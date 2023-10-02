2 - 8 Ekim 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu haftanın büyük aktörü yine Merkür. Hafta Başında Neptün ile karşıtlık yapacak olan Merkür haftaya kafa karışıklığı, ifade güçlükleri, zihinsel kaçışlarla dolu bir başlangıç getirebilir. Kendimizi ifade ederken daha dikkatli, konuşurken söylediklerimizi birkaç kez düşünmemiz faydalı olabilir.

Sonrasında Merkür, Plüton ile uyumlu etkileşime giriyor. Bu da konsantrasyonumuzu artırıyor, kafa karışıklıklarını bir miktar dağıtıyor. Derinlemesine konuştuğumuz, düşündüğümüz, sorguladığımız, çalıştığımız bir hafta ortası yaşıyacağız.

Yine hafta ortasında Merkür Terazi burcuna geçiş yapacak. Başak burcunda uzun süre kalmıştı. Burada güçlüydü, analitikti ve eleştiriseldi. Artık diplomasiye, karışlıklı anlaşmaya, küslüklerin barışa dönmesi ile ilgili çalışacak. Danışmanlık gibi karşılıklı yapılan işler için de oldukça elverişli bir dönem. Merkür bu burçta 1 ay kadar kalacak.

Günlük etkilere geçecek olursak;

2 Ekim haftası burç yorumları ve astrolojik olaylar

2 Ekim Pazartesi

Ay gün içerisinde Jüpiter ve Uranüs ile kavuşum açısı gerçekleştirecek. Haftaya ay Boğa burcunda başlayacağız. Boğa burcunun sakinliği pek yok, yalnız bugün aşırılığıa çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Abartılı ve sınırların dışında tepkiler yapabiliriz, veya yemek alkol gibi konulara sarabiliriz.

3 Ekim Salı

Ay İkizler burcuna geçiyor. Gün içerisinde sosyal ilişkilerde çok negatif olabilecek etkiler var. Buna da çok dikkat etmek gerekiyor. Venüs ve Satürn ile bir T-kare formasyonu gerçekleştirecek. Bugün de hem negatif düşünceler hem de zevklere düşkünlük sözkonusu olabilir.

4 Ekim Çarşamba

Ay İkizler burcunda devam ediyoruz. Bugün Ay’ın çok belirgin açıları yok. İletişim trafiğinin ve şehir içi yolculukların çok olabileceği bir gün.

5 Ekim Perşembe

Ay İkizler burcunda güne giriş yapıyoruz. Gün içerisinde Ay’ın çok fazla açısı var, bugün oldukça enteresan. Öncelikle Merkür ile sert açı yapacak olan ay günün ilk saatlerinde iletişim konusunda hem çok iletişimci fakat kendimizi de çok iyi ifade edemedğimiz bir durum yaratabilir. Ayrıca Satürn ve Mars ile uyumlu açı gerçekleştirecek olan ay günü sorumluluklarımıza çok odaklı, enerjik, çalışkan, girişken ve olgun bir hale getirecek. Ay günün ilerleyen saatlerinde Yengeç burcuna geçiyor.

6 Ekim Cuma

Ay Yengeç burcunda güne başlıyoruz. Gün içerisinde genelde sevdikerimize evimize odaklanacağız. Jüpiter uyumlu açısıyla da özgüvenli ve rahat bir gün geçireceğiz. Fakat güneş ile sert açı yapacak olan ay günü yine biraz tartışmalı, kendini ifade güçlüğü yaratan bir duruma getirebilir.

7 Ekim Cumartesi

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Uranüs ile uyumlu açı yapacak ve günü pozitif sürprizlere açık hale getirecek. Fakat Mars ile de zorlayıcı açı yapıyor olacak. Bu da yine günü alıngan ve tartışmalı bir hale getirebilir.

8 Ekim Pazar

Ay Aslan burcuna geçiyor. Özgüven ve kendini ifade konuları çok ön planda. Merkür ile Ay’ın uyumlu açısı ile iletişimde ve ifadede de ayrıca güçlüyüz. Rahat ve eğlenceli bir tatil günü.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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