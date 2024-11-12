18 - 24 Kasım 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta oldukça önemli gezegen geçişleri var. Cuma gününün Dolunay yazısını ayrıca yazdım buradan okuyabilirsiniz. Haftaya Merkür Jüpiter karşıtlığı ile başlıyoruz. Fikirsel ayrılıklar yaşayabiliriz, eğitimde abartılı durumlar olabilir, fazla iletişim kurmak veya yolculuk yapmak durumunda kalabiliriz ama genel olarak iyimser bir açı.

Güneş bu hafta Neptün ve Plüton ile uyumlu etkileşimde olacak. Bu hafta genel olarak uyumlu etkilerle dolu. Güneş’in Neptün ile uyumlu ilişkisi bu hafta empati yeteneğimizi artıracak ve etrafımızdaki insanlardan da gerekli destekleri alacağız. Romantizmi yüksek bir hafta. Plüton üçgeni ise ihtirasımızın, dayanıklılığımızın güçlü olduğu, değişim için elimizi taşın altına sokabileceğimiz, güzel başlangıçlar için değerlendirebileceğimiz verimli bir dönem.

Hafta içerisinde Güneş Yay burcuna geçecek ve nihayet Plüton da Kova’ya yaklaşık 20 yıl çıkmamak üzere girecek. Plüton kova konusundan çokça bahsettik. Güneş’in Yay burcuna geçmesi de dönemin iyimserliğini, öğrenmeye olan ihtiyacını, gezme, görme, vizyon sahibi olma ihtiyacını yükseltecektir.

Ve haftayı Venüs Satürn uyumlu açısı ile kapatacağız. Venüs zaten Oğlak burcunda. Bu hafta ilişkilerdeki sorumluluklara karşı ekstra duyarlıyız, ilişkileri daha ciddi bir duruma getirmek konusunda çok elverişli. Bu ciddiye geçiş çok olgun ve mantıklı bir şekilde gerçekleşebilir. Ayrıca sosyal ilişkilerimizde de sadakatimiz çok yüksek, bir süredir görüşmediğimiz arkadaşlarımızla görüşebilir, iletişim kurabiliriz.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Yengeçte haftaya başlıyoruz. Bugün çok romantik. Hem sevdiklerimizle birlikte olmak istediğimiz, duygusal Yengeç burcundayız hem de Ay Neptün ile sert etkileşimde. Günün riski fazla kaçışlarda olabiliriz, hedeflerimizden sapabiliriz.

Salı

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor fakat bugün dünden çok farklı. Bugün Satürn uyumlu açısı ile hedeflerimize odaklı, disiplinli ve gerçekçiyiz.

Çarşamba

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Akşam’a doğru Aslan burcuna geçecek. Bugün Güneş ve Neptün ile uyumlu açıda hatta büyük üçgen oluşturuyor. Bugün pazartesi gibi dağınık olmamakla birlikte yine çok romantiğiz ve kendimizi ifademiz, karşı cinsle ve ailemizle iletişimimiz oldukça olumlu.

Perşembe

Ay Aslan burcunda ilerliyor. Sabahın erken saatleri biraz agresif ve enerjik. Mars Aslan burcunda ve Ay Mars ile kavuşuyor. Egosantrik çıkışlara, tartışmalara biraz dikkat ama günün geneli çok iyimser ve özgüvenli.

Cuma

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Uranüs ile sert Merkür ile uyumlu açıda. Kendimizi ifademiz çok güçlü, önemli anlaşmalar için değerlendirilebilir. Gün biraz isyankar da geçebilir. Tekrar belirtmek gerekirse egosal çıkışlar, tartışmalar da yaşanabilir. Gün içerisinde yine beklenmedik gelişmeler olabilir.

Cumartesi

Ay Başak burcuna geçiyor. Sorumluluklara ve sağlığımıza odaklandığımız bir gün. Gün içerisinde Güneş ve Ay sert etkileşime girecek. Biraz karşı cins ve aile fertleri ile ikilikler yaşayabiliriz. Özgürlük ve sorumluluklar arasında gidip gelebiliriz.

Pazar

Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Günün eğlenceli ve güzel günlerinden. Ay Venüs ile uyumlu Jüpiter ile sert etkileşecek. Jüpiter ile sert etkileşse de oldukça iyimser, özgüvenli, rahat bir gün. Ay Başak burcunda olması günü sorumluluklara da odaklı kılıyor fakat yine özgürlük ve sorumluluk arasında gel git’ler yaşayabiliriz. Ayrıca Venüs ile de uyumlu açı var, bu da günü yine çok iyimser neşeli ve sosyal bir hale getiriyor. Özellikle kadınlar ile aramız çok iyi.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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