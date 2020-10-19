19-25 Ekim 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 19-25 Ekim haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

19-25 Ekim 2020 haftasının astrolojik etkileri
Astroloji
19 Ekim 2020 Pazartesi

Merhaba. 16 Ekim Yeniay’ı sert etkilerini yaşamaya devam etsek de gezegenler arası açılar bu hafta oldukça güzel görünüyor. Ekim ayı yazısını yazdığımda ayın sert başlayıp yumuşak devam edeceğini söylemiştim. Barışa, dengeye, uyuma yönelik hareketler için olumlu bir haftaya giriş yapacağız. Ayrıca ikili ilişkiler için de zorlu yeniay etkilerini yumuşatmak açısından güzel bir hafta bizleri bekliyor. Hafta boyunca Venüs tabiri caizse zorlayıcı ve katı etkilerin üzerine merhem sürme, onları yumuşatma ve iyileştirme hedefinde olacak. Geçtiğimiz haftalarda ikili ilişkilerde bir takım yüzleşmeler yaşadık, belki tartıştık, belki ayrıldık, belki sert yüzleşmeler ilişkimizde yeni kapılar açtı, yeni bir bilinç düzeyine geldik. Bu hafta yaraları iyileştirme, ilişkilerdeki yeni farkındalıklarımızı biraz daha oturtma ve hazmetme haftası olacak.


Günlük etkilere geçecek olursak…


Pazartesi

Ay, Yay burcunda ilerleyecek. Ayrıca Mars ve Jüpiter arasındaki kare açı kesinleşecek. Bugün abartmaya oldukça meyilliyiz. Kendimizi de tepkilerimizi de duygularımızı da abartma eğilimindeyiz. Pek sorumluluk almak istemediğimiz bir gün. Ayrıca ilişkiler açısından oldukça eğlenceli, bugünü güzel değerlendirebiliriz.


Salı

Ay, Yay burcunda ilerlemesine devam ediyor. Merkür Uranüs ile bir karşıtlık açısı gerçekleştirecek. Retro’daki Merkür biraz bozuk çalışmaya meyillidir, Uranüs karşıtlığı ile ani fikirler ve projeler bir ampul olarak başımızın üzerinde yanabilir. Yeni başlangıçlar için pek uygun olmayan fakat düzeltme yapılması gereken konularda yaratıcı zekâmızı kullanmak için olumlu bir gün.


Çarşamba

Ay, Oğlak burcuna geçiyor ve artık sorumluluklarımıza biraz daha odaklandığımız zamanlara geliyoruz. Venüs Pluto ile bir üçgen gerçekleştiriyor ve olumlu anlamda ilişkisel dönüşümlerin tohumlarını attığımız bir gün oluyor.


Perşembe

Ay, Oğlak burcunda devam ediyor. İlişkileri düzeltme günlerine ay da dâhil oluyor. Bugünü sertliklere süreceğimiz merhem ve iyileşme çabası olarak kullanabiliriz.


Cuma

Ay, Kova burcuna ve Güneş de Akrep burcuna geçiyor. Sonbaharın biraz daha sabitlendiği, soğuğu daha fazla hissettiğimiz günlere giriş yapıyoruz. Duygularımız artık daha yoğun ve dönüşüme olan isteğimiz artıyor. Bugün ebeveynlerimizle veya otorite figürleriyle bir takım anlaşmazlıklar yaşayabilir, duygularımızı ifade edemediğimizi düşünebiliriz.


Cumartesi

Ay, Kova burcunda devam ediyor ve Venüs Satürn arasında bir üçgen açı meydana geliyor. İlişkilerimizi düzeltme yolundaki adımların sonuncusu. Olgun ve gerçekçi yaklaştığımız, üzerimize düşen sorumlulukları aldığımız bir gün.


Pazar

Ay Balık burcuna geçiyor. Duygusal yoğunluğumuzun arttığı bir gündeyiz. Ayrıca Güneş ve Merkür Akrep burcunda kavuşuyorlar. Bugün derin, felsefi, psikolojik fikir alışverişleri açısından inanılmaz aydınlatıcı ve olumlu anlamda dönüştürücü olacak.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

Yıldızınız bugün ne söylüyor?

19 Ekim 2020 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Zekanız bugün hiç olmadığı kadar keskin, bu yüzden karmaşık fikirler sizi hiç zorlamayacak. Gerçeğe ulaşmak için çok heveslisiniz ve bu uğurda çabalayacaksınız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Rüyalarınız size bir şey anlatmaya çalışıyor ama isterseniz bunu görmezden gelebilirsiniz. Bu sefer, mesaj oldukça açık ve en derin zihninize doğru ilerliyor.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Geçmişnizden kurtulun ve gerçekte, şimdi nasıl olduğunuzu görün. Kendiniz için bu yeni farkındalığı pekiştiren güzel bir şey yapın.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Finansal kaynaklarınızın yeniden hareketlenmeye başlaması için heveslisiniz ama bu konuda işler yavaş ilerliyor. Bu durumun üstesinden gelmeniz uzun zaman alabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir arkadaşınızın doğum günü mü? Bunu kontrol etseniz iyi olur. Bunun gibi detayları gözden kaçırmak bugün arkadaşlıklarınıza zarar verebilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün daha olumlu olmanın yollarını arayın. Sorunlarınızla dalga geçerek onları görmemezlikten gelemezsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU İlk önce ne yapacağınızdan emin değil misiniz? Yapılacaklar listenizde ne kadar çok madde varsa, günün tadını çıkarma şansınız o kadar artar. Deneyerek öğrenin!
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU O kadar analitiksiniz ki, akışa ayak uydurmanız ve basitçe anın içinde olmak sizin için zor olabilir. Bu huyunuzdan vazgeçmeye çalışın.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sizi sevenler, ilginç kişiliğinizin değerini kısa sürede öğrenecek. Önemli bir tavsiye: Sadece kendiniz olun!
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU İster bir iş projesi için, isterseniz de ilişkiniz için olsun bugün yeni bir yaklaşım deneyin; muhtemelen farklı bir bakış açısına sahip olabilmak her şeyi çözüme kavuşturacak.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Ne zaman dinlenmeniz gerektiğini bilin. Her gün egzersiz yapıyorsanız, birkaç gün boyunca hafif bir yürüyüşle yetinin. Kendinizi sürekli yormamalısınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Arkadaşlarınız ihtiyacınız olan manevi desteği sağlayacak, böylece o cesur adımı rahatlıkla atabilirsiniz! Kendinizi sakın korkutmayın.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Aşka açık olmak, hayatınıza yeni fırsatları davet eder. Bu nedenle yeniliklere kalben ve zihnen açık olmalısınız.

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