16 - 22 Eylül 2019 haftası nasıl geçecek?

16 - 22 Eylül 2019 haftası burç yorumunuz...

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16 - 22 Eylül haftası nasıl geçecek?

İşlerimizi tamamlamak için yeterince enerjimiz var. 16 Eylül Pazartesi günü, harita şu anda üzerinde çalıştığımız işleri tamamlamak için enerjiye sahip olduğumuzu gösteriyor. Pazartesi günü çok üretken bir gün olabilir. Ay’ın Boğa'ya girdiği 17 Eylül Salı günü daha topraklanıp değer verdiğimiz şeye odaklanacağız.

Farkındalık zamanı!

18 Eylül Çarşamba, haftanın büyük haberi geliyor ve dönüyor. Sonunda her şeyi yavaşça yeniden inşa etmeye başlayabiliriz. Yaz ayları boyunca Satürn'le birlikte seyahat eden Güney Ay Düğümü ile geriye, yaşamlarımızda neleri inşa ettiğimize bakma ve yeniden değerlendirme payımızı aldık. Bu gerileme ve şimdi Satürn'ün gelmesiyle hepimiz güvenliğimiz, zaman içinde inşa ettiğimiz yapılar ve hayatımızın temeli üzerindeki baskıyı hissediyoruz. Ancak, iyi haber şu ki, son zamanlarda, yaşamınızda neyin sağlam olduğunu, neyin olmadığını görmek için gerçekten fırsatınız oldu. Güvenliğiniz ve temelinizle ilgili neyi sorguladınız ve fark ediyorsunuz?


Harekete geçmek için hazırız

19 Eylül Perşembe, asıl odak noktamız, Başak burcundaki Plüton'yla birleşecek Başak'taki Mars'tır. Bu, ihtiyaç duyduğumuz yerde harekete geçmemize yardımcı olan çok topraklanmış bir enerjidir. Bu Satürn'ün doğrudan döndüğü hafta boyunca ihtiyacımız olan şey olacak.


Sezgilerimize güvenmeyi seçeceğiz

Bu haftaki diğer kilit nokta, 21 Eylül Cumartesi Jüpiter ile Neptün arasındaki son kare. Yıl boyunca bağlantı kurup durdular ve bu önümüzdeki birkaç yıl için son kare olacak. Tüm yıl sezgilerimize (Neptün) güvenmemizi ve gerçeğimize (Jüpiter) daha otantik biçimde bağlanmamıza teşvik etti. Umarım, daha gerçekçi olmak için nerelere adım attığınızı ve şu an yaratmakta olduğunuz o yeni temel üzerine inşa edilmiş eski inançları bıraktığınızı görebilirsiniz.

 

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