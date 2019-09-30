16. İstanbul Bienali başladı

16. İstanbul Bienali, bu yıl 14 Eylül-10 Kasım 2019 tarihleri arasında Yedinci Kıta başlığıyla düzenleniyor. Bienal, 3 farklı mekânda gerçekleşiyor.

16. İstanbul Bienali'nin mekânları nereler?

16. İstanbul Bienali, 14 Eylül-10 Kasım 2019 tarihleri arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Pera Müzesi ve Büyükada’da ücretsiz olarak gezilebiliyor.

16. İstanbul Bienali'nin konusu nedir?

Fransız yazar ve akademisyen Nicolas Bourriaud’nın küratörlüğünde gerçekleşen 16. İstanbul Bienali, Yedinci Kıta başlığıyla insanlığın sebep olduğu doğal veya kültürel atıklara odaklanıyor. Antropoloji ve arkeolojinin araçlarıyla bakan güncel sanat çalışmaları ile iklim krizi, küresel ısınma, orman yangınları, denizlerde kirlilik, çevre kirliliğiyle ilişkilendirilen kanser gibi hastalıklar, kimyasal atıklar gibi günlük yaşamımızı etkileyen birçok kavramın içinde yaşarken geldiğimiz noktayı çarpıcı şekilde ortaya koyuyor.

Bienal ana başlığını, Antroposen çağının küresel ısınmayla birlikte en gözle görünür sonuçlarından biri olan, Pasifik Okyanusu’nun ortasındaki devasa atık yığınından alıyor. Popüler bilimde “Yedinci Kıta” olarak anılan bu kütle, 3,4 milyon kilometrekare genişliğinde, 7 milyon ton ağırlığındaki bir plastik yığınından meydana geliyor. İnsan atıklarının okyanusun ortasında yeni bir kıtanın oluşumuna sebebiyet verdiği bu olay, 16. İstanbul Bienali için ekolojik sorunlar karşısında sanatın güncel durumunu pek çok sanatçı, düşünür, antropolog ve çevreci ile birlikte araştırmak için bir çıkış noktası oluşturuyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen, Japonya’dan Arjantin’e, ABD’den Polonya’ya, İran’dan Tayland’a dünyanın dört bir yanından 25 ülkeden 56 sanatçı ve sanatçı kolektifinin eserlerine yer veren bienale Türkiye’den 8 sanatçı katılıyor. 36 sanatçı İstanbul Bienali için yeni eser üretti.

Başlığını okyanuslarda yüzen devasa atık yığınına verilen isimden alan bienal, sanat ve ekoloji arasındaki ilişkiyi de tartışmaya açıyor. Şehrin üç farklı noktasına yayılacak ücretsiz sergilerin yanı sıra çeşitli buluşmalar, konuşmalar ve film programıyla farklı bakış açıları da Yedinci Kıta’ya dahil ediliyor.

16. İstanbul Bienali'ne giriş nasıl yapılıyor?

Mekanlara girişler özel karekodlarla sağlanıyor. İKSV’nin web sitesinden ulaşılabilecek dijital form doldurularak veya ziyaret edilen bienal mekanlarında bulunan kayıt masalarına başvurarak edinilebiliyor. Kişiye özel olan karekod, tüm mekanlarda geçerli oluyor.

16. İstanbul Bienali hangi saatler arası açık?

Bienal, Pazartesi günleri hariç her gün, 10.00-18.00 arasında ziyarete açık.

Ziyaretçiler, paylaşımları için #istanbulbienali ve #yedincikıta etiketlerini kullanıyor.

Yedinci kıta teması hakkında

İçinde yaşadığımız dünyanın yeni bir jeolojik çağa girdiği konusunda pek çok bilim insanı hemfikir. Antroposen adı verilen bu yeniçağın en belirgin özelliği ise, ona jeolojik faaliyetlerden ziyade insan faaliyetlerinin yol açmış olması. Antroposen’de gezegenin insan eli değmemiş köşeleri gitgide azalırken, yerleşim merkezleriyle diğer canlıların paylaştığı kırsal arasında var olduğuna inanılan kültür-doğa ayrımı da ortadan kalkıyor. Dünya, şehirlerin tek bir megapolde birleştiği, merkezi olmayan, tamamen insan üretimi bir mekâna dönüşüyor. Canlılar ile makinelerin, doğal ile yapay zekânın iç içe geçtiği bu çağda sanat ise giderek insanı merkezine almaktan vazgeçerek yönünü insan ile insan olmayan arasındaki sınırın geçirgenleştiği bir dünyayı araştırmaya doğru çeviriyor.

Yedinci Kıta sanatı, insanın etkilerini, takip ettiği yolları, bıraktığı izleri ve insan olmayanlarla etkileşimini araştıran bir antropoloji olarak tanımlıyor.