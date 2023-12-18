18 - 24 Aralık 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta çok hareketli bir gökyüzü var. Haftaya Merkür Jüpiter Üçgeni ile başlayacağız. Merkür Retro da olsa, zorunda kalırsanız önemli anlaşmalar, görüşmeler için değerlendirilebilir. Eğitim ve öğrenim açısından da oldukça destekleyici birkaç gün.

Sonrasında Venüs Uranüs karşıtlığı ile ikili ilişkilere heyecan ama bir o kadar da özgürlük isteği geliyor, sallantıda olan ilişkiler için riskli bir dönem diyebilirim.

Sonrasında Merkür Güneş ile kavuşuyor ve ikisi birlikte Satürn ile uyumlu açı yapıyorlar. Bu da hafta ortasından itibaren sorumluluklarımıza odaklandığımız, kendimizi iyi bir şekilde disipline edebildiğimiz, akıllı mantıklı olan yolları seçmeye daha eğilimli olduğumuz bir dönem demek.

Ayırca Merkür geri harekette giderken Yay burcuna geri dönüyor, Güneş de Oğlak burcuna geçiyor. Merkür’ün Yay’da olması iyimserliğimizi artıracak fakat analitik düşünme özelliğimizi biraz düşürebilir. Güneş’in Oğlak’a geçmesi de artık kış dönencesine girdiğimiz, sorumlulukların ön planda olacağı, soğuk ve geleneksel günlere girdiğimizin göstergesi oluyor.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya Ay Balık burcunda başlıyoruz. Merkür ile Jüpiterin uyumlu açısına eşlik edecek olan Ay ile bugün iletişim ve eğitim gibi konular açısından çok uyumlu bir gün geçireceğiz. Zihinsel olarak da pozitif bir ruh halindeyiz.

Salı

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün biraz kafamızın karışık olduğu, dağınık ve kaçışlara meyledebileceğimiz bir gün. Ay Neptün ile kavuşuyor. Gün içinde de Güneş ile sert etkileşimde. Bugün yanlış anlaşılmalara ve alınganlıklara dikkat.

Çarşamba

Ay Koç burcuna geçiyor. Gün içerisinde Merkür ile sert etkileşimde. Bugün tartışmalara dikkat etmek gerekli, fikir çatışmaları yaşayabiliriz. Bugün de yanlış anlamalar yaşanabilir.

Perşembe

Ay Koç burcunda cesur ve girişken, Yay burcundaki Mars ile üçgen açı yapacak ve günü oldukça güvenli, girişken, fiziksel olarak hareketli kılacak. Yine de kaza, sakarlık gibi konulara dikkat etmek gerekli, veya gereğinden fazla özgüven sonucu oluşabilecek tartışmalara.

Cuma

Ay Boğa burcuna geçiyor ve Jüpiter ile kavuşuyor. Gün içerisinde Güneş ve Merkür ile de uyumlu açılar yapacak. Haftanın en güzel günü. Fakat bugün de yeme içme gibi konulara dikkat etmek gerekli, özellikle abartmalardan kaçınmalıyız.

Cumartesi

Boğa burcundaki Ay bugün Uranüs ile kavuşuyor. Bugün sürprizli geçebilir. Rutinden çıkmak isteyebiliriz, sıkılgan olabiliriz. Para konularında ani gelişmeler olabilir.

Pazar

Ay İkizler burcuna geçiyor. Günün iletişim ve yolculuk trafiği oldukça hareketli. Plüton ile de uyumlu açı yapacak olan Ay günü derinlemesine araştırma, merak gibi konularda verimli kılıyor. Bugün entelektüel çalışmalar yapabiliriz, teknolojiyle ilgilenebiliri.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim...

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