19 - 25 Ağustos haftası nasıl geçecek?

19 - 25 Ağustos 2019 haftası nasıl geçecek?

19 - 25 Ağustos 2019 haftası burç yorumunuz...

Adım atmak için hazır mısınız?

19 Ağustos Pazartesi ve 20 Ağustos Salı, Koç burcunda Ay var. Bu her zaman herkes için çok ateşli ve motive edici bir zamanı işaret eder. İlgi duyduğumuz şeylere adım atmaya ve Ay'ın Satürn’le yaptığı bağlantıyı kullanmaya teşvik ediliyoruz. Pazartesi ve Salı günü vaktinizi boşa harcamayın.



Kendinizi tanımak için adım atın

Boğa burcundaki Ay, Çarşamba ve Perşembe bizi yavaşlatan şeylerin neler olduğunu ve gerçekten değer verdiğimiz şeylerin neler olduğunu tanımlamamız için fırsatlar sunuyor. Elbette her birimizin değerlerinin farklı olması nedeniyle, kendi yaşamınıza bakın, önümüzdeki birkaç gün boyunca üzerinde çalışacağınız şey için neyin önemli olduğuna karar verin.



İfade etmemiz kolaylaşacak

21 Ağustos Çarşamba günü Venüs'ün Başak burcuna girmesi, tutkulu olduğumuzu ifade etmemizi kolaylaştırır. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde başlattığımız ve yarattığımız süreçleri düzenleme, tanımlama ve hassaslaştırma ihtiyacını hissedeceğiz.



Harekete geçme zamanı!

22 Ağustos Perşembe günü, günün en büyük haberi Güneş'in son derecede Aslan’da olduğu yönünde. Yüksek bir endişe veya heyecan hissi duyuyorsanız, bunun nedeni budur. Bugün harekete geçebileceğiniz bir şey varsa, o zaman yapın.



Motivasyonumuzu yakalamak kolay olacak

23 Ağustos Cuma, Güneş Başak burcuna giriyor ve Ay İkizler'de. Her ikisi de Merkür tarafından yönetilen burçlar. Ayrıca, Venüs ve Mars açısı nedeniyle elimize geçecek fırsatlarımız var ve işleri organize etmek ve günlük rutinlerimize nasıl daha fazla geri döneceğimizi bulmak için ilham alacağız. Bu, yılın bu zamanı için çok tipiktir.

Tam olarak istediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz şeyi organize etmek ve tanımlamak için motive oluyoruz. Ay, 25 Ağustos Pazar gecesi Yengeç burcuna girdiğinde, gündem kişisel rahatlık için evde kalmak olacak.

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