18 -24 Ekim 2021 haftalık burç yorumları

Merhaba. Bugün çok önemli gezegenlerin retro hareketlerini bitirmesine şahit olacağız ve Güneş ise Akrep burcuna geçecek. Yani biraz daha marsiyen bir döneme giriş yaptığımız, marsiyen havayı hissettiğimiz bir hafta olacak zira 20 Ekim’de yaşayacağımız Dolunay’da oldukça marsiyen yani girişken, cesur, mücadeleci ve tartışmacalı etkileri barındırıyor.

Mars’ın Plüton ile yapacağı kare açı ve Güneş’in Akrep burcuna geçmesi biriken enerjinin patlamaya çok yakın olduğu ve krizler içerisine girebilecek bir dönemde olduğumuzun bir göstergesi. Özellikle hafta sonuna doğru bu yükselen enerjiye ve agresyona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu dönemde kazalara, yangınlara da iki kat dikkat etmek gerekli.

Yazının başında bahsettiğim retro hareketini bitiren gezegenlerden birisi Merkür ki bu konuya oldukça astroloji severler oldukça aşinadır. İletişim bozuklukları, riskleri artık yavaş yavaş azalacak ve yeni başlangıçlar için yeşil ışığın yanacağı bir hafta olacak. Jüpiter’in ileri hareketi de oldukça önemli ve yeni girişeceğimiz işler için rüzgarın arkamızdan esmeye başlayacağı bir döneme işaret ediyor. Yani şans dönüyor, haritamızda Kova burcundaki ilerlemelerimiz, genişlemek istediğimiz konular hız kazanıyor olacak.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, Koç burcunda haftaya başlıyoruz ve hafta başlangıcı yeni başlangıçlara da sahne olabilecek etkiler taşıyor. Hafta içerisinde gerginliklere dikkat etmek gerekli.

Salı

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Pazartesi ve birazdan bahsedeceğim çarşamba oldukça gergin enerjiler taşırken salı biraz daha yumuşak, iletişimin daha kolay aktığı, sevgi alma/verme dengesinin güzel kurulduğu bir gün olacak.

Çarşamba

Dolunay günü ve haftanın en gergin ve bu gerginliğin birtakım sonlanmalara, başlangıçlara yani dönüşümlere sebep olabileceği riskli bir gün. Bu dönemde kazalara da dikkatli olmak gerekli.

Perşembe

Haftanın aceleci ve bir o kadar engellenmiş hissiyle, sorumlulukların ağır gelmesiyle sonuçlanacağı bir gün içerisindeyiz. Ay Boğa burcunda Uranüs ile bize değişiklik isteği getirirken Satürn ile yapacağı kare açı da bize kendimizi engellenmiş hissettirecek.

Cuma

Ay, Boğa burcunda ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Jüpiter ile yapacağı kare açı zevklerimizi, yeme içme konularını biraz fazla abartmamıza sebep olabilir. Abartılı özgüven ile birlikte dikkatsiz para harcamaları ve yatırımlar yapabiliriz. Dikkat.

Cumartesi

Ay, sabah saatlerinde Boğa burcunda ilerliyor olacak. Haftanın huzurlu günlerinden. Daha sakin olduğumuz bir sabah ve Ay’ın akşam saatlerinde İkizler burcuna geçmesi ile birlikte iletişim trafiğimiz artacak. Yapmamız gereken entelektüel faaliyetler varsa onlara odaklanmamız ve gerekli sorumlulukları almamız için elverişli bir zaman.

Pazar

Yine oldukça entelektüel bir zaman. Merakımız olan konularla ilgilenebilir, yeni eğitimlere başlayabilir veya zihinsel birtakım üretimler yapabiliriz. Yayıncılıkla ilgilenen veya yazı yazan kişiler için oldukça verimli bir hafta sonu.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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