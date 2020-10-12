16 Ekim 2020 Terazi Yeniay'ı

Merhaba. 16 Ekim’de İstanbul saatiyle 21.30’da Terazi burcunun 23. Derecesinde bir Yeniay gerçekleşecek. Bu Yeniay, Ay’ın dünyaya en yakın (perigee) geçtiği yerde gerçekleşecek. Yani etkilerini çok daha yoğun ve vurgulu yaşayacağız.

Bu Yeniay ikili ilişkilerimizde yeni başlangıçlara, var olan ilişkilerde yeni bir bilinç düzeyine geçeceğimiz bir döneme işaret ediyor. Fakat bu yeni başlangıçlar maalesef dengeli ve huzurlu bir şekilde hayatımıza girmeyecek. 12 Ekim haftası itibarıyla etkilerini gösterecek ve ay sonuna kadar devam edecek olan bu gök olayı birtakım yüzleşmeler ve karşılaşmalar yaşayacağımız bir döneme işaret ediyor. Yeniay derecesi Arcturus ve Spica sabit yıldızlarıyla kavuşum açısı kuruyor. Bu iki sabit yıldızın ortak konuları yeni yollar öğrenmek diyebiliriz. Diplomasi ve uzlaşma adına çatışmalar ve engeller yaşayacak da olsak günün sonunda dengeyi korumak adına yeni yollar keşfedeceğimiz bir döneme giriyoruz. Dünya astrolojisi açısından da çatışmalar ve askeri müdahaleler ön planda olacak gibi gözüküyor. Azerbaycan – Ermenistan krizinde yeni diplomatik yollar denenmeye başladı. Ülkemizin de bu sürece dâhil olması söz konusu olabilir. Ayrıca bu uzlaşma çabası adına girdiğimiz tünelin sonundaki ışık çok da berrak değil. Terazi burcunun yöneticisi Venüs rahat olmadığı Başak burcunda kılı kırk yarmakla ve kusur aramakla meşgul ve Neptün ile karşıt açı içerisinde. Bu da bulanık, önümüzü çok da rahat göremediğimiz ve uzlaşı çabasının sonuçlarını kestiremediğimiz bir zaman dilimi içerisinde olduğumuza işaret ediyor. Sonuç olarak hoşumuza gitse de gitmese de sonunu kestiremesek de ilişkilerimizde belli bir denge ve uzlaşı içerisinde olma zorunluluğuna işaret eden bir ekim 2. yarısı yaşayacağız.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Kariyeriniz ve hedeflerinizde yaşayabileceğiniz engeller ve sorumluluklar üzerinizde gerginlik yaratabilir ve bu gerginlik ilişkilerinizi ve ortaklıklarınızı negatif etkileyebilir. Orta yolu bulmak adına olgun adımlar atmalısınız.

Yükselen Boğa

İş hayatınızdaki ilişkilerinizde gerginlikler, kontrolünüzün dışında bazı olaylar yaşayabilir, arkanızdan iş çeviren insanlar olabilir. Yurtdışı bağlantılı veya akademik konuların da iş hayatınızda birtakım engeller çıkartması söz konusu. Bu süreci kendinize odaklanarak, dengeli ve sağlıklı alışkanlıklar edinerek değerlendirebilirsiniz.

Yükselen İkizler

Aşk hayatınız ve çocuklarla ilgili konularda işin içerisine arkadaşlıklarınızın da girdiği birtakım gerginlikler yaşayabilirsiniz. Borçlar ve alacak verecek konularındaki engeller bu gerginliğe tuz biber olabilir. Uzlaşı adına pozitif çaba sergilerseniz ilişkilerinizde uzun zamandır tıkanmış konuları çözme yönünde olumlu bir dönem geçirebilirsiniz.

Yükselen Yengeç

İlişkileriniz kaynaklı birtakım engeller kariyer ve aile ile ilgili konularda gerginlik yaratabilir. Ebeveynleriniz ile gerginlikler yaşayabilir veya kendinizi arabulucu pozisyonda bulabilirsiniz. Kendi iç huzurunuzu bulmak konusunda göstereceğiniz çaba kariyer ve ilişkilerinize olumlu yansıyacak.

Yükselen Aslan

Kardeşleriniz, yakın çevreniz, akrabalarınızla birtakım gerginlikler yaşayabilirsiniz. İş hayatındaki sorumluluklarınız size yolculuk ve iletişim yoğunluğu olarak geri dönüyor. Eğitim hayatınız da oldukça aktif. İletişimde diplomatik olmanın oldukça zor olduğu fakat eğer başarabilirseniz ödülünün de büyük olduğu bir dönemdesiniz.

Yükselen Başak

Finansal konularda oldukça aktif bir ikinci yarı sizleri bekliyor. Ebeveyn olan başaklar için çocuğunuza harcama yapmak durumunda kaldığınız bir dönemde olabilirsiniz. Borçlar veya ödemeler üzerinizde gerginlik yaratıyor olabilir. Dengeli harcamalar yapmak bu dönemin ana teması olacak.

Yükselen Terazi

İç dünyanızdaki birtakım engeller veya ev ile ilgili yapılması gereken işler ikili ilişkilerinizde gerginlik yaratıyor olabilir. Mevcut ilişkilerinizde yüzleşmeler, tartışmalar yaşayabilir, eğer mevcut bir ilişkiniz yoksa yeni bir ilişkiye fırtınalı bir başlangıç yapabilir “En büyük aşklar nefretle başlar” sözünü doğrulayabilirsiniz.

Yükselen Akrep

İlişkilerle ilgili bir süredir gizlide kalmış konular açığa çıkabilir, yüzleşme ve gerginlik konusu olabilir. Yanlış anlaşılmalar, aldatılmalar, kandırılmalar söz konusu olabilir. Kardeşleriniz ve akrabalarınızla ilgili birtakım engeller yaşayabilirsiniz. İşyerinde iletişimsel sorumlulukları daha fazla almanız gereken bir dönem.

Yükselen Yay

Arkadaşlarınızla ilişkilerinizde gerginlikler yaşayabilirsiniz. Borç, alacak/verecek konuları arkadaşlık ilişkileriniz üzerinde baskı yaratabilir. Varsa çocuklarla ilgili harcamalar gündeme gelebilir. Gerginlik yaratan konuları çözüme kavuşturmak diplomatik ve olgun davranmakla mümkün olacak.

Yükselen Oğlak

Kariyerinizle ilgili yeni başlangıçlar söz konusu fakat buradaki sorumluluklarınız aile hayatınızda gerginlikler yaratıyor. İşiniz ve aileniz, özel hayatınız arasındaki dengeyi koruyabilmek sizin için bu Yeniay’ın ana teması ve anahtar kelime disiplin.

Yükselen Kova

Bilinçaltında yaşadığınız birtakım korkular akademik ve yurtdışı ile ilgili konularda engeller yaratıyor olabilir. Kendi yakın çevreniz, kardeşleriniz veya varsa eşinizin akrabaları ile birtakım gerginlikler yaşayabilirsiniz. Uzun yolculuklar yapabileceğiniz bir dönem.

Yükselen Balık

Borçlar, alacak verecek konuları ve harcamalar hayatınızda gerginlik yaratıyor olabilir. Gelecek kaygılarınız harcamalar yapmanızı engelleyen bir faktör olabilir. Arkadaşlarınızla alacak verecek konularına bu dönemde girmemekte fayda var. Harcamalarınızı hesaplı ve dengeli yapmaya odaklanmalısınız.