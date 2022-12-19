19 - 25 Aralık 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 12 - 18 Aralık 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

19 - 25 Aralık 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 19 Aralık 2022 11:00
ABONE OL

Esenlikler. Bu hafta önemli gezegen etkileşimleri bizleri bekliyor. Öncelikle Jüpiter bir süredir geri döndüğü Balık burcundan Koç burcuna geçecek ve tekrar cesur kararlarımız, spontane girişimlerimiz beraberinde şansı da getirecek. Artık biraz daha kararlarımızda net olacağız ve fiziksel enerjimiz, iyimserliğimiz de yükselecek.


Ayrıca Güneş de Oğlak burcuna geçecek ve Oğlak sezonu başlayacak.


Bu hafta yine iyimserlik yükseltici bir Jüpiter etkisi daha olacak. Güneş ile Jüpiter kare açı yapacak. Abartma riskinin daha fazla olduğu zorlu bir etkileşim aslında ama özgüvenimiz ve şansımız da yüksek. Güneş ve Jüpiter birbirlerini severler.


Venüs Uranüs ile Merkür de Neptün ile hafta sonunda uyumlu etkileşime girecekler. Sosyallik anlamında sürprizli, daha farklı ve eğlenceli zamanlar geçireceğiz. Merkür Neptün altmışlığı ile de yaratıcılığımız ve romantizmimiz yükselecek.


Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay Akrep burcunda haftaya başlıyoruz. Gün içerisinde çok açısal etkileşimi olmayacak olan Ay bu gün biraz bizi kıskançlık gibi nahoş duygularla baş başa bırakabilir.


Salı

Ay Akrep burcunda ilerliyor, Merkür ve Venüs ile uyumlu açı yapacak olan ay ile akrep ile gelebilecek nahoş duygular yerini biraz daha sosyal ve iletişimli bir güne bırakıyor.


Çarşamba

Ay Yay burcuna geçiş yapıyor ve bu geçişe Jüpiter ile yaptığı uyumlu açı eşlik ediyor. Haftanın en güzel günü. Bugün iyimserliğimiz, özgüvenimiz ve şansımız çok yüksek.


Perşembe

Ay Yay burcunda iyimser ve özgüvenli bir gün ile devam ediyoruz. Gün içerisinde ay çok açısal etkileşim yapmayacak. Eğitim veya dışarı aktiviteleri için güzel bir gün.


Cuma

Oğlak burcuna geçiyor bugün ay ve Oğlak Yeniay’ı meydana geliyor. Ayrıca bugün Güneş de Oğlak burcuna geçiyor ve kış sezonu yeniay ile başlıyor. Bugün iş ile ilgili konularda özellikle önemli kararlar verilebilecek bir gün

Cumartesi

Ay Oğlak burcunda bugün Merkür ve Venüs ile kavuşumda. Oldukça sosyal, sorumluluklarımıza odaklanmakla birlikte sosyal olduğumuz bir gün. Önemli görüşmeler için değerlendirilebilir.


Pazar

Ay Kova burcuna geçiş yapıyor. Ay Jüpiter ile uyumlu açı içerisinde. Entelektüel faaliyetler, eğitim gibi konular için oldukça elverişli. Özgüven ve iyimserliğin yine yüksek olduğu bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim


Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:

Instagram: korhankilinckaya


Günlük burç yorumları: 19 Aralık Pazartesi

19 Aralık 2022 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

13
Bugüne başlarken kendinizi her zamankinden daha kapalı bir şekilde bulabilirsiniz. Kontrol edemediğiniz durumlara odaklanmamaya çalışın, aksi takdirde kara kara kara kara düşünürsünüz. Neyse ki, ilerleyen saatlerde gün iyimserliği geri getirdiğinde, kalbinize yük olan tüm durumlardan kurtulma şansınız olacak. Anlamlı arkadaşlıklar ve özel ilgi alanları aracılığıyla benlik duygunuzla yeniden bağlantı kurmanıza yardımcı olacak bir değişim fark edeceksiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Uyandığınızdaki tavrınıza dikkat edin, günün sert havası sizi tedirgin hissetmenize neden olarak sevdiklerinizden uzaklaşmanıza neden olabilir. Sabrınız zayıf olsa da, başkalarına saldırmak yalnızca kendinizi suçlu hissetmenize neden olur. Kendinizi bir tartışmanın ortasında bulursanız, gururunuzu bir kenara bırakıp özür dilemeniz akıllıca olabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bu sabah yapılacaklar listenize çok fazla şey sığdırmamaya çalışın çünkü beklenmedik olaylar yaşanabilir. Kendinizi enerjik ve hırslı hissedecek olsanız da, şu anda kendinizden çok fazla şey talep etmek kolay olacaktır. Bugün kendinizi şımartmanız ve belki de biraz lükse kaçmanız için cesaretlendirilebilirsiniz. İlişkilerinizde, karşı tarafın söyleyeceklerine açık olun ve işaretler için gözlerinizi dört açın.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUM Bugün, başkalarının sizi ne düşünebileceğini düşünmesine dair korkuların sizi engellemesine izin vermemeye çalışın. Gün aynı zamanda arkadaşlarınız arasında güç mücadelelerini tetikleyebilir, ancak bir arkadaşınız kusurlu yanlarını ortaya çıkarırsa sadece bundan yola çıkarak tartışmaktan kaçının. İlerleyen saatlerde bu durum tersine dönecek ve sadık arkadaşlarınızla biraz stres atmak için iyi bir zaman olacak.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bu sabah kendinizi biraz huzursuz veya duygusal olarak tükenmiş hissedebilirsin. Güne yumuşak bir şekilde yaklaşarak, hem kendiniz hem de başkaları için nazik bir şefkat göstererek bu durumu yenmeye çalışın. Şu anda kendinize nasıl yardım edebileceğinize odaklanın ve başkalarının sorumluluklarını üstlenmemeye çalışın. Siz sosyalleşmeye ve rutininizden kurtulmaya çalışırken iyi hisler size akacak.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Herkesin mola vermesi gereken zamanlar var ve bugün, bu tür duygular sizin için geçerli olacak. Günün enerjisi sizi yalnız ve değersiz hissetmenize neden olabilir, bu da istikrarı ve sevgiyi içten bulmanızı önemli hale getirir. Bugün, güç ve tutku duygunuzu geri kazanmanıza yardımcı olacak şekilde ihtiyacınız olanları buluyorsunuz. Özellikle ev hayatınızla ilgili olarak son zamanlarda sizi rahatsız eden herhangi bir durgunluktan kurtulmanız mümkün.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün içinizden dahi olsa kendinize kötü şeyler söylememeye çalışın. Bu düşüncelerin karamsar tarafını öne çıkarırsanız, yolunda olan şeyleri dahi gözden geçirmenize, güvensizlikleri ve korkuları tetiklemenize neden olabilir. Günün ilerleyen saatleri iyimserliğinizi ve yaşama şevkinizi geri kazanmanıza yardım ettiğinde, evren sizi yükseltmek ve desteklemek için işbirliği yapacak. Sizi en çok seven insanlarla sosyalleşmek moralinizi yükseltmek için gereken tek şey olabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün sözlerinize özellikle dikkat edin. Gün, kalbiniz doğru yerde olsa bile, sizi eleştiren veya küçümseyen biri olarak göstermeye neden olabilir. Stres ve genişleyen bir yapılacaklar listesi de sizi tedirgin edebilir, ancak stresinizi başkalarından çıkarmak yardımcı olmayacaktır. Bunalmış veya endişeli hissetmeye başlarsanız, manevi tarafınıza yaslanın.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün özellikle maddi konularda güvensizlikler artabilir. Romantik meselelerle mücadele ediyorsanız, bu hisler özellikle zorlayıcı olacaktır, ancak egonuzun aşk hayatınıza fazla kapılmasına izin vermemeye çalışın. Profesyonel ve mali başarınıza odaklanmanız, istikrar bulmanıza yardımcı olacaktır. Bu sırada gün, büyük hayaller kurmanız için size ilham verir. Bu kozmik iklim, diğer taraftan gelen mesajları da beraberinde getirebilir, bu yüzden işaretleri izlediğinizden emin olun.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün, hedefli reklamlara ve arkadaşlarından gelen alışveriş önerilerine dikkat edin. Bütün bunlar, cüzdanınızda bir delik açıyormuş gibi hissetmenize neden olabilir ve ilerisi için gereksiz harcamalardan kaçınılmanız gerekir. Bazı kararları alırken egonuz darbe alabilir, ancak başkalarının yargılarına boyun eğmemeye çalışın. Nihayet karanlık sulardan çıktığınızda çevrenizde beraber eğlenebileceğiniz birçok kişi bulacaksınız.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün mesleğinizde kendinizi tatminsiz hissedebilirsiniz. Meslektaşlarınız ve üstleriniz tarafından yeterince değer görmediğinizi veya bir zam veya terfi için geciktiğinizi düşünüyorsanız, bu hisler özellikle zorlayıcı olacaktır. Yine de bugün, sizi gücünüze erişmeye ve şansınızı denemeye teşvik edecek ve değerinizi istemek için iyi bir zaman olacaktır. Yaptığınız tüm sıkı çalışmayı özetlerken, talebinizi ikna edici bir argümanla desteklediğinizden emin olun.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bu sabah yolunuzda biraz kaybolmuş hissedebilirsiniz. Yalnızlık ve meditasyon yoluyla ruhunuzla yeniden bağlantı kurarak, hemen şimdi sakinleşmek için kendinize izin verin. Bununla birlikte, dışarıdan çok fazla rehberlik talep ediyorsanız sorunlar ortaya çıkabilir, bu da sadece sükunet ve huzuru bulmaya odaklanmanızı önemli hale getirir. Destek için sevdiklerinize yaslanmaktan korkmayın.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bu sabah sosyal bir nefes almaya ihtiyacınız olabilir. Şu anda fişi çektiğiniz için kendinizi suçlu hissetmeyin, özellikle de dram çevrenizde dolaşıyorsa. Birinin kötü niyetli davrandığını düşünüyorsanız, derhal tepki vermeyin ve sakin olun. Günün sizi doğru olan için savaşmaya teşvik ettiği bu zamanda bağları koparmaktan ve kendinizi savunmaktan korkmayın. Bu akşam elektronik cihazlarınızı kapatmayı düşünün, bunun yerine sağlık ve kişisel bakıma odaklanın.


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.