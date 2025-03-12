17 - 23 Mart 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Hafta oldukça hareketli. Haftanın en büyük aktörü Güneş. Sırasıyla Neptün ile kavuşacak, Venüs ile kavuşacak ve Plüton ile uyumlu açı yapacak. Neptün kavuşumu Balık burcunda olacak; hafta başı çok karmaşık geçebilir. Biraz duygusal, kaçışlara meyilli, zevklere ya da tembelliğe meyilli ve disipline olmakta zorlanan bir durumda olabiliriz. Sonrasında Güneş Koç burcuna geçerek güçlenecek. Enerjimiz ve kendimizi iddiamız, eril enerjimiz artacak. Güneş Venüs ile kavuşumdayken bu etkileri yumuşak bir şekilde yaşayacağız. Sosyal ilişkilerde girişken bir dönemdeyiz. İkili ilişkiler açısından da cesaret edilmesi gereken aksiyonlar için oldukça uygun. Tabi bir risk var, Venüs geri harekette. Bu da sosyal ilişkileri biraz geriletiyor diyebilirim.

Son olarak Güneş’in Plüton ile uyumlu açısı bizi çok daha inatçı, dirençli, güçlü, derinlemesine ve disiplinli hareket edebilen bir yapıya getirecek. Venüs de Plüton ile altmışlık yapacak. Bu da yine sosyal olarak da daha fazla derinlik sahibi olduğumuz, açıkta kalmış belki de tam çözülememiş bazı konuları uyumlu bir şekilde üzerine gidip çözebileceğimiz pozitif bir döneme işaret ediyor.

17 Mart haftası günlük astrolojik etkiler;

Pazartesi

Hafta başı biraz krizli olabilir. Ay hem Akrep’te hem de Plüton’a kare. Bugün biraz kıskançlık, kontrol, manipülasyon, güç savaşları tarzı durumlar oluşabilir.

Salı

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yine duygusal açıdan çok da huzurlu sayılmaz fakat bugün biraz daha enerjik, cesaretli, bir tık daha iyimser bir gün. Ay Mars ile uyumlu etkileşimde.

Çarşamba

Ay bugün de Akrep burcunda. Bugün Ay’ın çok etkileşimi var. En belirgini Uranüs ile sert etkileşimi. Bugün yine biraz kriz yaratabilecek, isyan çıkarabilecek, biraz öfkeli olabilecek, sıkılgan bir gün. Güneş Neptün Satürn kavuşumları ile de uyumlu etkileşimde. Aslında bir o kadar da sezgilerimizin güçlü olduğu, disiplinli, kendimizi ifademizin de güçlü olduğu bir gün. Haftanın en belirgin günlerinden biri.

Perşembe

Ay Yay burcuna geçiyor. Bugün hafta daha iyimser, kısmetli, daha güzel bir şekle bürünüyor. Merkür ve Venüs ile Ay’ın uyumlu etkileşimleri var. İletişimimiz, diplomasimiz oldukça güçlü. Sosyal ve neşeli bir gün.

Cuma

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün pek açısal etkileşimi yok. Yay burcunda olduğu için iyimser, sosyal bir gün geçirmeye devam ediyoruz.

Cumartesi

Ay Yay burcunda devam ediyor fakat akşama doğru Oğlak burcuna geçecek. Hem Yay’da hem Oğlaktayken bugün çokça sert etkileşimi var. Sırasıyla Güneş Neptün Satürn Merkür ve Venüs ile yani neredeyse gezegenlerin yarısına sert açı yapacak. Bugün de haftanın en ilginç günlerinden biri. Biraz yanlış anlaşılmalar yaşanabilir, çokça sorumluluk durumuyla birlikte çokça kaçış ve tembellik isteği de günü etkileyen konular arasında.

Pazar

Ay Oğlak burcunda devam ediyor. Gün içerisinde çokça açısal etkileşim yok. Bugün biraz sorumluluklarımıza odaklandığımız, çok da iyimser olmayan, biraz sıradan bir gün. Yapılması gereken işlere odaklanıyoruz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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