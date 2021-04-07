Süt artırıcı tarifler: Keçiboynuzlu kek

Hamileler ve yeni bebek sahibi olan anneler bilir. Dillerden düşmez anne sütünün önemi... Altın değerindedir. Her annenin dileğidir yeni doğan bebeğini kendi sütüyle yeterince beslemek… Elimizde bir sihirli değnek yok belki ama sütümüzü artırmak için yediklerimize özen gösterip, süt yapan gıdaları tercih edebiliriz. Bunu da keyifli hale getirdik mi gelsin sütler, mutlu bebekler. Bu tarifimle hem içeriği temiz çok lezzetli bir brownie yiyeceksiniz hem de sütünüzü doğal gıdalarla desteklemiş olacaksınız. Şimdiden afiyet olsun!

Keçiboynuzlu kek için malzemeler:

Yarım su bardağı keçiboynuzu unu

10 hurma

2 adet yumurta

10-15 adet fındık veya 3 tam ceviz

1 adet elma

1 yemek kaşığı tarçın

1 çay bardağı süt

2-3 damla vanilya özü

Keçiboynuzlu kekin yapılışı:

Elmayı rendeleyin ve yumurtalar ile çırpın.

Diğer malzemeleri ilave edin ve önceden 180-200 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

Not: Bu tarifi bebeklerinize ve çocuklarınıza da doktor kontrolünde ara öğünlerde verebilirsiniz.

Instagram: handearican