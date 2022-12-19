19 - 25 Aralık 2022 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta önemli gezegen etkileşimleri bizleri bekliyor. Öncelikle Jüpiter bir süredir geri döndüğü Balık burcundan Koç burcuna geçecek ve tekrar cesur kararlarımız, spontane girişimlerimiz beraberinde şansı da getirecek. Artık biraz daha kararlarımızda net olacağız ve fiziksel enerjimiz, iyimserliğimiz de yükselecek.

Ayrıca Güneş de Oğlak burcuna geçecek ve Oğlak sezonu başlayacak.

Bu hafta yine iyimserlik yükseltici bir Jüpiter etkisi daha olacak. Güneş ile Jüpiter kare açı yapacak. Abartma riskinin daha fazla olduğu zorlu bir etkileşim aslında ama özgüvenimiz ve şansımız da yüksek. Güneş ve Jüpiter birbirlerini severler.

Venüs Uranüs ile Merkür de Neptün ile hafta sonunda uyumlu etkileşime girecekler. Sosyallik anlamında sürprizli, daha farklı ve eğlenceli zamanlar geçireceğiz. Merkür Neptün altmışlığı ile de yaratıcılığımız ve romantizmimiz yükselecek.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay Akrep burcunda haftaya başlıyoruz. Gün içerisinde çok açısal etkileşimi olmayacak olan Ay bu gün biraz bizi kıskançlık gibi nahoş duygularla baş başa bırakabilir.

Salı

Ay Akrep burcunda ilerliyor, Merkür ve Venüs ile uyumlu açı yapacak olan ay ile akrep ile gelebilecek nahoş duygular yerini biraz daha sosyal ve iletişimli bir güne bırakıyor.

Çarşamba

Ay Yay burcuna geçiş yapıyor ve bu geçişe Jüpiter ile yaptığı uyumlu açı eşlik ediyor. Haftanın en güzel günü. Bugün iyimserliğimiz, özgüvenimiz ve şansımız çok yüksek.

Perşembe

Ay Yay burcunda iyimser ve özgüvenli bir gün ile devam ediyoruz. Gün içerisinde ay çok açısal etkileşim yapmayacak. Eğitim veya dışarı aktiviteleri için güzel bir gün.

Cuma

Oğlak burcuna geçiyor bugün ay ve Oğlak Yeniay’ı meydana geliyor. Ayrıca bugün Güneş de Oğlak burcuna geçiyor ve kış sezonu yeniay ile başlıyor. Bugün iş ile ilgili konularda özellikle önemli kararlar verilebilecek bir gün

Cumartesi

Ay Oğlak burcunda bugün Merkür ve Venüs ile kavuşumda. Oldukça sosyal, sorumluluklarımıza odaklanmakla birlikte sosyal olduğumuz bir gün. Önemli görüşmeler için değerlendirilebilir.

Pazar

Ay Kova burcuna geçiş yapıyor. Ay Jüpiter ile uyumlu açı içerisinde. Entelektüel faaliyetler, eğitim gibi konular için oldukça elverişli. Özgüven ve iyimserliğin yine yüksek olduğu bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:

Instagram: korhankilinckaya