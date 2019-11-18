18 - 24 Kasım haftası nasıl geçecek?

18 - 24 Kasım 2019 haftası nasıl geçecek?

18 - 24 Kasım haftası burç yorumunuz...

Bu hafta farklı alanlarla farklı konulara odaklanacaksınız. Farklı konularda yaptığınız işler biraz yorulmanıza sebep olacak olsa da patronunuzun yaptıklarınızı gördüğünden emin olabilirsiniz. Hatta bu sebepten bir terfi bile almanız olası. Mars’ın dünyayla yaptığı açılarla beraber önümüzdeki haftaya geçmeden bir iş arkadaşınızla ya da partnerinizle yaşadığınız sorunları kolaylıkla çözebileceksiniz.

Merkür’ün Plüton’a yaptığı dik açı büyük miktarda paralarla iş yaparken çok dikkatli olmanız gerektiği konusunda alarm veriyor. Bu konuyu göz ardı etmemenizde fayda var yoksa kaybedeceğiniz para sebebiyle hem iş yerinde hem de özel hayatınızda başınız çok ağrıyacak.

Günlük burç yorumları! (18 Kasım 2019 Pazartesi)