2 Ekim 2024 Güneş Tutulması: Aşk tutulması!

Ay ve Güneş'in, göksel eril ve dişilin birleşerek, yaşamınızda yepyeni bir doğum yaratmasına hazır mısınız? Güneş Tutulması, 2033 yılına dek gündemimizde olacak yepyeni gelişmeler ve fırsatlar yaratacak! Bu tutulmada tüm tutulmalardan farklı olarak, kadersel başlangıçlar ve bitişler bir arada yaşanacak. Sonlanan her süreç yerini; daha iyisine, güzeline, hak ettiğimize, sağlıklı ve kalıcı olana bırakacak.

Tutulma ile ana gündemimiz, ilişkiler olacak. Bu süreçte her ne yaşanıyorsa; kendimizi daha güzel sevebilmek, kendimizle ilişkimizi güzelleştirmek, kendimizle daha çok yakınlaşmak ve kimliğimizi özgürce ifade etmek için yaşanacak. Yaşamımızdaki tüm insanlar kadersel biçimde buna elçilik edecek. Böylece; kişiliğimiz, imajımız, duruşumuz, kariyerimiz ve hayati konulara dair yepyeni kararlar alacağız.

Yalnız kendine odaklanan, kendi güzelliklerinin farkında, kendini olduğu gibi kabul ederek yaşayan, sağlıklı sınırlar çizebilen, iyilikte ve dürüstlükte, tutunduğu ve takılı kaldığı şeyleri bırakabilen, yeni bir döngüye gönüllü olanlar için; şans, fırsat, şifa kapıları aralanıyor olacak. Bu süreçte ruh eşleri hızla bir araya gelecek, karmik bağlılığı olan ruhlar kalıcı ilişkilere, ciddi başlangıçlara adım atıyor olacaklar.

Güneş Tutulması, kendinden uzaklaşanlar için; takılı kaldıkları sağlıksız ilişkileri, alışkanlıkları, bağımlılıkları, aşırı fedakarlıkları, görülme arzusunu, sevilmek adına bel bağladığı estetik, çevre, kazanç kaygılarını aydınlatırken; bu konularda iradelerini güçlendirerek, iyileşmeye çağıracak.

İlişkilerde yaşanabilecek; geçmişten gelen dönüşler, rekabet, kıskançlık, aldatılma, değer ve çaba görememe gibi konular; ilişkilerde neyi istediğimizi görmeye, kendi değerimizi bilmeye vesile olacak. Aldatan ve adaletsiz davrananlar, karmik bedeller ödüyor olacaklar.

Çocukluktan, atalarımızdan, ailemizden ve karmadan bugünümüze taşınan; reddedilme, onaylanmama travmaları, korku ve ilişki blokajları daha da görünür olurken, bizi sağlıklı sınırlar çizmeye ve şifalanmaya çağıracak. Bugünlerde kadınlardan gelebilecek; rekabet, taklit, kompleks enerjileri, bizi daha çok kendimize dönmeye, sadece kendimiz olarak parlamaya çağıracak. Uyum ve huzur sağlamak, onay ve sevgi bulmak adına kendimizden ödün verdiğimiz her şeyi geri alacağız.

Dünyada;

Adalet ve adaletsizlikler, hukuk, yargı, aflar, ünlüler dünyası, spor dünyası, ünlü ve lider vefatları ile mesleği bırakmaları, lider değişimleri, iflaslar, ekonomide beklenmedik durumlar, yeni savaş adımları, miras, dava, borç veya beklenen yerlerden verilen kazançların geri dönmesi, vergi düzenlemeleri, sağlık çalışanları, özellikle cilt ve mideyi etkileyebilecek rahatsızlıklar, salgınlar, aile büyüklerinde vefatlar, büyüler, boşanmalar, evlilikler, ortaklık bitiş ve başlangıçları sıkça gündemimizde olabilir. Bu dönemde; diyabet, böbrek, bel, üreme organları rahatsızlıkları ve gribal enfeksiyona karşı temkinli olmalı, estetik yaptırmamalıyız.

Tutulma 2 Ekim 2024 tarihinde saat 21:49’da Terazi burcunun 10 derecesinde Halkalı Tutulma olarak gerçekleşecek.

Herkese kendi mucizelerini getirmesi dileğimle…

2 Ekim Güneş Tutulması'nın burçlara özel etkileri...

Koç: Tutulma ile bir öz keşif yolculuğuna başlıyor, artık gerçek anlamda seninle bağlantısı olmayan insanlarla bağlantılarını keserek, kendinin yeni bir versiyonuna doğru ilerliyorsun. Bu süreçte uyum ve onay için kendini ihmal ettiğin yerleri görecek, maddi konular, yaşam alanın ve alışkanlıklarını dengeleyeceksin. Sana iyi gelmeyen ve seni beslemeyen şeylere sınır koydukça, daha sağlıklı ilişkiler, iş birlikleri ve kariyer fırsatlarına kavuşacaksın. Aynı zamanda ilahi adalet döngüsü ile hakkını alacağın zamanlardasın.

Boğa: Tutulma ile artık ruhuna, bedenine, zihnine hizmet etmeyen şeyleri geride bırakmaya hazırlanıyorsun. Böylece değerinle gerçekten uyumlu ve yaşamını güzelleştirecek olan alışkanlık, aktivite ve ilişkileri yaşamak için alan ve enerji bulabileceksin. Hak ettiklerini almaya çağrılacak, adaletsiz konularda değişim yaratacaksın. Rutinlerinden keyif almak, sağlıklı yaşamak ve hayata aşkla katılmak için nelere ihtiyacın var?

İkizler: Tutulma ile içindeki aşkı yaşamına nasıl yansıttığını görmeye çağrılıyorsun. Şimdi kendinle yeniden bağ kurmalı, kendin olamadığın yerleri geride bırakmalı, içindeki yaratıcılığı ortaya çıkartmalısın. Sanatsal çalışmalar, yeni ve iddialı çıkışlar için destekleniyorsun. Bugünlerde eski ilişkilerin veya ilişki içindeki hırsların, kararsızlıkların açığa çıkabilir. Her ne oluyorsa olsun, kendi değerini seçmeli, değerini yaşayamadıklarından özgürleşebilmelisin.

Yengeç: Tutulma ile iç sesini dinlemeye, seni iç huzurundan uzaklaştıran her şeyi geride bırakmaya, aidiyet duygunu güçlendirmeye ve köklerinle yeniden bağ kurmaya çağrılıyorsun. Bugünlerde kariyer, ev ve şehir değişimleri gündemine gelebilir, evlilik veya ayrılık kararı alabilirsin. Aile ve çocukluktan gelen korkuları görerek iyileştirebilir, ilişkilerini yeniden düzenleyebilirsin. İçindeki çocuğun ihtiyaçlarını görmeye izin verdikçe kendine daha huzurlu yeni bir yaşam yaratabilirsin.

Aslan: Tutulma ile kendi şarkını özgürce söylemeye çağrılıyorsun. Bugünlerde zihinsel korku ve kaygılarından özgürleşmen için yakın çevre ve kardeş ilişkilerin sana ayna olabilir. Sınır çizilmesi gereken yerleri görerek, fikirlerinin kabul görme kaygısından özgürleşerek, daha çok saygı görebilirsin. Yeni çevreler, seyahatler, eğitimler, sosyal medya ve ev değişimleri sana yepyeni fırsatlar açabilir. Kendini olduğun gibi ifade edebildiğin, sana değer çevreler ve derin sohbetlere çağrılıyorsun.

Başak: Tutulma ile yepyeni, beklenmedik olasılıklara kapı açıyor, imkansızı mümkün kılmaya hazırlanıyorsun! Şimdi yeteneklerine güvenmeli ve geleceğin için yepyeni adımlar atmalısın. Bugünlerde kendine, ilişkiler veya kazançlarında değerini nasıl yaşayabileceğini ve değerini nelerin eksilttiğini sormalısın. Kaynaklarının çoğalmasına engel olan davranış, düşünce ve duygularını gördüğünde, yeni fırsatlara alan açabilir, daha görünür olabilirsin.

Terazi: Tutulma burcunda gerçekleşirken, kendinle ilişkini güzelleştirerek, tüm ilişkilerini yenilemeye hazır mısın? Şimdi yaşamında yepyeni başlangıçlar yaşayacağın, kadersel bir süreçtesin. Bu süreçte enerjini geri kazanacak, zihinsel sınır ve korkularını geride bırakmaya çağrılacaksın. Yeni adımlar atma, beklenmedik fırsat kapılarını aralayacak. Bu süreçte sağlığını iyileştirebilir, imaj, duruş ve kişiliğinde değişimler yaşayabilirsin. Karmik ilişki başlangıç ve tamamlanmaları gündeminde olabilir.

Akrep: Tutulma ile içe dönüp dinlenmeye, kendi dünyanla daha çok bağlantı kurmaya hazırlanıyorsun. Bugünlerde geçmişte yaşadıklarını daha çok anlamlandırabilir, sana katkılarını görebilir, geçmişten gelen tamamlanmamış derslerin yeniden hayatına girmeye çalışmasına şahit olabilirsin. Kendini farkındalığa açar ve işaretlerin farkında olarak ilerlersen, yeni fırsatlar seni bulabilir. Bu dönemi içsel dönüşüm fırsatı olarak benimsemeli ve hayata yeniden katılmadan önce durup gözlemlemeye izin vermelisin.

Yay: Tutulma ile hayallerini yaşamaya, daha görünür olmaya, yeni proje ve başlangıçlara hazırlanıyorsun. Bu dönemde sosyal çevrenden seni aşağıya çeken kişilerden arınabilir, böylece değerini yükseltecek yeni bağlara alan açabilirsin. Sosyalleşmek, dış dünyada olmak, yeni fikirlere açık olmak yaşamında beklenmedik kadersel yollar açabilir. Doğru sınırları çizerek doğru dostluklar kurmak gündeminde.

Oğlak: Tutulma ile kariyerin ve geleceğinle ilgili güzel zamanlara başlıyorsun. Bu döngüde ilerlemeni ve hedeflerine ulaşmanı engelleyen her şey geride kalacak. Daha saygın olmak, kendi ayaklarının üzerinde durmak, kariyer ve ev değişimleri, evlilik, ayrılık veya ebeveyn olmak gibi daha yetişkin hissedeceğin bir süreçte olacaksın. Sosyal çevrenden gelen desteklerle birlikte hak edişlerini alabilir, kendine yeni bir gelecek inşa edebilirsin.

Kova: Tutulma ile kendini yeniden keşfedeceğin ve sınırlarını aşacağın bir döngüye başlıyorsun. Bu döngüde; yepyeni seyahatler, yurt dışı fırsatları, eğitimler, kişisel gelişim alanları, ticari ve hukuki konular gündeminde olabilir. Kendi potansiyelini fark ettikçe mesleğinde büyüyebilir, kazançlarını çoğaltabilirsin. Sınırlarını aşmalı, başkalarının yargılarını düşünmeden özgürce hayallerini yaşamalısın.

Balık: Tutulma ile zihinsel ve ruhsal anlamda yenilenmeye, kişisel dönüşümünü kucaklamaya, küllerinden doğmaya hazırlanıyorsun. Şimdi yeniden başlamaya hazırsın ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının farkındasın. Çünkü artık sen de bambaşka bir ruhsal olgunluktasın. Bu süreçte alma verme dengelerini doğru kurmak, hem ilişkilerde hem mali alanlarda alamadıklarını fark etmek gündeminde olacak. Çevrenin ve ailenin etkisinde kalmadan kendi hayallerine ilerlediğinde, yepyeni bağlantılar, iş birlikleri yoluna gelecek. Yeter ki düşüncelerini karamsarlığa odaklama ve kendini hayatın desteğine açmayı unutma.

Sevgilerimle,

Karma Astrolog İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi