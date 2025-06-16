16 - 22 Haziran 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Hafta enteresan etkilerle dolu. Özellikle Mars ve Jüpiter açısından. Öncelikle Mars Başak burcuna geçiyor. Sağlık, sorumluluklar için alınan aksiyonlar artacak. Artık iş, sağlık, hijyen gibi konulara daha çok efor harcayacağız. Yapılacaklar listesinde bekleyen sağlık aksiyonlarınız varsa başlama motivasyonumuz artacak diyebilirim. Eğer bir yapılacaklar listeniz yoksa hazır Mars Başak burcuna geçmişken öyle bir liste yapmanızı tavsiye ederim. Daha zor beğenmek, fazla irdelemek, sorgulamak ve bu durumların tartışma yaratması gibi konularla da bu 2.5 ay boyunca karşılaşabiliriz.

Jüpiter de yeni Yengeç burcuna geçti ve Koç burcuna yeni geçmiş Neptün ile sert etkileşime girecek. Bu aslında çok büyük bir hayal, çok yüksek özgüven, yarattığımız çok pembe bir tablo ama gerçeğin hiç de öyle olmadığı anlamına geliyor. Bu dönemde aldanma olasılığımız hiç olmadığı kadar yüksek. Aslında bu etki epeydir var ve zirve yapmış durumda. Bu dönemde aşırı idealist davranabilir, aslında biraz gerçekçi olabilirsek -ki Jüpiter aslında Satürn ile de sert etkileşimde, Satürn de Neptün’ün yanında, bu da gerçekçi olabileceğimizi gösteriyor- çok büyük bir ideal için motivasyon anlamına gelen bir açıdır.

Güneş de bu hafta Yengeç burcuna geçecek. Yengeç ayı başlıyor.

Hafta sonlarında Mars Jüpiter altmışlık uyumlu açısı kesinleşiyor. Tabi ki tüm hafta bu açı etkisi altında. Bu da aslında o bahsettiğim yüksek ideal uğruna harekete geçme anlamına geliyor. Tabi çok iyimserlik ve aldanma barındıran bir etki fakat yine de Jüpiter iyicil olduğu için alınan aksiyonlara talih etkisini de verecektir.

Aslında haftanın son gününde talihsiz bir etki de var. Bizi gerçekçiliğe ve biraz daha karamsar olmaya sürükleyen Güneş Satürn karesi. Umarım haftayı aldanma ve karamsarlık değil de iyimserlik ve gerçekçilik etkileriyle kullanırız. Bu etkilere dikkat ettiğimizde aslında oldukça güçlü bir hafta.

Günlük etkilere geçecek olursak;

16 Haziran Pazartesi

Haftaya Ay Kova burcunda başlıyoruz. Sosyal ve entelektüel bir gün. Ay ile Güneş uyumlu etkileşimde. Kendimizi ifademiz güçlü, ailemizle, ilişkilerimizle olan aramız iyi. Ay’ın Uranüsle de bir sert açısı var, bu da günü sürprizlere açık, biraz gergin ve değişim isteyen bir hale getiriyor.

17 Haziran Salı

Ay Balık burcuna geçiyor. Haftanın güzel günlerinden. Ay ile Venüs uyumlu etkileşimde. İki gezegen de oldukça iyi hissettikleri burçtalar. İkili ilişkilerde özellikle iyi, iyi hissettiğimiz, özgüvenli ve iyimser olduğumuz bir gün.

Çarşamba

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Güneş ile sert bir etkileşimi var. Bu da günü biraz hassas, alıngan, yanlış anlaşılma riski olan bir duruma getirebilir.

Perşembe

Ay Koç burcuna geçiyor. Haftanın biraz zor günlerinden. Hem Koç burcundaki agresiflik yüzünden, hem de Koç’taki Satürn ve Neptün kavuşumu yüzünden. Bu kavuşuma Ay da dahil olacak. Biraz melankolik, sinirli, kendini feda etmiş veya günah keçisi olmuş, sorumlulukların çok olduğu kadar kaçış isteği de olan zorlayıcı bir gün.

Cuma

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Merkür ile sert etkileşimde. Anlaşmazlık, yanlış anlamalar, kendini tam ifade edememek ve gerginlik gibi konular gündeme gelebilir. İletişim trafiği yine de yüksek.

Cumartesi

Ay Boğa burcuna geçiyor. Önceki günlere nazaran daha sakin bir gün. Fakat gün içerisinde Plüton sert etkileşimi var bu da yine güne kriz etkisini getiriyor. Mars ile uyumlu açı da var, bu da yine fiziksel enerji, girişim cesareti konularını da güne getiren etkiler arasında.

Pazar

Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Sakin ve huzurlu bir gün. Bugün Ay Venüs ile kavuşumda. Yine haftanın en güzel günlerinden. Çok huzurlu, ikili ilişkilerde iyi, kısmetli, kadınlarla iyi anlaştığımız, özdeğer hissinin yüksek olduğu bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:

Instagram: korhankilinckaya