2 Eylül 2020 – Balık’ta Dolunay

2 Eylül 2020 İstanbul saatine göre 08.22’de 10 derece Balık burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Balık merhamet, sevgi, duygusal ihtiyaçlar, fedakarlık, hayaller, empati gibi konular ile alakalıdır. Bu dönemde daha romantik, fedakâr olacağız, içimizdeki ilham gücü yükselecek. Kontrol, analiz, sorgudan çok sezgi ve ilhamımızla hareket edeceğiz. Bu sezgilerimizin sonucunda belirli kararlar alacağız, belki yeni başlangıçlar belki tamamlanmalar ki dolunay tamamlanma enerjisi taşır.

An haritasında Terazi burcunun yükseldiğini görüyoruz. Bu da bu duygusal konuların ilişkiler ağırlıklı olduğunu gösteriyor. Ayrıca dolunay derecesine Uranüs’ün yaptığı olumlu açılar bu Dolunay’ı oldukça sürprizli ve yaratıcı kılıyor. Yani sürpriz ilişkiler, ilişkilerdeki sürprizli durumlar beklentilerimiz içerisinde olsun.

Fakat buraya bir “ama” koymak istiyorum. An haritasında yükselen yöneticisi Venüs oldukça zor durumda. Yengeç burcunda, yuvaya, sevdiklerine, geleneklerine yönelmiş sadık bir Venüs fakat Satürn ve Mars’tan oldukça zorlayıcı açılar alıyor. Bu da ilişkilerde romantik olduğumuz kadar gerçeklerle yüzleşmemiz gerektiğini ve eğer yolunda gitmeyen, tökezleyen konular varsa bunların sonlanmalarla karşılaşabileceğini gösteriyor. Ayrıca Mars’ın da devrede olmasıyla işin içerisine tartışma ve şiddet de girebilir.

Yükselen Burç bazında yorumlara geçecek olursak;

Yükselen Koç

Yükselen Koç’lar bu etkiyi bilinçaltı ve kontrol edilemez tarafımızı temsil eden 12. Evde yaşıyacaklar. Bilinçaltındaki sıkıntılar yüzeye çıkabilir. Karşılarına çıkan birtakım olaylar karşısında kontrolü kaybetmiş hissedebilirler. Olumlu tarafı bilinçaltlarında yaşayacakları temizlik olabilir. Sağlık ve hastaneyle ilgili kontrolleri aksatmasınlar.

Yükselen Boğa

Bu etki Yükselen Boğalar için arkadaşlar ve içinde bulunduğu takımlar ile ilgili olacak. Sosyal anlamda hareketlilik söz konusu. Beklenmedik gelişmeleri hem sosyal anlamda hem aşk anlamında yaşayabilirler. Arkadaşlarını ve aşkı aynı anda ilgilendiren konulara karışabilirler.

Yükselen İkizler

Dolunay konuları yükselen İkizler’in kariyerini ilgilendiriyor olacak. Toplum içine çıkmak, hedef ve başarı istedikleri konular, işleri meslekleri vurgu kazanıyor olacak. Terfi alabilir, sürprizli bir şekilde yeni bir işe başlayabilirler.

Yükselen Yengeç

Yükselen Yengeçler yeni eğitimlere başlayabilir veya eğitimle ilgili konularda birtakım sonuçlara varabilir. Tatile çıkabilir. Yurtdışıyla ilgili konularda sürpriz gelişmeler yaşayabilirler.

Yükselen Aslan

Ortak kaynaklarıyla ilgili, eşin kaynaklarıyla ilgili birtakım kararlar alabilirler. Sürpriz gelir veya giderler söz konusu olabilir. Ayrıca ameliyat ve cerrahi operasyonlar gündeme gelebilir.

Yükselen Başak

Evlilik veya ikili ilişkilerde sürüncemede kalmış konular sonuçlanabilir, yeni bir ilişki başlayabilir. Ayrıca açık düşmanlık gördüğünüz, rekabet içeren durumlar içerisinde kalabilirsiniz.

Yükselen Terazi

Sağlık ile ilgili konulara vurgu var. Gündelik yaşamınızda yeni başlangıçlar yapabilir, yeni bir sağlık rutinine girebilirsiniz. Bu süreçte ev hayvanı edinebilirsiniz. Çalışma ortamınızda, iş arkadaşlarınızda birtakım değişiklikler olabilir.

Yükselen Akrep

Romantik ve eğlenceli bir zaman. Âşık olabilir, yeni bir flörte başlayabilirsiniz. Evliyseniz aşk tazeleyebilir, çocuklarınızla ilgili sürprizli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Tatil yapabilir, daha çok eğlendiğiniz keyifli vakit geçirdiğiniz yerlerde bulunabilirsiniz.

Yükselen Yay

Yuva, aile, gayrimenkul konuları gündemde. Aile hayatınızda kaos getirebilen sürprizli konular yaşanabilir. Ev içerisinde sıvılarla ilgili konularda sorun yaşayabilir veya var olan sorunların üzerine gidip gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz.

Yükselen Oğlak

İletişim oldukça hareketli. İş başvuruları, yazışmalar, telefon trafiği, anlaşmalar, reklamlar, ticari konular bu dönemde ön plana çıkacak. Kısa yolculuklar artabilir, akrabalarla daha fazla görüşebilirsiniz. Kardeşlerle ilgili duygusal etkisi yüksek, içerisinde belirli hassasiyetlerin olduğu durumlar yaşanabilir.

Yükselen Kova

Finans ile ilgili konular vurgu kazanıyor. Bu konularda yeni girişimler yapabilir, kafa karışıklığı yaratan durumlar olabilir veya bu durumlar açığa çıkıp bir karara bağlanabilir.

Yükselen Balık

Bu dolunay hayatınızın genelini ilgilendiriyor olacak. Kendinizle ilgili yeni kararlar alabilir, imaj değişikliğine gidebilirsiniz. İlişkilerle ilgili birtakım gizlide kalmış konuların açığa çıkması söz konusu olabilir. Hayatınızda belirsizlik yaratan durumlar olabilir, bu konularla ilgili yollar bulanık da olsa bir karar alıp onun arkasında durmanız gerekebilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.