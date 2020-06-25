17. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı başlıyor!

Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) 2004 yılından bu yana her yıl Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi’nin desteğiyle düzenlediği Eğitimde İyi Örnekler Konferansı (İÖK), bu yıl 3 Temmuz-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında ERG YouTube kanalı ve Zoom üzerinden gerçekleşecek. 17.’si düzenlenen konferans, “Saklı Kalan Başarılar” temasıyla, 25 ilden 83 iyi örneğe ev sahipliği yapacak.

17. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı başlıyor!
Yaşam
25 Haziran 2020 Perşembe

2004 yılından bu yana her yıl Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi’nin desteğiyle gerçekleşen Eğitimde İyi Örnekler Konferansları, öğretmenlerin geliştirdikleri iyi örnekleri görünür kılmayı, iyi örnekler aracılığıyla eğitim sistemimizi geliştirecek çözümler üretmeyi hedefliyor. Konferans bu yıl, salgın karşısında alınan önlemler nedeniyle dijital ortamda düzenlenecek.


3 Temmuz-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında ERG YouTube kanalı ve Zoom üzerinden gerçekleşecek konferans, her yıl olduğu gibi bu yıl da bir açış etkinliğiyle başlayacak. Açış etkinliği 3 Temmuz Cuma günü canlı yayınlanacak. Ardından, farklı günlerde gerçekleşecek eğitimde iyi örnek sunumları, atölyeler ve sohbetlerle konferans programı 14 Ağustos’a kadar devam edecek.


Türkiye’nin dört bir yanından, öğretmenlerin çabası ve yaratıcılığıyla ortaya çıkmış iyi uygulamaları ağırlayacak olan konferansın teması “Saklı Kalan Başarılar” olacak. Bu tema aracılığıyla, çoktan seçmeli sorulara, sınavlara, yalnızca akademik performansa indirgenebilen, toplumdaki yerleşik ve çoğu zaman tek boyutlu başarı algısı sorgulanacak. Sosyal medya kanalları üzerinden, başarının birçok tanımı ve boyutu olabileceğine işaret edecek bir iletişim kampanyası yürütülecek.


Ücretsiz olarak gerçekleşecek ve herkesin katılımına açık olan konferansın programı:

3 Temmuz 2020 Cuma günü saat 20.00 - Açış etkinliği

7 Temmuz-14 Ağustos 2020 arasında; her salı ve perşembe: Eğitimde İyi Örnek Sunumları (ERG YouTube kanalı üzerinden herkese açıktır)

Her çarşamba: Atölyeler (Zoom üzerinden kayıt ile düzenlenecektir)

Her cuma: Başarı Sohbetleri (ERG YouTube kanalı üzerinden herkese açıktır)


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