yaşayacak.

Son olarak hızına göre çok uzun süre, yaklaşık 7 aydır ikizler burcunda kalan Mars da burç değiştirecek ve pek de rahat olmadığı Yengeç burcuna geçecek. İkizler burcunda bizi çokça tartıştırdı, konuşturdu, yazdırdı, yolculuk yaptırdı, yanlış anlaşılmamıza veya anlamamıza sebep oldu, belki belli bir stabiliteyi motivasyon anlamında sağlayamadık, merakımızdan dolayı daldan dala konduk ama artık durulma zamanı. Enerjinin biraz daha duygusal ve içselleştiği bir döneme giriyoruz. Bu dönemde öfke patlamaları, duygu patlamaları, alınganlıklar, yine bu sebepten dolayı çıkan tartışmalar, aileyle olabilicek tartışmalar gündeme gelecek gibi görünüyor.

Ayrıca bu ay iki önemli ay fazı var, özellikle Koç Yeniay’ı oldukça dikkat çekici, onun da yazılarını ayrıca yazacağım.

Mart ay’ının önemli gökyüzü açıları:

2 Mart – Venüs Jüpiter Kavuşumu:

İkili ilişkilerde zorlanma ve değişim temasının dağıldığı, ilişkiler açısından faydalı, özgüvenli hissettiğimiz ve destek aldığımız, belki bolluklar ve kısmetli koşulların oluştuğu bir zaman.

2 Mart – Merkür Satürn Kavuşumu:

Dilimiz, iletişimimiz biraz tutuk olabilir, düşüncelerimiz depresif, kafa yormak zorunda hissettiğimiz, zihinsel sorumluluklarımızın arttığı günlerdeyiz.

3 Mart – Merkür Balık’ta!

3 Mart – Venüs Chiron Kavuşumu:

İlişkilerde acılarımızın tedavi edilebileceği, acılarımız üzerine konuştuğumuz ve masaya yatırıp düzeltmeye çalıştığımız bir zaman dilimi. Olumlu değerlendirilebilir birkaç gün içerisindeyiz.

6 Mart – Güneş Uranüs Altmışlığı:

Kişiliğimizi yaratıcı bir şekilde ortaya koyduğumuz, kendimizi ifade etmekte yeni ve ilgi çekici yollar bulduğumuz bir dönemdeyiz. İrademiz güçlü ve istediklerimizi elde etmek doğrultusunda karşımıza çıkan engellere yaratıcı çözümler getirebiliyoruz.

6 Mart – Merkür Kuzey Ay Düğümü Altmışlığı:

Hedeflerimize giderken aklımızı da doğru kullandığımız, yeni fikirleri hayatımıza olumlu bir şekilde adapte ettiğimiz ve networkumuzu etkin kullandığımız bir zaman dilimi.

7 Mart – Satürn Balık’ta!

11 Mart – Venüs Mars Altmışlığı:

İkili ilişkilerde aksiyon almak, eğlenceli vakit geçirmek, tutku ve şehvet açısından oldukça uyumlu bir gün. İlişkilerle ilgili konuları sonuca ulaştırmak konusunda motivasyonumuz yüksek.

12 Mart – Merkür Uranüs Altmışlığı:

Yaratıcı fikirler ile dolup taştığımız günlerdeyiz. Zihnimiz biraz daha hareketli, sıkılgan ve değişken olsa da eğlenceli fikirler için oldukça verimli günler. Yeni başlangıçlar için atılan imzalar ve anlaşmalar açısından değerlendirilebilir günlerdeyiz.

12 Mart – Jüpiter Chiron Kavuşumu:

Öğrenme ve iyileşme devam ediyor. Yaralarımız konusunda çok daha iyimseriz ve bu yaraların hayatımıza katkılarını hissediyoruz ve onları lehimize kullanıyoruz.

15 Mart – Mars Neptün Karesi:

Mars aksiyonlarımızı, irademizi, savaşma güdümüzü temsil eder. Neptün ile kare gibi zorlayıcı bir açı yaptığında bu enerji dağılır, sakarlaşır, tembelleşiriz veya enerjimizi veya aksiyonumuzu nereye kanalize edeceğimizi bilemeyebilir, yanlış kararlar verebiliriz. Hedefi tutturamayabiliriz, görüşümüz bulanabilir.

16 Mart – Güneş Neptün Kavuşumu:

Hassas, duygusal, yaratıcı ve bir o kadar da belirsiz, karışık ve yanılgılara açık bir dönem. İsteklerimiz bulanmış, sis bulutunun arkasına saklanmış şekilde hissedebiliriz. Kendimizi ifade etmekte karışıklıklar yaşayabilir, alınganlıklar ve yanlış anlamalar içerisine düşebiliriz. Spiritüel açıdan ise çok verimli, ilhamlı günlerde olacağız.

16 Mart – Merkür Neptün Kavuşumu:

Zihnimizin bulanık olduğu, aldanmalara ve yanlış anlaşılmalara açık birkaç gün geçirebiliriz. Yeni anlaşmalar, teknoloji alışverişleri için uygun bir zaman değil.

16 Mart – Venüs Plüton Karesi:

Bu açı ikili ilişkilerde kriz yaratabilecek dönüştürücü karşılaşmalara, ortaya çıkan nahoş gerçekliklere de sebep olacaktır. Hoşa gitmeyen konular bu günlerde bilincimizde daha fazla yer edebilir.

17 Mart – Venüs Boğa’da!

17 Mart – Merkür Mars Karesi:

Sivri dilli ve tartışmacı bir dönem. Konuşulanlar ileride yara ve ayrılık olarak geri dönebilir. Zihnimiz hızlı, girişken ve enerjik.

17 Mart – Güneş Merkür Kavuşumu:

İletişim trafiğinin arttığı günlerden. Bu gün biraz daha ben merkezli ve egosantrik konuşmalar olabilir. Daha fazla iletişim kurmak ve görünür olmak istediğimiz bir zaman dilimi.

18 Mart – Venüs Satürn Altmışlığı:

İkili ilişkilerde sabitlik ve düzen arayışında olduğumuz, sadakatli zamanlardan geçiyoruz. İlişkimizi somutlaştırmak adına adımlar atabiliriz.

19 Mart – Merkür Plüton Altmışlığı:

Zihinsel olarak odaklanma kapasitemizin çok yükseldiği, derinlere inmek araştırma yapmak için oldukça elverişli günler. Ayrıca dönüştürücü konuşmalar yapabilir, büyüklerimizden güçlü tavsiyeler alabilir veya tavsiyeler verebiliriz.

19 Mart – Merkür Koç’ta!

20 Mart – Güneş Plüton Altmışlığı:

Kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebileceğimiz, hayatımızda eskimiş ve dönüştürülmesi gereken konuları masaya yatırıp güçlü ve etkili aksiyonlar aldığımız, sezgilerimizin de güçlü olduğu ve bizi desteklediği günlerdeyiz.

21 Mart – Güneş Koç’ta!

22 Mart – Venüs Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu:

Hedeflerimize ulaşma yolunda bir diğer olumlu etki. Ödüllendirici ve kolaylaştırıcı venüs kadersel kararlarımızı ve doğrultusunda gitmek istediğimiz yoldaki engelleri azaltıyor ve rüzgarı arkamıza alıyoruz.

23 Mart – Plüton Kova’da!

25 Mart – Mars Yengeç’te!

26 Mart – Merkür Chiron Kavuşumu:

Dil yarası oluşturabilecek durumlar yaşayabiliriz. Özellikle Mars’ın alıngan Yengeç burcuna geçişinden sonra yıkıcı tartışmalar ve kopuşlar için bu günler de oldukça riskli.

28 Mart – Merkür Jüpiter Kavuşumu:

Eğitim, öğrenme ve yayıncılık açısından güzel bir zaman. Anlaşmalar ve toplantılar, yazışmalar için çok şanslı bir zaman dilimi. Bugünlerde fazla konuşabilir, konuşmalarımız egolu ve yüksekten olabilir.

30 Mart – Mars Satürn Üçgeni:

Enerji ve disiplinimiz birbiriyle güçlü paralellikler taşıyor. Hem başlatmak hem de sürdürmek konusunda çok etkin günlerdeyiz. Fiziksel aktiviteler için oldukça verimli ve kazanç sağlayacağımız bir zaman dilimi. Hem iletişimsel hem fiziksel etkinliğimiz çok yüksek.

31 Mart – Venüs Uranüs Kavuşumu:

İkili ilişkilerde ani değişikliklerin olabileceği, eğlenceli fakat içerisinde ayırıcı enerjiler barındıran birkaç gün içerisindeyiz. Sıkılganlığımız ve değişme isteğimiz yüksek. Ayrıca çeşitli sürprizlerle ilişkimizi daha eğlenceli bir hale getirebiliriz.

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