17 Eylül 2020 – Başak’ta Yeniay

17 Eylül 2020 İstanbul saatine göre 13.00’de 25 derecede Başak burcunda bir Yeniay gerçekleşecek. Başak burcu çalışmak, iş hayatı, günlük rutin işlerimiz, sağlık ile ilgili konularla alakalıdır. Eylül ayının sonuna kadar sürecek olan bu etki bizi işimize ve sorumluluklarımıza daha odaklı hale getirecek. Yazın tatile çıktık, kısıtlamalar olsa da eğlendik, eğlenmeye çalıştık. Belki kilo aldık, günlük işlerimize, sorumluluklarımıza kısa bir ara verdik. Eylül ayı ile birlikte Başak sezonuna girdik. Artık yarım kalmış işlerimizi tamamlamak, sağlıklı yaşama ve sağlık rutinlerine kaldığımız yerden devam etme zamanı.

An haritasında yeniay derecesine Satürn’den oldukça sıkı toleranslı bir uyumlu açı görüyoruz. Bu açı ihtiyacımız olan sistem ve disiplini bize sağlıyor olacak. Sabır, sebat, bir sonraki aşamaya geçmek adına gerekli engellemeleri yapmak ve direnmek konusunda artık rüzgarı arkamıza alacağız.

Disiplin ve düzen konusunda birtakım engeller de yok değil. Yeniay derecesi Neptün’den de sert açı alıyor. Bu Satürn’ün tersine kaotik ve düzensiz bir etkidir. Bizi gevşemeye ve karmaşaya sürükleyebilir. Yani yaklaşık 15 gün boyunca bir şeyler bizi bırakmaya bir şeyler de azim ve kararlılık göstermeye teşvik edecek. Bence bu kombinasyonun olumlu çalışma şekli kendimizi bir konuya adamak, fedakar bir şekilde görev ve sorumluluklarımıza odaklanmak. Böylece rüzgarı veya denizlerin dalgalarını lehimize kullanabiliriz.

An haritasının yükseleni Yay. Yeniay derecesi haritanın 9. Evinde ve haritanın 1. Evinde Jüpiter var. Bütün bunlar bu çalışma konularının eğitim, yabancılarla ilgili konular, basın ve yayın ile ilgili olabileceğini gösteriyor. Kendimizi bir sonraki aşamaya taşımak, büyümek ve genişlemek için sorumluluk almaya istekli olmalı, fedakar ve egosuz bir şekilde gerekeni yapmalıyız.

Ülkemiz açısından eğitim, yolculuklar, basın ve yayın ile ilgili konularda yeni ve kısıtlayıcı kararlar gelebileceğini öngörüyorum. Bu kararlar birtakım belirsizlikleri de beraberinde getirebilir. Veya bu belirsizlikler yeni kararlar alınmasını gerektirebilir. Ayrıca basın yayın alanlarında spekülatif gelişmeler yaşanabilir, insanlar yanlış yönlendirilebilir veya birtakım skandallar yaşanabilir.

Yükselen Burçlar üzerinden yorumlara geçecek olursak;

Yükselen Koç

Yeniay çalışma hayatınızı hareketlendirecek. Kariyeriniz için yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Ayrıca yeni bir sağlık rutinine başlayabilir, evcil hayvan sahiplenebilirsiniz. İletişimsel konularda birtakım karışıklıklar, yanlış anlamalar veya yolculuklarda aksamalar yaşanabilir.

Yükselen Boğa

Bu Yeniay’da aşk hayatınız hareketlenebilir. Yeni ilişkilere başlayabilirsiniz. Varsa çocuğunuzun sağlığı da önümüzdeki dönemde gündemde olacak. Eylül sonuna kadar alacak verecek konularında dikkatli olmalı, yatırımlarınızda risk almamalısınız.

Yükselen İkizler

Evlilik, aile, yuva konuları ön plana çıkacak. Bu dönemde taşınabilir, gayrimenkul yatırımı yapabilirsiniz. Dekorasyon, temizlik gibi ev ile ilgili işler için oldukça elverişli bir zaman. Kariyeriniz ile ilgili konularda birtakım karışıklıklar söz konusu olabilir.

Yükselen Yengeç

Yeniay’da iletişim, yakın çevre ve akrabalar ile ilgili konular gündeme gelecek. Kısa yolculuklar yapabilirsiniz. Sizin de sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir zaman. Uzak akrabalar, eşin akrabaları ile ilgili konularda birtakım hayal kırıklıkları, yanlış anlaşmalar yaşayabilirsiniz. Akademik konularda da karışıklıklar söz konusu olabilir.

Yükselen Aslan

Yeniay sahip olduklarınız ve maddi konularda etkili olacak. Yeni anlaşmalar yapabilir, yeni gelir kaynakları elde edebilirsiniz. Önemli satın almalar yapabilirsiniz. Bu harcamaları yaparken eğer borca giriyor veya kredi çekiyorsanız veya ortaklı bir iş yapıyorsanız iki kere düşünüp adım atmakta fayda var. Aşk ve çocuklar konuları da ön plana çıkıyor.

Yükselen Başak

Hayatınızın genelini ilgilendiren bu yeniayda işiniz ve sağlığınızla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Spor ve fiziksel aktivitelere başlamak için oldukça elverişli bir zaman. İkili ilişkiler konusunda gerçeklerden uzaklaşmamaya, karmaşaya düşmemeye gayret göstermelisiniz.

Yükselen Terazi

İnzivaya çekilip çalışma zamanı! Ayrıca sağlığınıza da özen göstermeniz gerekiyor zira bu konu bu dönemde sizin için karmaşa getiren bir durumda. Eğitim, iletişim ve zihinsel aktivitenin de yoğun olduğu bir ay sonu yaşayacaksınız.

Yükselen Akrep

Yeniay’da yeni çevrelere girebilir yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Ayrıca yeni bir proje veya iş anlaşması yapabilir yeni gelir kaynakları elde edebilir veya yeni bir aylık gelire sahip olabilirsiniz. Aşk konuları bu dönemde biraz kafa karıştırıcı ve belirsizlik içeriyor olacak.

Yükselen Yay

Kariyerinize yeni bir yön verebilirsiniz. Unvanınız değişebilir veya terfi alabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı iş ile ilgili konulara harcayabilir veya işinizde faydalı olacak yeni yetenekler öğrenebilirsiniz. Ev ve aile konularında belirsizlikler söz konusu.

Yükselen Oğlak

Sizin için bu dönemin odak konusu eğitim, akademik konular, yabancılarla ilgili konular olacak.Bu konular her ne kadar bir miktar belirsizlik içerse de doğru strateji ve yatırım ile akademik bir konuya başlayabilir veya sonuçlandırabilir, yeni bir akademik kimliğe sahip olabilir veya sertifika alabilirsiniz.

Yükselen Kova

Finansal konularda yeni başlangıçlar yapabilir, yeni bir ödeme veya kredi söz konusu olabilir. Bu konularla ilgili kafa karışıklıkları veya yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Üzerinde iyi düşünülmemiş anlaşmalara girmemekte fayda var.

Yükselen Balık

Hayatınızda bir takım belirsizlikler söz konusu ve bu ikili ilişkilerinize yansıyor. Fakat arkadaş çevrenizden destekler alıyorsunuz. Arkadaşlarınızın tanıştırdığı kişilerle yeni ilişkilere başlayabilir veya bir arkadaşınızla samimiyetiniz dostluğa ilerleyebilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.