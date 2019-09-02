2 - 8 Eylül 2019 haftası nasıl geçecek?

2 - 8 Eylül 2019 haftası burç yorumunuz...

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2 - 8 Eylül haftası nasıl geçecek?

Harekete geçmek için motiveyiz

2 Eylül pazartesi, bugün zirveye çıkan iki şey var. Güneş, Başak burcunda Mars'ı yakaladı, bu yüzden yapılacaklar listemizdeki konularla ilgili harekete geçmek için motive oluyoruz. Ayrıca hayatın diğer alanlarında da itici ve harekete geçmeye hazır hissediyor olabiliriz. Bugün önemli ikinci durum, Jüpiter'in Venüs’ler açısı. Gezegenler arasında kareler söz konusu olduğunda bununla çalışmak kolaydır. Bu gezegenlerin sayesinde bu hafta odaklandığımız işlerde başarılı olabiliriz.

 

Şifa enerjisiyle doluyuz!

3 Eylül salı Akrep'teki Ay ve Merkür, Başak'taki Mars'la açıda. Önümüzdeki birkaç gün içinde ciddi miktarda iyileştirici enerjimiz olacak. Ayrıca, bizim için önemli olan her şeyi yapmak için odaklandığımız ve itici gücümüz olduğu da söylenebilir. Akşam geç saatlerde, Başak'ta Güneş ve Merkür konjonktürü; günlük görevlerinizi yazmak, sıralamak, düzenlemek ve odaklanmak için harika bir gün.

 

Hayallerden uyanıp gerçekliği yaşama zamanı geldi!

4 Eylül çarşamba Akrep Ayı, hala derinlemesine hissetmemizi istiyor ve bu bütün gün devam edecek. Ayrıca Neptün'ün karşısındaki Venüs var, bu hayallerimizden uyanmış gibi hissetmenin ve gerçekliğin kontrolünü elimize alma zamanı.

 

Oyna, keşfet, öğren!

5 Eylül perşembe ve sonraki 2 gün boyunca Yay burcunda Ay'ımız olacak. Yay oynamayı, keşfetmeyi ve öğrenmeyi sever! Örneğin bir yazarsanız, başkalarıyla iletişim kurmak bir artıdır ve bu enerjiden yararlanmak için günlük rutinlerinizde değişiklik yapmanız gerekebilir. 6 Eylül cuma, Perşembe günkü enerjinin bir devamıdır ve Ay, Perşembe gününün öngördüğü şeyleri çoğaltarak sabahın erken saatlerinde Jüpiter'le açı yapar.

 

Güvenlik arayışımız olacak!

Cumartesi ve pazar günleri, Oğlak burcu bizi topraklanmaya teşvik ediyor, bu nedenle hafta sonları güvenlik ve istikrar arayışı içinde olacağız.

 

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