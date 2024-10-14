17 Ekim 2024 Koç burcunda Dolunay ve etkileri

Esenlikler 17 Ekim saat 14.26’da Koç burcunun 24. derecesinde çok sert bir Dolunay meydana gelecek. Dolunaydaki tüm önemli gezegenler akslarda. Yani Plüton yükselen üzerinde, Mars alçalan, Güneş tepe noktası ve Ay dip noktası üzerinde. Ve bu gezegenler arasındaki açılar da tolerans dahilinde. Yani Plüton ve Mars gibi çok sert, krizli ve dönüşümsel gezegenler, çok güçlü olarak işin içerisinde olduğu, bir büyük kare formasyonu oluşturduğu bir dolunay deneyimleyeceğiz. Bu etkilerin her biri çok çok çok sert. Mars Yengeçte güçsüz, duygusal ve alıngan, Plüton keza çok belirgin bir yerde ve astrolojideki en zor açı kalıbı olan büyük kare var. Bu dolunaya çok dikkat etmeliyiz. Tüm öncü burçlar çok belirgin bir şekilde etkilenecek.

Haritada çok belirgin olduğunu söyleyebileceğim bir sabit yıldız ZUBEN ELSCHEMALI var. Negatif sosyal reform ile alakalı bir sabit yıldız ve kötü etkileriyle bilinir. Adı üstünde sosyal reform ile ilgili bir etki ve bu bana biraz savaş konularını çağrıştırıyor. Ayrıca dünya ve ülke gündemi çok çok kötü. Kadın cinayetleri, çocuk cinayetleri gibi korkunç gündemlerin gölgesinde geçirdiğimiz günlerdeyiz ve bu dolunay bu kara bulutları bence biraz daha üzerimizde dolaştırıyor hatta daha riskli bir hale getiriyor diyebilirim. An derecesi haritanın 4. Evinde, gayrimenkul, aile gibi konularda birtakım gerginlikler yaşanabilir, kırılmalar, küslükler, boşanmalar, ayrılıklar yaşanabilir. Yükselen burçta Oğlak’ta olduğu için işin içine iş, kariyer konuları, buradaki krizler, kopuşlar, tartışmalar da girebilir.

Benim şimdiye kadar gördüğüm en gergin gezegensel etkileşimlerden biri, ay fazlarından biri diyebilirim. Bu dolunaya çok dikkat. Neyse ki tutulma gibi oktavı çok yüksek değil, Ekim ayı süresince etkili olacak.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Yükselen koçlar bu dolunayı oldukça belirgin bir şekilde yaşayacaklar. İlişkilerinde kendiniz olmak ve karşımızdaki ile denge kurma teması ağır basıyor olacak. Bu dönemde yaptığımız fevri bir davranış bizi yaralayabilir.

Yükselen Boğa

Bilinçaltı konularının ağırlık kazandığı, geçmişten gelen yaraların daha görünür olduğu bir 15 gün içerisinde olabilirsiniz. İç dünyanızda birtakım huzursuzluklar yaşıyor olabilirsiniz. Bu dönemde sağlığınıza dikkat etmeli, belki bir süre inzivaya çekilmeli veya stresten uzak durmaya çalışmalısınız.

Yükselen İkizler

Arkadaşlarınız ve aşkınız arasında denge kurmaya çalışmak bu dönemde sizi biraz gergin yapabilir. Yine arkadaşlarınızı ve ilişkinizi birlikte ilgilendiren bir konu açığa çıkabilir bu da sizi iyileştirebilir veya yaralayabilir. Dürüst ve net olma zamanı.

Yükselen Yengeç

Kariyeriniz veya genel olarak göz önüne çıkma, toplum içine çıkma ile ilgili konularda gizlide kalmış konuların ön plana çıkması söz konusu olacak. Hedeflerinizden ve isteklerinizden vazgeçmeyin ve bu konuların üzerine cesaretle gidin. Ev, yer değişikliği gibi konular da dönemin öne çıkan konuları arasında.

Yükselen Aslan

Akademik ve eğitimle ilgili konularda birtakım sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz. İnançlarınızla ilgili size acı veren bazı gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. Akrabalarınızla bir takım fikir ayrılıklarına düşebilirsiniz. Uzaklar ve uzaktaki kişilerle ilgili geçmişten gelen yaralarınız gündeme gelebilir. Bu dolunayın üzerine cesaretle gidilen konuların çözüme kavuşacağı bir zaman dilimine işaret ettiğini unutmayın

Yükselen Başak

Derin psikolojik yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Uzun süredir içinizde tuttuğunuz gerçekleri dürüst ve net bir şekilde açığa çıkarabilirsiniz. Bu cesur davranış hayatınıza birtakım krizleri sokmanıza sebep olabilir. Bu dolunay krizlerin acılarınızı dönüştüreceği bir zaman dilimine işaret ediyor. Maddi konularda düşüncesizce harcamalardan kaçının.

Yükselen Terazi

İlişkiler konusunda yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. İlişkinizde kendiniz olmak temalı durumların içine düşebilir, istek ve düşüncelerinizi açık bir şekilde dile getirmek durumunda kalabilirsiniz. Bu olguya direnmeyin. Geçmişte yara aldığınız konuların iyileşmeye başladığını göreceksiniz.

Yükselen Akrep

Sağlık ile ilgili konularda yeni başlangıçlar yapabilir, yeni bir sağlık rutinine girebilirsiniz. Ayrıca bir süredir bekleyen sağlık operasyonları varsa bu dönemde gerçekleşebilir. Beraber çalıştığınız kişilerle tartışmalara girmekten kaçının.

Yükselen Yay

Muhtemel yeni aşk ilişkilerinin başlangıcı olabilir. Var olan ilişkinizde gizlide kalmış konular açığa çıkabilir. Sizi yaralayan, tıkanmış birtakım konuları cesur yüzleşmeler, dürüst ve net iletişim sonucu çözüme ulaştırabilirsiniz.

Yükselen Oğlak

Aileniz ve ebeveynlerinizle ilgili konular gündeme gelecek. Yeni bir ev değişikliği yapabilirsiniz. Ev’iniz ile ilgili sizi rahatsız eden durumları düzeltebilirsiniz. Aile ile ilgili geçmiş yaralanmalarınızın tekrar gündeme gelmesi söz konusu. Aile büyüklerinizle veya kariyerinizle ilgili otorite pozisyonundaki kişilerle yüzleşmeler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Kova

Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve akrabalarınızla ilgili konular gündeme gelebilir. İletişim kanallarından sizi yaralayacak birtakım bilgiler açığa çıkabilir. Daha çok hakkınızı aradığınız bir dönemdesiniz, tartışmalardan, dil yarası oluşturabilecek durumlardan kaçınmalısınız

Yükselen Balık

Finansal konularda yeni girişimler için uygun bir zaman. Ortaklaşa gelirler ve kendi kaynaklarınız arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Kaynaklarınızla ilgili geçmiş yaralanmaların tekrar gündeme gelmesi söz konusu. Alacak verecek konularında aceleci davranmaktan kaçınmalısınız.