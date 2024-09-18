18 Eylül 2024 Balık burcunda Ay Tutulması'nın dünya üzerine etkileri

18 Eylül İstanbul saatine göre 05:34’te, 25 derece Balık burcunda bir Ay Tutulması gerçekleşecek.

Avrupa, Asya'nın çoğu, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu, Antarktika’dan görülecek olan bu tutulma Türkiye’den direkt izlenecek. Tutulma aksı bölgemizde köşe evlere denk geliyor. Bu da demek oluyor ki bulunduğumuz coğrafyada önemli bir süreç başlıyor ve Türkiye’nin bu süreçte alacağı kararlar ön planda olacak ve çok konuşulacak. Diğer taraftan jeopolitik riskler taşıyan bir tutulma olduğunu söyleyebiliriz.

18 Eylül itibari ile başlayan süreçte 2027 Şubat ayına kadar tutulmalar, Balık - Başak aksında gerçekleşmeye başlayacak. Dolasıyla arketipte Başak ve Balık burçlarının sembolize ettiği temalara daha fazla rastlayacağız demek oluyor.

"Öğreneceksin yüreğim, Öğreneceksin... Dünyanın hasret, ölümün vuslat olduğunu’’... (Mevlana)

Balık burcu zodyağın son burcudur. Bir ayağı dünyaya diğer ayağı öte aleme basar. Yaşlılığı temsil ettiğinden, olan olmuş, biten bitmiş her şey geride kalmış enerjisi vardır. Tevekkeldir. Dünyevi temalarda hırslardan uzaktır. Maddesel hırslar peşinde koşmaz. Kabullenici ve affedicidir. Evrensel bütünlükle, ilahi olanla, koşulsuz sevmek ile alakalıdır.

Gölge tarafında ise aşırı duygusal olmak, çaresizlik bilinci, kurban olma hissiyatı yüksektir. Hızlı manipüle edilir, hızlı dağılır.

Balık burcunun tam karşısında ise Başak burcu vardır. Başak bilinci de Balık burcunun temsil ettiği konuların tam tersi yönünde duygusal değil, realisttir. Mantıklıdır. Kolay manipülasyona gelmez. Çaresizlik hissatında değil, ne yapabilirim, nasıl düzeltirim tarafından bakar. Karar alırken ölçer, tartar, biçer, düşünür karar verdikten sonra da arkasına dönüp bakmaz. Çok düşündüğünden bazen geç kalsa da hayatta aldığı kararlarla binasını hep sağlam temellere oturtur.

Ancak sürekli meli, malılar peşinde koştuğundan, hayatı yönetmeye çalıştığından yorgun düşer. Hata yapmamaya çalışarak, aslında en büyük hatayı kendine yapar. Başak bilincinin de hayatında düz gitmeyen şeyleri kabul etmesi, kontrol etmeyi bırakması, bazen akışa teslim olmayı ve evrenin sistemine güvenmeyi öğrenmesi gerekir.

Yaşadığımız dünya sistemi dualite üzerine kurulu. Her şey zıttınla var oluyor.

Amacımız taraf seçmek değil dengeye gelmek. Aşırı olanı azaltmak, azı çoğaltmak için burdayız.

Ve şimdi…

18 Eylül tutulmasından size çok güçlü bir mesaj var!

Bu dönem ne kadar hayatı yönetmeye çalışır, hırslar dünyasına kapılırsanız o kadar zorlanırsınız. Daha akışkan ve kabullenici olmak size iyi gelecektir. Hayatınızı kolaylaştıracaktır.

Bu dönem korkusuzluğu öğrenmeye çalışın!

Çünkü kaybetmekten korktuğunuz her şey ile sınanma dönemi geliyor.

Maddi manevi tutunduğunuz değerler testten geçecek. Eğer korkmazsanız daha yüce bir bakış açısına geçip, hem her şey benim, hem de hiçbiri bana ait değil diyebilirseniz, esnek olabilirseniz mucizevi olaylarla karşılaşabilirsiniz. Böylece yaşamınız çok daha kolay akmaya başlar.

Dünya üzerinde acı, tatlı yaşanacak olaylarla ne kadar hayatı kontrol edemeyeceğimizle yüzleşeceğiz. Teslimiyetle sorgulamak arasında gidip gelinecek bir süreç bizleri bekliyor. Gerektiğinde nelerden vazgeçebilirsin?

Hayat test edecek. Para, mal, mülk, statülerin, sevdiklerin, güzelliğin, yakışıklılığın, vs…

Bedenimizin bile bizim olmadığı bir sistemde yaşıyoruz. Ruh gittiğinde anlamsızlaşan şeydir bedenimiz. O yüzden önce ruhunuza, kalbinize iyi bakın. Hayatınızı ertelemeyin, madde aleminizi küçültüp, mana aleminizi genişletmeye çalışın. Sevdiğiniz insanlara değer vermeyi, yüceltmeyi ve onlarla vakit geçirmeyi ihmal etmeyin.

Depresyona dikkat!

Aşırı teslimiyet bilincini de uçlarda yaşamamaya çalışın. Bu en çok yanlış anlaşılan kısımdır. Tamamen amaçsız olmak insana iyi gelmez. Bu dönem ruhsal olarak en çok depresyona dikkat etmekte fayda var. Aşırı teslimiyet ve amaçsızlık sizi depresyona sürükleyebilir. Kendinize iyi gelecek, gelişiminize katkı sağlayacak amaçlar edinmeye çalışın.

Bu dönem ruhunuzu aç bırakmayın en çok duygularınıza, ruhunuza yatırım yapın... Size huzur verecek bir alan yaratmaya, bulmaya çalışın. Hayatın yönetemediğiniz taraflarına odaklanmak, maddesel hırslar, dünyevi statülerden ziyade özünüze odaklanın. Tatlı ve dengede bir boşvermişlik hali iyi gelecektir.

Ruhsal olana odaklanmak demek eve kapanmak değildir. Bilgeliktir. Anlam arayışıdır. İnsanın kendini keşfetmeye çalışmasından ve hakikati sorgulamasından korkmamasıdır.

Zamanın enerjisiyle uyumlu aktığımızda, hayata karşı kürek çekiyormuş hissiyatından uzaklaşırız. O zaman yaşamda mücadele değil, dans başlar.

Eğer hayat size dur diyorsa bazen durmak, koşmamak iyi gelebilir. Hayatı kaçırıyorum hissiyatında olmamaya çalışın.

Bu haz ve teslimiyet halini yaşarken tabii ki her şeyden tüm amaçlardan vazgeçemekten bahsetmiyorum. Planlarımızı yapacağız ancak plandığımız gibi gitmediğinde neşe ile bakarak, 'Hayat beni nereye götürüyor?', 'Bana hangi sürprizleri hazırlıyor olabilir?' diye bakma becerisini geliştirmekten bahsediyorum.

Dünyevi planda;

Balık burcu bağımlılıklarla alakalıdır. Alkol, uyuşturucu keyif veren maddelerle alakalı konular gündem olabilir. Diğer tarafdan dijital bir çağda yaşıyoruz. Yeni bağımlılık unsurlarımızdan bir tanesi dijital ekranlar. Bu alanda da aşırılıklara dikkat etmek önemli olacak. Özellikle çocuk ve ergen yaşta kişilerin teknoloji bağımlılığına ve burdan gelebilecek tehlikelere dikkat etmesi gereken bir süreç...

Su ve sudan gelebilecek kaza ihtimalleri, gemicilik sektörü, denizyolları ile alakalı konuları bu tutulma tetikleyebilir…

Sel, su baskınları,tsunami ve deniz üstünden gelebilecek yer hareketleri olma ihtimali olabilir.

İlaç ve sağlık sektörünle alakalı olduğu için, bu sektörle alakalı gündemler, skandallar, bazı ilaçların yan etkileri konuşulabilir veya sektöre ait yeni kurallar, düzenlemeler gelebilir.

Alkol, ilaç, zehirlenmelerine karşı ekstra dikkat etmekte fayda var…

Balık burcu astrolojide 12. evi temsil eder. Kapalı alanlarla alakalıdır. Dünya üzerinde inançlarla alakalı konular, tarikatlar, dini örgütler, dini liderler, fanatiklik, şehit olma, kendini feda etme temalarıyla alakalı gündemler olabilir.

Diğer yanıyla Balık burcu astrolojide, hayaller, sanatsal yaratıcılık temalarını destelediğinden yaratıcılığınızı kullanmaya, sanata vakit ayırmaya çalışın.

Kurban bilincinde olmadan realist bakarak, manipülasyona gelmeden, duygusal zaaflarınıza düşmeden, hem akışta olacağınız hem de bilgelikle hayata bakabileceğiniz bir süreç olmasını dilerim.

Hayatlarımıza güzellikler ve farkındalıklar getirsin.

Sevgilerimle,

Buşra Efe

Instagram: busra.efe_