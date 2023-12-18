18 - 24 Aralık 2023 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 18 - 24 Aralık 2023 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

18 - 24 Aralık 2023 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 18 Aralık 2023 13:00
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Esenlikler. Bu hafta çok hareketli bir gökyüzü var. Haftaya Merkür Jüpiter Üçgeni ile başlayacağız. Merkür Retro da olsa, zorunda kalırsanız önemli anlaşmalar, görüşmeler için değerlendirilebilir. Eğitim ve öğrenim açısından da oldukça destekleyici birkaç gün.


Sonrasında Venüs Uranüs karşıtlığı ile ikili ilişkilere heyecan ama bir o kadar da özgürlük isteği geliyor, sallantıda olan ilişkiler için riskli bir dönem diyebilirim.


Sonrasında Merkür Güneş ile kavuşuyor ve ikisi birlikte Satürn ile uyumlu açı yapıyorlar. Bu da hafta ortasından itibaren sorumluluklarımıza odaklandığımız, kendimizi iyi bir şekilde disipline edebildiğimiz, akıllı mantıklı olan yolları seçmeye daha eğilimli olduğumuz bir dönem demek.


Ayırca Merkür geri harekette giderken Yay burcuna geri dönüyor, Güneş de Oğlak burcuna geçiyor. Merkür’ün Yay’da olması iyimserliğimizi artıracak fakat analitik düşünme özelliğimizi biraz düşürebilir. Güneş’in Oğlak’a geçmesi de artık kış dönencesine girdiğimiz, sorumlulukların ön planda olacağı, soğuk ve geleneksel günlere girdiğimizin göstergesi oluyor.


Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya Ay Balık burcunda başlıyoruz. Merkür ile Jüpiterin uyumlu açısına eşlik edecek olan Ay ile bugün iletişim ve eğitim gibi konular açısından çok uyumlu bir gün geçireceğiz. Zihinsel olarak da pozitif bir ruh halindeyiz.


Salı

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün biraz kafamızın karışık olduğu, dağınık ve kaçışlara meyledebileceğimiz bir gün. Ay Neptün ile kavuşuyor. Gün içinde de Güneş ile sert etkileşimde. Bugün yanlış anlaşılmalara ve alınganlıklara dikkat.

Çarşamba

Ay Koç burcuna geçiyor. Gün içerisinde Merkür ile sert etkileşimde. Bugün tartışmalara dikkat etmek gerekli, fikir çatışmaları yaşayabiliriz. Bugün de yanlış anlamalar yaşanabilir.

Perşembe

Ay Koç burcunda cesur ve girişken, Yay burcundaki Mars ile üçgen açı yapacak ve günü oldukça güvenli, girişken, fiziksel olarak hareketli kılacak. Yine de kaza, sakarlık gibi konulara dikkat etmek gerekli, veya gereğinden fazla özgüven sonucu oluşabilecek tartışmalara.

Cuma

Ay Boğa burcuna geçiyor ve Jüpiter ile kavuşuyor. Gün içerisinde Güneş ve Merkür ile de uyumlu açılar yapacak. Haftanın en güzel günü. Fakat bugün de yeme içme gibi konulara dikkat etmek gerekli, özellikle abartmalardan kaçınmalıyız.


Cumartesi

Boğa burcundaki Ay bugün Uranüs ile kavuşuyor. Bugün sürprizli geçebilir. Rutinden çıkmak isteyebiliriz, sıkılgan olabiliriz. Para konularında ani gelişmeler olabilir.


Pazar

Ay İkizler burcuna geçiyor. Günün iletişim ve yolculuk trafiği oldukça hareketli. Plüton ile de uyumlu açı yapacak olan Ay günü derinlemesine araştırma, merak gibi konularda verimli kılıyor. Bugün entelektüel çalışmalar yapabiliriz, teknolojiyle ilgilenebiliri.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim...


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Günlük burç yorumları: 18 Aralık Pazartesi

18 Aralık 2023 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün hayatınıza yeni bir romantik heyecan girebilir ama ilk başta bunu fark edemeyebilirsiniz. Yeni bir aşk bekliyorsanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz ancak insanlar arasında daha romantik jestler, arkadaşlarınızla paylaşılan tatlı sırlar ve etrafınızdaki güzel görüntüleri arıyorsanız, ödüllendirileceksiniz. Romantizmi istediğiniz gibi tanımlayabilirsiniz. Gözlerinizi yeterince geniş açarsanız her şey etrafınızdadır. Küçük şeyler birleşerek çok daha büyük güzellikler yaratır, yeter ki onları fark edin!
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, bir fikir konusunda özel biriyle bağlantı kurmak bugün harika hissettirebilir. Yine de dikkat dağıtıcı şeyler bugün bazı noktalarda huzursuz hissetmenize neden olabilir. Bir yandan kendi yolunuza gitme dürtüsüne sahip olabilirsiniz ancak belki de yaptığınız şeyin tamamen arkasında olmadığınız için bu durum sorunsuz ilerlemeyebilir. Kendinizden şüphe duymak motivasyonunuzu da baltalayabilir. Büyümenizi sınırlayan eski tutum ve alışkanlıkları bir kenara bırakmanız gerektiğine işaret eden aksaklıklar olabilir. İlişkiler daha fazla anlayış gerektirir veya hayatınızdaki insanların biraz alana ihtiyacı vardır. Bu, bir adım geri çekilip kendinize biraz ara vermek için mükemmel bir zaman.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğa, bugünlerde daha fazla taviz veriyorsunuz. Birinin arkadaşlığına veya onayına duyulan ihtiyaç ile kendi içinize dönüp kararlarınızı bağımsız olarak verme arzusu arasında sıkışıp kalabilirsiniz. Bastırılan şüpheler ortaya çıkabilir ve karar vermek çok basit değildir. Olayları aynı açıdan görmemek bazı anlaşmazlıklara neden olabilir bir avantaj olarak bu süreçte kendiniz hakkında daha fazla şey öğrenirsiniz. Odak noktanız pratik uğraşlardan ziyade mutluluğunuz olsa da üretken olmaya güçlü bir ihtiyacınız olabilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, güvensizlik veya şüphe, bugün bazı noktalardaki etkileşimlerinizle oynayabilir. Huzuru korumak isteyebilirsiniz ama başka bir yanınız kendi yolunuza gitmeyi tercih eder. Belirli kararları beklemeye almak, durum biraz daha netleşene kadar faydalı olabilir. Nitekim biraz zorlandığınızda muhtemelen duygularınızı daha iyi anlayacaksınız. Neyse ki, özellikle gün ilerledikçe pratik konularda kendinizi daha yönlendirilmiş hissedebilirsiniz. Sorumluluklarınız ve performansınız daha güçlü bir şekilde odak noktasına gelir. Bir durumu yönetmeye veya pratik önceliklerinize daha fazla enerji harcamaya hazırsınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, bugün bazı kopukluklar olabilir. Bununla birlikte, özellikle sizin için önemli olan bir girişime odaklanırsanız, küçük huzursuzlukların üstesinden gelmek mümkündür. Son zamanlarda sosyal hayatınızı etkisi altına alan istikrarsız enerjiler sonuçta anlamlı bir değişime davetiye çıkarabilir. Bugün insanların zayıf noktalarını tetiklemek çok kolay ancak aynı zayıf noktaları kullanarak kendiniz ve sevdikleriniz hakkında daha fazla şey öğrenmeyi de hedefleyebilirsiniz. Gün, ilgi çekici deneyimler için özlemi, rutinden bir molayı veya manzara değişikliğini gerektirebilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, hayatınızda yolunda gitmeyen şeyler günün ilk yarısında dikkatleri üzerine çekme eğilimindedir. İçsel ihtiyaçlarınız ve eğilimlerinizle daha uyumlu hale geldikçe daha iyi seçimler yapacağınız için işleri daha da sakin tutmayı hedefleyin. Gün ilerledikçe pratik önceliklere odaklanmak daha kolay olur. Şimdi işleri normalden biraz daha fazla ciddiye alma eğilimindesiniz. Bir problemin temeline inmek, araştırmak, analiz etmek veya ilgi çekici bir proje veya aktiviteyi takip etmek isteyebilirsiniz. Bir engel veya sorumlulukla uğraşmak bazı kritik değişikliklere yol açabilir. Yüzleşmekten korkmayın!
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, bugün bazı tereddütler ya da kopukluklar yaşanabilir. Bir yanlış anlaşılmanın ivedilikle çözülmesi gerekebilir. Bir süredir sizinle bir başkası arasında duygusal bir engel var ama bu duvarlar yıkılmak üzere. Bu kişiyle yeni bir şeye başlamak için iyi bir zaman çünkü birlikte çalışarak gerçekten bir bağlantı kurabilirsiniz. Cazibenizi, başka birinin saygısı da dahil olmak üzere, istediğiniz her şeyi elde etmek için kullanabilirsiniz. Çekiciliğinizden yeterince yararlanmıyorsunuz ve bunu değiştirme zamanı çoktan geldi. Kalbinizi açın ve duvarları yıkın.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, bugün bazı şüpheler veya tereddütlerle karşılaşabilirsiniz. Yanlış anlamalar veya kararsızlıklar sizi yavaşlatabilir. Nitekim gün ilerledikçe odaklanmanın daha kolay olduğunu veya hedeflerinize daha doğrudan bir yol izlediğinizi görürsünüz. Finansal bir konuyu ele almanın yeni bir yolunu aramak iyi bir fikir olabilir. Gün ilerledikçe ayrıntılara dikkat etmek ve plan yapmak için daha doğru bir zihinsel çerçeve içine girersiniz. Kendinizi daha iyi hissetmek için günün sorumluklarını bir an önce yerine getirmek mantıklı olabilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, bugün belirsizlik içinde kalmak mümkündür ancak kendinizi bir hedefe adamak veya pratik önceliklere odaklanmak işleri düzeltebilir. İnsanlar normalden daha hassas göründükleri için özellikle de kendi yöntemlerine ve fikirlerine sıkı sıkıya bağlı kaldıklarından, başkalarıyla olan etkileşimlerinizin özel bir şekilde ele alınması gerekebilir. Bazı şeylerin gelişmesi ve çözülmesi biraz zaman alır ve siz işin tam ortasındasınız, fazla yüklerden kurtuluyorsunuz. Üretken şeyler yaparak vakit geçirmeye ilgi duyuyorsunuz ve bunu bugün sadece tatmin edici değil aynı zamanda rahatlatıcı buluyorsunuz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, sevgi de dahil olmak üzere duygularınız bugün biraz hassastır. Daha fazla alana ihtiyaç duyduğunuzu hissedebilirsiniz. Başkalarından gelen talepler çok fazla veya dikkat dağıtıcı olabilir. Kontrolün daha fazla sizde olduğunu hissetmek için ayarlamalar gerektiren alanları belirlemeyi hedefleyin. Bugünün ilerleyen saatlerinde, dikkatinizi dağıtan şeyleri ortadan kaldırmanın ve enerjinizi verimli bir şekilde yönlendirmenin daha kolay olduğunu göreceksiniz. Ev ortamınızı düzelttikçe, iç dünyanız da daha net bir hal alabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, bugün kendinizi belirsizliğe sıkışmış hissetme eğilimi vardır. Fikir değişiklikleri belirgin ve dikkat dağıtıcı olabilir. Geçici olarak nesnelerin, insanların ve durumların gerçek değerini görmek biraz zor olabilir. Bu koşullar altında kapsamlı kararlar vermemek en iyisidir. Başkalarının her zamankinden daha hassas olduklarının farkına varabilir ve bunun sonucunda siz de daha nazik davranmak isteyebilirsiniz. Nitekim gün ilerledikçe odaklanmak ve üretmek çok daha kolaylaşıyor. Önemli bir konuşma veya yerine getirilmesi gereken bir yükümlülük söz konusu olabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, bu, yeni şeyler öğrenme veya deneyimleme konusunda heyecanlandığınız bir zaman olabilir. Şimdilik sosyal konulardan daha rahatlatıcı ve güvenilir olduğundan, bugün pratik konulara odaklanmak daha iyi olabilir. Aksi halde birinin ruh halindeki değişimler ya da planlarındaki değişiklikler gününüzü sekteye uğratabilir. Yine de pratik işlerinizi düzene sokma konusunda güçlü bir arzunuz olabilir ve ayrıntılara önem vermek ödüllendirici olabilir. Anlık tatmine odaklanmak yerine ileriyi düşünüyorsunuz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, para veya temel değerler ve saygı konusundaki anlaşmazlıklar bugün rahatsız edici olabilir ancak ruh halinizi düşürmenize gerek yok. Bir şeyi seçip ona odaklanabiliyorsanız, bugün özel bir uğraşa ekstra çaba ve dikkat göstermenin faydalarını görebilirsiniz. Bununla birlikte gün, bazı şüpheleri beraberinde getirebilir ve insanların duygusal açıdan biraz öngörülemez olduğunu görebilirsiniz. Hayal kırıklıklarını en aza indirmek için esnek olmayı ve zihninizi tamamen açık tutmayı hedefleyin. Yanlış anlaşılmalar, sonuçta kendinizi daha fazla anlamaya yol açacak zayıf noktaları ortaya çıkarabilir.

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