16 Kasım 2024 Boğa burcunda Dolunay ve burçlara etkileri

Esenlikler. 16 Kasım sabah 00.28’de Boğa burcunun 24. derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Boğa burcundaki tüm gökyüzü olayları maddi güvenlik konuları ile lüks, konfor, sahip olduklarımız, finansal kaynaklarımız ile alakalıdır. Bu dönemde dünya genelinde ve ülkemizde para piyasaları hareketlenebilir, alacak verecek konuları, maddi kaynaklarımızla ilgili yeni gelişmeler hayatımızda yer alabilir. Daha önce gizlide kalmış fakat açığa çıkan önemli bir konu olabilir. Bu açığa çıkma da oldukça sürpriz bir şekilde gelebilir çünkü Dolunay derecesi Uranüs ile kavuşumda.

An derecesine kavuşumda Uranüs olması ve an derecesine yakın olması çok sürprizli, özellikle finansal konularda veya konfor alanımızda birtakım yeniliklere gitmek isteyebileceğimiz çok da Boğa sabitliğinde olmayan, daha çok yenilik ve değişiklik arayacağımız bir dönem. Ayrıca an derecesine Neptün’den de bir uyumlu açı mevcut. Bu da bu dönemi oldukça yaratıcı, duygusal, empati sahibi, keskinliklerimizi yumuşatan bir şekle getirecek. Fakat an derecesi sert bir sabit yıldız ile kavuşumda.

An derecesine CAPULUS sabit yıldızından bir kavuşum açısı var. Bu sabit yıldız tutkuyu ve agresyonu ifade eder ve bunun biraz negatif tarafını getirebilir. Bu dönemde agresyon konusunda bir risk söz konusu olabilir. Bu tutkuyu doğru bir şekilde kanalize etmemiz gerekiyor. Neyse ki Neptün bize bu konuda yardımcı olacak gibi gözüküyor. Ama yine de ani hareketlerden kaçınmalıyız. Özellikle finansal konularda.

An haritasının yükselen burcu Aslan. Devlet başkanları, liderler, ünlüler, çocuklar gibi konular da gündeme geliyor. Bu dönemde özellikle bu kişilerle ilgili açığa çıkan, sürprizli birçok gelişmeye şahit olabiliriz. An derecesi haritanın kariyer ve başarı evinde. Ay’ın açığa çıkarıcı ve sürprizli etkileri hayatımızın genelinde kariyer konularında da belirgin konular yaratabilir.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Finansal konularda yeni gelişmelere açık bir dönem. Yeni bir projeye başlayabilir, yeni bir gelir kaynağı yaratabilir, iş teklifleri alabilirsiniz. Bu dönemde mevcut finansal durumunuzu değiştirmek adına adımlar atabilir veya dışarıdan gelen sürpriz gelişmelere ayak uydurmak durumunda kalabilirsiniz.

Yükselen Boğa

Oldukça önemli bir dolunay sizler için. Hayatınızın geneli ile ilgili önemli yenilikler dönemi ayrıca fiziksel görünüşünüz ve imajınız da değişecek. Konfor alanınızdan çıkmaya daha çok zorlandığınız bir dönem.

Yükselen İkizler

Finansal konularda kontrolünüz dışında harcamalar gündeme gelebilir. Tam olarak araştırmadığınız konularla ve insanlarla finansal konularda anlaşmalar yapmak için doğru bir zaman dilimi değil. Bilinçaltı zorlamaları yaşadığınız, değişmek istediğiniz fakat bu değişikliği hayatınıza nasıl uygulayacağınızı bilmediğiniz bir dönem olabilir.

Yükselen Yengeç

Arkadaşlarınızla finansal alışverişleriniz, alacak verecek konuları, arkadaşlığınızın devamlılığıyla ilgili konular, kariyerden elde ettiğiniz gelirler bu dönemde vurgu kazanıyor. Sosyal ortamınızda sürpriz değişiklikler olabilir, sıra dışı insanlar hayatınıza girebilir.

Yükselen Aslan

Kariyerinizdeki devamlılığınız huzurunuz bu dönemde sorgulama altında. Bu alanla ilgili önemli değişikliklere şahit olabilirsiniz. Kariyer değişiklikleri yüzünden ev değiştirebilir, ailenizde değişiklikler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Başak

Akademik konulardaki finansal konular, uzak akrabalarla olan para alışverişleriniz veya uluslararası işleriniz veya yolculuklarla ilgili yeni gelişmelere, yeni eğitimlere, yayıncılıkla ilgilenenler varsa bu konularda elde ettiğiniz maddi gelirler sorgulama altında olacak. Bu konularda sizi tamamen farklı bir yöne yönelten gelişmeler yaşanabilir.

Yükselen Terazi

Finans konularında, özellikle harcamalar, eş ile ortak gelirleriniz, krediler ve borçlar alanında yeni gelişmeler söz konusu olabilir. 8. Evde gerçekleşen bu dolunay hayatınıza birtakım korkuları, tehlikeleri de getirebilir. Düşünmeden hareket etmek aleyhinize çalışacaktır.

Yükselen Akrep

İkili ilişkileriniz, varsa evliliğiniz ile ilgili konularda yeni gelişmeler yaşanabilir. Bir taşınma da bu dönemin önemli olabilecek konuları arasında. Hayatınıza sıra dışı insanlar girebilir, ani bir ortaklık kararını da alabilirsiniz.

Yükselen Yay

Günlük işler, evcil hayvanlar, sağlık ile ilgili konularda belirgin gelişmeler yaşanabilir. Sağlık konusuna dikkat etmek gerekli. İş ortamınız, iş yapış şekliniz veya iş arkadaşlarınız tamamen yeni bir forma bürünebilir. Boğaz ve üst solunum yollarına dikkat etmekte fayda var.

Yükselen Oğlak

Aşk ilişkileriniz, varsa çocuklarınız ile ilgili yenilikçi durumlar söz konusu. Hayatınıza yeni flörtler, sıra dışı insanlar girebilir. Var olan flörtünüz ile ilgili duygusal konuları sağlamlaştırma zamanı. Ayrıca yine çocuklar ve eğlence, hobiler ile ilgili para girdisi veya çıktısı yaşayacağınız birtakım gelişmeler de yaşanabilir.

Yükselen Kova

Aile, ebeveynler, özellikle baba ve ev, gayrimenkul konularında finansal başlıkların, yatırımların, alacak verecek konularının ön plana çıktığı bir dönem. Tarımla ilgilenen veya arsa yatırımı düşünenler için oldukça uygun bir zaman. Ev, şehir veya ülke değişikliğinin gündeme gelebileceği bir dönem.

Yükselen Balık

Eğitim, şehir içi veya kısa yolculuklar, akrabalar, yazışmalar ile ilgili konuların vurgulandığı bir dönem. Bu konular genellikle finansla bağlantılı olabilir. Yeni bir finans anlaşması veya çevrenizle, kardeşlerinizle, yakın akrabalarınızla aranızdaki para alışverişleri konuları gündemde.