18 -24 Ekim 2021 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 18 - 24 Ekim 2021 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

18 -24 Ekim 2021 haftalık burç yorumları
Astroloji
18 Ekim 2021 Pazartesi

Merhaba. Bugün çok önemli gezegenlerin retro hareketlerini bitirmesine şahit olacağız ve Güneş ise Akrep burcuna geçecek. Yani biraz daha marsiyen bir döneme giriş yaptığımız, marsiyen havayı hissettiğimiz bir hafta olacak zira 20 Ekim’de yaşayacağımız Dolunay’da oldukça marsiyen yani girişken, cesur, mücadeleci ve tartışmacalı etkileri barındırıyor.


Mars’ın Plüton ile yapacağı kare açı ve Güneş’in Akrep burcuna geçmesi biriken enerjinin patlamaya çok yakın olduğu ve krizler içerisine girebilecek bir dönemde olduğumuzun bir göstergesi. Özellikle hafta sonuna doğru bu yükselen enerjiye ve agresyona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu dönemde kazalara, yangınlara da iki kat dikkat etmek gerekli.


Yazının başında bahsettiğim retro hareketini bitiren gezegenlerden birisi Merkür ki bu konuya oldukça astroloji severler oldukça aşinadır. İletişim bozuklukları, riskleri artık yavaş yavaş azalacak ve yeni başlangıçlar için yeşil ışığın yanacağı bir hafta olacak. Jüpiter’in ileri hareketi de oldukça önemli ve yeni girişeceğimiz işler için rüzgarın arkamızdan esmeye başlayacağı bir döneme işaret ediyor. Yani şans dönüyor, haritamızda Kova burcundaki ilerlemelerimiz, genişlemek istediğimiz konular hız kazanıyor olacak.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, Koç burcunda haftaya başlıyoruz ve hafta başlangıcı yeni başlangıçlara da sahne olabilecek etkiler taşıyor. Hafta içerisinde gerginliklere dikkat etmek gerekli.


Salı

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Pazartesi ve birazdan bahsedeceğim çarşamba oldukça gergin enerjiler taşırken salı biraz daha yumuşak, iletişimin daha kolay aktığı, sevgi alma/verme dengesinin güzel kurulduğu bir gün olacak.


Çarşamba

Dolunay günü ve haftanın en gergin ve bu gerginliğin birtakım sonlanmalara, başlangıçlara yani dönüşümlere sebep olabileceği riskli bir gün. Bu dönemde kazalara da dikkatli olmak gerekli.


Perşembe

Haftanın aceleci ve bir o kadar engellenmiş hissiyle, sorumlulukların ağır gelmesiyle sonuçlanacağı bir gün içerisindeyiz. Ay Boğa burcunda Uranüs ile bize değişiklik isteği getirirken Satürn ile yapacağı kare açı da bize kendimizi engellenmiş hissettirecek.


Cuma

Ay, Boğa burcunda ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Jüpiter ile yapacağı kare açı zevklerimizi, yeme içme konularını biraz fazla abartmamıza sebep olabilir. Abartılı özgüven ile birlikte dikkatsiz para harcamaları ve yatırımlar yapabiliriz. Dikkat.


Cumartesi

Ay, sabah saatlerinde Boğa burcunda ilerliyor olacak. Haftanın huzurlu günlerinden. Daha sakin olduğumuz bir sabah ve Ay’ın akşam saatlerinde İkizler burcuna geçmesi ile birlikte iletişim trafiğimiz artacak. Yapmamız gereken entelektüel faaliyetler varsa onlara odaklanmamız ve gerekli sorumlulukları almamız için elverişli bir zaman.


Pazar

Yine oldukça entelektüel bir zaman. Merakımız olan konularla ilgilenebilir, yeni eğitimlere başlayabilir veya zihinsel birtakım üretimler yapabiliriz. Yayıncılıkla ilgilenen veya yazı yazan kişiler için oldukça verimli bir hafta sonu.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


Instagram: korhankilinckaya


Yıldızınız bugün neler söylüyor?

18 Ekim 2021 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bir denge oluşturmak kolay bir iş olmasa da onu korumanın zorluğuyla kıyaslanamaz. Kendinizi durgun suda bir nilüfer gibi hissetmek istiyorsanız suyu durulttuktan sonra, kendinizi de suya bırakmanız gerekiyor. Güven ve huzur kavramları üzerine çalışın.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Olaylara daha pozitif bakma eğiliminiz çevrenizden de takdir görüyor ve size olan güveni arttırıyor. Ruhsal olarak yoğun geçen, ilham ve sezgi ile dolu dolu bir gün olabilir. Bu kadar maneviyat içinde nesnel değerlendirmeleriniz zayıf kalabileceğinden, bazı kararları ertelemeyi düşünebilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Aranızın iyi olmadığı kişilerle bu durumu düzeltecek hatta düşman veya rakip konumundaki insanlarla bağınızı farklı bir noktaya çekebileceksiniz. Bugün şeytan tüyü sizinle ve bunu kariyerden romantizme birçok konuda avantaj sağlayacak şekilde kullanması başarıyorsunuz. Uzun süredir istediğiniz bir şey hakkında müjdeli haber gelebilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendinize olan güveniniz artıyor ve daha önce tereddütte kaldığınız veya geri adım attığınız konularda ayakları yere basan başlangıçlar yapabilirsiniz. Gelecek tepkileri umursamayan bu ruh hali, kendinizi daha iyi ifade edeceğiniz bir ortam hazırlayabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Uzun bir süredir planladığınız ve emek verdiğiniz bir konuda sizi tatmin edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. İşler ne kadar yolunda da olsa kontrolü elinizden bırakmamanız gerekiyor. Kendinizi de şaşırtarak, oldukça baskın ve otoriter bir tavır takınabilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir süredir sizi rahatsız eden ve netlik sağlayamadığınız bir konuda sezgilerinizi dinleyerek bir sonuca varabilirsiniz. Duygusal tarafınızın daha ağır basmasıyla her zamankinden daha affedici ve şefkatli olabilirsiniz. Beklenmedik bir haber, eski umutlarınız için bir kıvılcım olabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kesin kararlar almak için hazırsınız fakat sakinliğinizi korumanız gerekiyor aksi takdirde kendinizi yormuş, fakat bir yere varamamış olacaksınız. Sizi rahatsız eden bir durumla karşı karşıya kalsanız da çizginizden ödün vermediğiniz sürecek bu durumu hasarsız bir şekilde atlatacaksınız.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Önemli romantik adımlar atmak, duygusal kalbinizle karar almak için hiç uygun olmayan, çalkantılı bir dönemden geçiyorsunuz. Hemen şu an olmasında ısrarcı olduğunuz şeyler, başka şeylerin elinizden kayıp gitmesine yol açıyor olabilir. Önce bugünün farkına varın, sonra yarını düşünün.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Genellikle sizi nesnel ve objektif görüşlerinizle tanıyanlar, duygusal yönünüzle karşılaştıklarında şaşırtıcı tepkiler verebilirler. Yine de günün sonunda sizin aklınızda kalan, duygusal olarak yakınlaştığınız insanlar ve kendinizi samimi bir şekilde açabildiğiniz konuşmalar olacaktır.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Beklemediğiniz anlarda oldukça iyi iş fırsatlarıyla karşılaşabilir veya maddi olarak sizi faydası olacak farklı durumlar yaşayabilirsiniz. Başarıya kavuşan bir projeniz sayesinde çevrenizden takdir kendinizden özsaygı puanları toplayacaksınız. İnsanlara daha samimi yanlarınızı açmaya hazır hissedebilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayatınızdaki sorunları aşmak için kendinize güveniyor, gereken yardımı istemekten çekinmiyorsunuz. Böyle bir tutum sizi kısa zamanda çözüme götürecektir. Yaşanan maddi gelişmeler hayatınızı birçok açıdan daha iyi bir hale getiriyor ve yakın zamanda yaşadığınız olumsuz olayları unutturuyor.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendinizi kabul edilmiş hissettiğiniz yerlerde ve kişilerin yanında bulunmanız, sonunda kendinizi daha rahat ifade edebilmenize yol açıyor. Beklentilerinizi iyi tanımlayıp çıktığınız yollarda herhangi bir hayal kırıklığı yaşamanız olası değil fakat maddi olarak evdeki hesap çarşıya uymayabilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Oldukça mutlu olacağınız, hayatınızdaki gelişen şeylerin sizi mutlu ve motive edeceği bir zaman yaklaşıyor. Romantik anlamda yeniliklere oldukça açıksınız ve bu sayede birçok konuda taşlar yerine oturuyor. Kariyerinizle ilgili gelen bir teklif, artıları ve eksileriyle sizi uzun bir süre düşündürebilir.


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