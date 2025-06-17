17 Haziran - 7 Ağustos 2025: Mars Başak burcunda

Eylemde sadelik, detaylarda güzellik, harekette bereket zamanı!

Kasım 2024'ten beri retroları ve ileri hareketleriyle kendimiz olmanın, kalbimizi duymanın mücadelesini verdiğimiz Mars, nihayet ateşli doğasının ardından sakin bir yolculuğa başlıyor. Bizler de; kendimizden emin, ne istediğimizi bilen, üretken bir döngüye başlıyoruz.

Bu döngüde ruhumuz sahneden inmiş, alkışlara doymuş, egosunu sağlamlaştırmış ve daha mütevazidir. Bir başağın filizleri gibi zarif ama bilgiyle, yeteneklerle doludur. Ve yeteneklerimizi yararlı bir şeye dönüştürmek, kalpten gelen yaratıcılığımızı eylemlerimize katmak, yeni bir düzen yaratmak isteriz. Niyetimizin saflığı, eylemlerimizin enerjisini belirler. Emeklerimizin karşılığını alırız.

Bizi motive eden şeyler; üretkenlik, iyileştirme, düzenleme, analiz etme, mantıksal ve detaycı hareket etmedir. Dokunduğumuz her şeyi şifalandırabilir, kendimize iyi geldikçe, yaşamımızı da iyileştirebiliriz. İş, günlük yaşam ve sağlığımızı iyileştirebilir, diyet ve detoks yapabilir, kişisel gelişimimiz ile ilgilenebilir, plan, proje ve eğitimlere başlayabiliriz.

Bu süreçte kendimizin ve var olan her şeyin en iyi versiyonunu ortaya çıkartma amacıyla hareket ederiz. Detaycılığımız, mükemmeliyetçiliğimiz bu yüzdendir. Ancak tembelliğe giden yolun taşları; fazla mükemmel veya yeterli olmayı beklemekle döşenmiştir. O nedenle; detaylarda boğulma, kendimizi eleştirme, sürekli analiz etme gölgelerine dikkat etmeliyiz. Aynı zamanda; fazla sorumluluk bilinciyle hayatı kaçırmamalı, birine & bir şeye iyi gelmeye kendimizi adarken adeta 'köleleştirmemeli' ve kendimizi açıklamak uğruna fazla enerji sarf etmemeye dikkat etmeliyiz.

İlişkilerde; iyi ve kötü günümüzde yanımızda olacak, sorumluluklarımızı eşit bölüşecek, mütevazi, sade, zeki, mantıksal, ince düşünceli, sağlıklı yaşayan, yetenekli, sevgisine emek veren kişilere çekim duyarız.

Bu geçiş; arınmanın, şifalanmanın, sadeleşmenin, entelektüel becerilerimizi açığa çıkartmanın, bir konuda ustalaşmanın, güvercin adımların zamanıdır. 10 temmuz - 26 Ağustos 2023 tarih aralıklarında yaşadıklarınızın benzer döngülerini bu dönemde yaşayabilirsiniz.

Dünyada ise; ateşli atmosfer durulsa da, savaş stratejileri ve planlamaları devrede olabilir. Sağlık, hizmet sektörü, işçi ve çalışan hakları, eğitim, hastaneler, gıda, ulaşım ve kurumsal alanlarda düzenlenmeler yapılabilir. Özellikle 20 Temmuz tarihinde etkilerini baskın biçimde deneyimleyebiliriz.

Burçlara özel etkileri

(Yükselen burcunuza göre okumanız önerilir)

Koç

Burcunun yöneticisi Mars, seni; rutinlerin, sağlığın, iş hayatın ve alışkanlıklarını iyileştirmeye çağırıyor. Bu döngüde eylemlerini aceleyle değil, stratejik düşünerek yapmalısın. Bu geçiş senin için kendine iyi geldikçe yaşamına iyi gelmek demek. Aynı zamanda; yeteneklerinle parlayacağın, emeklerinin karşılığını alacağın zamanlardasın. Meditasyon, sabah ritüelleri, temizlik ve sadeleşme sana çok iyi gelecektir.

Boğa

Hayat sahnende bildiklerinle ve yeteneklerinle parlayacağın günlerdesin. Bu süreçte kendin olup olamadığını, eylemlerinin seni yansıtıp yansıtmadığını sorgulayabilirsin. Aşk hayatın hareketlenirken, sevgisine emek verenlere çekim duyabilirsin. Bu geçişte; hobiler edinebilir, spora başlayabilir, varsa çocuklarının eğitimiyle daha çok ilgilenebilirsin. Şimdi ruhsal amacına sadık bir şekilde yaratmayı ve üretmeyi öğreniyorsun. Kalbinden geçen neyse, onun peşinden güvercin adımlarla ilerle.

İkizler

Enerjini; iç dünyana, evine, ailene odaklayacağın günlere başlıyorsun. Bugünlerde çocukluğundan itibaren kendine kattıklarını, yeteneklerini düşünebilir, ortaya çıkartabilirsin. Yaşam alanına daha ait hissetmek için evini sadeleştirebilir, arındırabilirsin. Ailenle eski hatıraları ve karmik döngünü şifalandırmak üzere deneyimler yaşayabilirsin. Onlarla olan sınırlarını iyileştirebilirsin. Taşınmak, ev almak, ev içi tadilatlar gündemine gelebilir. Bastırdığın ve ertelediğin eylemleri hayata geçirebilirsin.

Yengeç

Zihninin hızının peşinden gideceğin bir döngüye başlıyorsun. Bu süreçte; sözlerinle, yazdıklarınla, fikirlerinle kendini gösterebilirsin. Enerjini; kişisel gelişim, eğitim, seyahat, ulaşım, sosyal medya, haberleşme ve iletişimle ilgili tüm alanlara odaklayabilir, planlamalar yapabilirsin. Şimdi; dikkat dağınıklığı, kararsızlık, uzun uzun açıklamalar yapmak yerine; düşüncede ve ileitşimde sadelik, bilinçli sözler, açık iletişim zamanı. Bu süreçte zihninin sağlığına; yazı yazmak, nefes çalışmaları, ritüel niyetleri çok iyi gelecektir. Söylediklerin şifaya mı, yoksa şikâyete mi hizmet ediyor?

Aslan

Gerçekten değer gördüğün yerde misin? En büyük zenginliğin, kendi değerin olduğunu göreceğin zamanlara başlıyorsun. Bu döngüde; sahip olduğun yeteneklerinle, üretkenliğinle yeni kaynaklar yaratacak, kazançlarını çoğaltacak, emeklerinin karşılığını alacaksın. Ve; kazançlarına, emeğine, zamanına değer verdikçe, yaşamına bereketi çekeceksin. Bütçe planı yapmak, alma - verme dengeni doğru kurmak, fazla harcama veya cömertlikten kaçınmak çok önemli olacak. Unutma; bolluk, sadece almak değil, neye ne kadar değer verdiğini bilerek hareket etmektir.

Başak

Güç ellerinde, Mars senin burcunda! Şimdi yeni bir döngüye başlıyor, hayatında düzenlenmesi gereken her şeyi fark ediyorsun. Bu döngüde hayallerin için harekete geçmeli, yükselen enerjini neye verdiğini doğru seçmelisin. Aynı zamanda; planlı ve programlı olabilir, yeteneklerinle daha çok görülebilir, spor ve diyete başlayabilirsin. Hareketin bereketi getirirken, üretkenliğin ve zekanla parlayabilirsin. Kendine şifa oldukça, yaşamını da iyileştireceksin.

Terazi

Ruhunun sesini duymaya hazır mısın? Şimdi iç dünyana yolculuk yapacağın ve kendi kabuğuna çekileceğin bir döngü başlıyor. Bu döngüde gerçek ihtiyaçlarını ve isteklerini duymaya başlayacak, görünmeyeni görecek, kurduğun bağları eleyecek, bastırdığın eylem ve duygularınla yüzleşeceksin. Kendini aktif olmak için zorlamak yerine uzaklaşmaya, durmaya izin ver. Uyku düzenini iyileştirmek için bitki çayları, sessizlikte kalmak, doğa yürüyüşleri, dua ve enerji çalışmaları çok iyi gelecektir. Fedakarlıklarını dengelediğin, kontrol ihityacından özgürleştiğin, ruh dünyanı iyileştirdiğin zamanlar...

Akrep

Hayallerini gerçekleştireceğin, geleceğine odaklanacağın, yaşamdan destekler bulacağın zamanlardasın! Bugünlerde seni besleyen, motive eden arkadaşlıklarla yükselirken, yeni ve destekleyici topluluklara girebilir, sosyalleşebilir, daha görünür olabilirsin. Seni geride tutan, sana iyi gelmeyen bağların sonlanabilir. Başarılarınla, zekanla, paylaşımlarınla parlayabilirsin. Mars burada sana "Ben kimim?" değil, "Kimlerle birlikteyim ve neyi yaratıyorum?" sorusunu sorduracaktır. Projelerine, planlarına odaklanma, birlikten güç alma, hayallerin için cesur olma zamanı.

Yay

Enerjini zirveye odaklıyorsun! Bu döngüde; kariyerin, hedeflerin ve toplum önündeki duruşunla ilgili gündemler yaşayabilirsin. Yeteneklerinle, bildiklerinle, zekanla öne çıkabilir, yükselebilir, hak edişlerini alabilirsin. Daha üretken, çalışkan ve geleceğe odaklı olabilir, radikal kararlar alabilirsin. Bu süreçte; küçük ve sürekli adımlar, planlama, hizmet odaklılık ve sistemli ilerleme sana başarı getirecektir. Başarıya giden yolun; düzenli çalışmaktan ve saf ruhsal niyetlerinden geçiyor.

Oğlak

Sınırlarını aşmaya, bildiklerinin ötesini keşfetmeye, inandıklarının peşinden gitmeye hazır mısın? Bu döngüde; yaşamdan ne öğrendiğini, kendine ne kadar inandığını, hayat amaçlarını sorgulayabilirsin. İçsel bilgiye ulaşmak için hayat yolunda yeniden “öğrenci” olabilirsin. Eğitimler, seyahatler, yeni insanlar zihnini besleyebilir. Enerjini; kişisel gelişim, yurt dışı, yolculuklar, hukuksal konular, yayın gibi alanlara odaklayabilirsin. Detaylardan büyük resme ulaşacağın, kendine yeni bir hayat felsefesi kuracağın, keşfin ve deneyimlemenin ruhuna iyi geleceği zamanlar.

Kova

Mars seni derin sulara çağırıyor. Dönüşüm, yüzleşme, bırakma ve yeniden doğuş günlerine başlıyorsun. Bu döngüde; tutunduklarını, takılı kaldıklarını, kontrol ihtiyacını daha net görebilir ve geride bırakarak hafifleyebilirsin. Korku ve kaygılarının; alanını, bereketini, kalbini kapattığını görerek onları sakinleştirebilirsin. Her şeyin iç yüzünü görebilir, iç güdülerinle harekete geçebilirsin. Eski bağları kesebilir, borçları kapatabilir, mali alanlarda adımlar atabilirsin. Enerji çalışmaları, terapiler, meditasyonlar bu dönemde çok etkili olabilir. Güç alanını temizleyerek güçleneceğin bu süreçte, özgürleşmek için önce yüzleşmelisin.

Balık

Kendine karşıdan baktığın, eylemlerini bir diğerinin aynasından gördüğün zamanlardasın. Bu döngüde, partnerin aracılığıyla; kendini ne kadar kabul ettiğini, ne kadar değer verdiğini, ne kadar açıklamak için fazla enerji tükettiğini, fedakarlık dengeni görebilir ve iyileştirebilirsin. Her tür ikili ilişkin sana “Ne kadar dengedesin?” sorusunu sordurabilir. Evlilikler, ayrılıklar gündeme gelebilir. 'Seni seviyorum' demek yerine; sevgi için ne kadar emek verildiği, nasıl sevildiği, nasıl eyleme geçildiği daha önemli olabilir. Niyetler ve eylemlerdeki saflık, ilişkilerdeki şifalanmanın anahtarıdır.

Sevgilerimle,

İnci Hacıyusufoğlu

Instagram: @incininyildizi