18 Haziran 2023 İkizler burcunda Yeniay ve burçlara etkileri

Esenlikler. 18 Haziran İstanbul saatiyle saat 7:37’de İkizler burcunun 26. derecesinde bir Yeniay meydana gelecek.

İkizler - Yay aksı bilgi, bilginin iletimi, öğrenme, eğitim, kısa ve uzun yolculuklar, felsefe, iletişim ile alakalıdır. Ayrıca an derecesine Jüpiter gezegeninin de uyumlu bir açısı mevcut. Bu dönemde genellikle birtakım yükselişlere, abartmalara şahit olacağımız bir dönem olacağını düşünüyorum özellikle ekonomi ile ilgili alanlarda. Eğitim ile ilgili alanlarda ise oldukça şanslıyız. Bilgi edinme ve bilginin yayılması, bilgiye verilen değer anlamında oldukça güzel bir dönemdeyiz. Bu dönemde yolculuk trafiği de artabilir.

An haritasının Yükselen burcunun Yengeç olduğunu görüyoruz. Bu da bu dönemde aile konuları, evlilik, emlak, gayrimenkul gibi konuların da ön plana çıktığını gösteriyor. Bu konularla ilgili iletişim trafiği artabilir.

An derecesi haritanın Kayıplar evi olan 12. evinde. Bu ev biraz kafamızı karıştıran, içe kapatan, arkamızdan konuşulan durumlar yaratabilen bir evdir. Ayrıca An derecesi Neptün ile de güçlü bir kare açı ile etkileşimde. Bu da yine kafa karışıklığını, yanlış anlamaları, anlaşılmaları, aldanma, aldatma ve hatta dolandırıcılık gibi konuları da gündeme getirebilir. Bu dönemde, yani 15 günlük zaman zarfında konuştuğumuza, imzalarımıza çok dikkat etmeliyiz. Daha detaycı ve sorgulayıcı olmalıyız. Kafamızı bulandıran, vesvese yaptığımız veya gerçekten de kendi kendimizi kandırdığımız dönemler olabilir ve bunun sonucunda mutsuz, melankolik hissedebiliriz. Bunun bir dönem olduğunu, kafamızı berrak tutabilmenin biraz daha zor olduğu bir dönemden geçtiğimizi kendimize hatırlatırsak bu melankolik durumda biraz daha sağduyulu ve ayakları yere basan bir durumda kalabiliriz.

Yükselen burçlar üzerinden anlatacak olursak:

Yükselen Koç

Yolculuklar, eğitim, öğrenme, anlaşmalar ile ilgili konular bu dönemde vurgu kazanacak. Yurt dışı ile ilgili konular da güdeme gelebilir.

Yükselen Boğa

Finansal konular, yeni gelir kaynakları, yurt dışı bağlantılı olabilecek gelirler bu dönemde ön plana çıkıyor.

Yükselen İkizler

Kişisel konular, genel sağlık konuları, görünüşünüzle ilgili konualrda belirgin olaylar yaşayacağınız bir dönem.

Yükselen Yengeç

Bu dönem sizn için belirsizliklerle dolu olabilir, kontrolünüz dışında olduğunu düşündüğünüz konular kafanızı oldukça karıştırıyor gibi görünüyor.

Yükselen Aslan

Gelecekle ilgili düşünceler, içinde bulunduğunuz insan grupları, arkadaş grupları, proje grupları bu dönemde ön plana çıkacak.

Yükselen Başak

Kariyeriniz, eviniz, aileniz ile ilgili konular vurgu kazacak. Özellikle kariyer ile ilgili konularda büyük belirsizlikler söz konusu olabilir.

Yükselen Terazi

Yurt dışı konular, yolculuklar, akademik eğitim konuları vurgulanırken kardeşler ve uzak akrabalarla ilgili konulara da dikkat çeken bir yeniay.

Yükselen Akrep

Alacak verecek konuları, borçlar, krediler, sigortalar ile ilgili konuların ağırlık kazandığı bir dönem. Bu dönemde hesabı iyi yapmak gerekebilir.

Yükselen Yay

İkili ilişkiler, evlilik ve taşınma konuları gündeme gelebilir. Karşılıklı anlaşmalar, danışmanlıklar, ortaklıklar da bu dönemin konuları arasında.

Yükselen Oğlak

Sağlık, günlük rutinleriniz, günlük yapmanız gereken işler, refakatçilik tarzı işler veya ev hayvanlarıyla ilgili konular gündeme gelebilir. aldığınız destek söz konusu. Eğer sağlık operasyonu geçirecekseniz de biraz korku ve endişe yaratsa da uzun vadeli konularda destekleyici enerjiler söz konusu.

Yükselen Kova

Flörtler, aşk ve eğlence konuları çokça vurgu kazanıyor. Açık hava sporları, outdoor aktiviteleri, trekking gibi aktivitelerin arttığı bir dönem olabilir veya yapmıyorsanız, niyetiniz varsa yönelebilirsiniz.

Yükselen Balık

Ev, gayrimenkul, aile konuları gündeme geliyor. Evinizi genişlettiğiniz bir dönem olabilir. İkili ilişkilerle ilgili birtakım kafa karıştırıcı durumlar söz konusu.