16 - 22 Ekim 2023 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 16 - 22 Ekim 2023 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

16 - 22 Ekim 2023 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 13 Ekim 2023 12:15 Güncelleme: 15 Ekim 2023 16:40
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Esenlikler. Bu hafta biraz sert geçecek gibi görünüyor. Güneş ve Merkür Plüton ile kare açı yapacaklar. Egosal çıkışlar, patlamalar, tartışmalar, krizler, dönüşümler, manipulasyon gibi konuların çokça vurgu kazandığı bir hafta olacak. Hafta sonunda ise Venüs Jüpiter ile çok iyicil bir uyumlu açı gerçekleştirecek. Bu kadar zorlayıcı etkinin üzerine Venüs’ün Jüpiter ile olan açısı diplomasi ve ilişkileri düzeltme açısından umarım çok güzel ve şifalandırıcı etkiler getirir.


Yine haftanın son günü Merkür’de Satürn ile oldukça diplomatik ve olgunlaştırıcı bir uyumlu açı kombinasyonu yapacaklar. Yani hafta içi zorlu ve kırıcı, hafta sonunda bu kırılmaların daha olgun bir düzleme oturacağı bir hafta diyebilirim.


Ayrıca Kuzey ve Güney düğüme kare yapacak gezegenlerin de bu hafta etkisi oldukça belirgin. Güneş ve Merkür düğümlere kare yapacak. Bu hafta biraz kadersel ve krizli etkiler taşıyor diyebiliriz. İki tutulma arasına düşen bir hafta. Belirgin kırılmalar yaşayabiliriz hayatlarımızda ve dünyada. Etkilerin belli bir yöne doğru değiştiği bu günlerde belki de bu kırılmayı ve yön değişikliğini en belirgin olarak yaşayacağımız hafta.


Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Akrep’te güne başlıyoruz. Gün içerisinde karamsar akrep etkileri pek de yok çünkü Ay Jüpiter ile karşıt açı içerisinde. İyimserlik ve özgüvenin arttığı bir dönem fakat yine de akrep derinliği Güneşin de Akrep’e girmesiyle birlikte çok güçlü.


Salı

Akrep burcundaki ay ilerlemesine devam ediyor. Bugün sezgilerimizin inanılmaz güçlü olduğu, derinlemesine hareket ettiğimiz, çokça duygusal olduğumuz ve pozitif dönüşüm gücünü arkamıza aldığımız bir gün çünkü Ay Neptün ve Plüton ile uyumlu açıda.

Çarşamba

Ay Yay burcuna geçiş yapıyor, iyimserliğin devam ettiği, derinliğin azaldığı bir gün. Ay gün içerisinde Venüs ile kare açı yapıyor. Sosyal ilişkilerde yanlış anlaşılmaya, birtakım patavatsızlıklara dikkat.

Perşembe

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Güneş ve Merkür ile uyumlu etkileşimde olacak. Kendimizi ifademizin güçlü, iyimserliğimizin yüksek olduğu bir gün.

Cuma

Ay Oğlak burcuna geçiyor. Disiplin ve sorumlulukla dolu bir gün. Ayrıca Ay Satürn ve Mars ile uyumlu etkileşimde. Disiplin özelliğinin bir kat daha arttığı fakat çok da yavaş olmadığımız, hızlı ve cesaretli olduğumuz da bir gün. Bu günü önemli işler için değerlendirebiliriz.


Cumartesi

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Oğlak gelenekçi bir burçtur fakat Ay Uranüs ve Neptün ile uyumlu etkileşimde olacak, farklılığımızı ve sezgilerimizi de devreye alabildiğimiz hem disiplinli, hem yaratıcı hem de yaratıcılığı somutlaştırabildiğimiz bir gün.


Pazar

Bugün biraz zorlayıcı. Ay Oğlak burcunda ilerlerken Plüton ile kavuşumda ve bu da kriz getirici bir etki. Dönüşüm getirici zorlayıcı, yüzleşmeli bir etki. Ayrıca Güneş ve Merkür ile de Ay sert etkileşimde. Anlaşmazlıklar, ifade güçlükleri de günün durumları arasında.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim...


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Günlük burç yorumları: 16 Ekim Pazartesi

16 Ekim 2023 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün kendinizi güçlü, sağlıklı ve enerjik hissetmeniz olasıdır. Genel olarak iyi bir enerji hakim ve bir şeyleri halletmek için şartlar hazır. Bu güzel günde eğer bir harekete geçme dürtüsü hissediyorsanız, çoğunlukla hemen bu duyguya göre hareket etmeniz mümkün ve doğru olacaktır. Özellikle konu duygular olduğunda ne kadar uzun süre oturup bunu düşünürseniz, vazgeçme ihtimaliniz o kadar artar. Eğer şimdi bir çılgınlık yapmayacaksınız, ne zaman yapacaksınız?
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kendinizi güçlü, sağlıklı ve enerjik hissetmeniz olasıdır. Genel olarak iyi bir enerji hakim ve bir şeyleri halletmek için şartlar hazır. Bu güzel günde eğer bir harekete geçme dürtüsü hissediyorsanız, çoğunlukla hemen bu duyguya göre hareket etmeniz mümkün ve doğru olacaktır. Özellikle konu duygular olduğunda ne kadar uzun süre oturup bunu düşünürseniz, vazgeçme ihtimaliniz o kadar artar. Eğer şimdi bir çılgınlık yapmayacaksınız, ne zaman yapacaksınız?
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kendinizi güçlü, sağlıklı ve enerjik hissetmeniz olasıdır. Genel olarak iyi bir enerji hakim ve bir şeyleri halletmek için şartlar hazır. Bu güzel günde eğer bir harekete geçme dürtüsü hissediyorsanız, çoğunlukla hemen bu duyguya göre hareket etmeniz mümkün ve doğru olacaktır. Özellikle konu duygular olduğunda ne kadar uzun süre oturup bunu düşünürseniz, vazgeçme ihtimaliniz o kadar artar. Eğer şimdi bir çılgınlık yapmayacaksınız, ne zaman yapacaksınız?
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kendinizi güçlü, sağlıklı ve enerjik hissetmeniz olasıdır. Genel olarak iyi bir enerji hakim ve bir şeyleri halletmek için şartlar hazır. Bu güzel günde eğer bir harekete geçme dürtüsü hissediyorsanız, çoğunlukla hemen bu duyguya göre hareket etmeniz mümkün ve doğru olacaktır. Özellikle konu duygular olduğunda ne kadar uzun süre oturup bunu düşünürseniz, vazgeçme ihtimaliniz o kadar artar. Eğer şimdi bir çılgınlık yapmayacaksınız, ne zaman yapacaksınız?
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kendinizi güçlü, sağlıklı ve enerjik hissetmeniz olasıdır. Genel olarak iyi bir enerji hakim ve bir şeyleri halletmek için şartlar hazır. Bu güzel günde eğer bir harekete geçme dürtüsü hissediyorsanız, çoğunlukla hemen bu duyguya göre hareket etmeniz mümkün ve doğru olacaktır. Özellikle konu duygular olduğunda ne kadar uzun süre oturup bunu düşünürseniz, vazgeçme ihtimaliniz o kadar artar. Eğer şimdi bir çılgınlık yapmayacaksınız, ne zaman yapacaksınız?
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kendinizi güçlü, sağlıklı ve enerjik hissetmeniz olasıdır. Genel olarak iyi bir enerji hakim ve bir şeyleri halletmek için şartlar hazır. Bu güzel günde eğer bir harekete geçme dürtüsü hissediyorsanız, çoğunlukla hemen bu duyguya göre hareket etmeniz mümkün ve doğru olacaktır. Özellikle konu duygular olduğunda ne kadar uzun süre oturup bunu düşünürseniz, vazgeçme ihtimaliniz o kadar artar. Eğer şimdi bir çılgınlık yapmayacaksınız, ne zaman yapacaksınız?
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kendinizi güçlü, sağlıklı ve enerjik hissetmeniz olasıdır. Genel olarak iyi bir enerji hakim ve bir şeyleri halletmek için şartlar hazır. Bu güzel günde eğer bir harekete geçme dürtüsü hissediyorsanız, çoğunlukla hemen bu duyguya göre hareket etmeniz mümkün ve doğru olacaktır. Özellikle konu duygular olduğunda ne kadar uzun süre oturup bunu düşünürseniz, vazgeçme ihtimaliniz o kadar artar. Eğer şimdi bir çılgınlık yapmayacaksınız, ne zaman yapacaksınız?
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kendinizi güçlü, sağlıklı ve enerjik hissetmeniz olasıdır. Genel olarak iyi bir enerji hakim ve bir şeyleri halletmek için şartlar hazır. Bu güzel günde eğer bir harekete geçme dürtüsü hissediyorsanız, çoğunlukla hemen bu duyguya göre hareket etmeniz mümkün ve doğru olacaktır. Özellikle konu duygular olduğunda ne kadar uzun süre oturup bunu düşünürseniz, vazgeçme ihtimaliniz o kadar artar. Eğer şimdi bir çılgınlık yapmayacaksınız, ne zaman yapacaksınız?
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kendinizi güçlü, sağlıklı ve enerjik hissetmeniz olasıdır. Genel olarak iyi bir enerji hakim ve bir şeyleri halletmek için şartlar hazır. Bu güzel günde eğer bir harekete geçme dürtüsü hissediyorsanız, çoğunlukla hemen bu duyguya göre hareket etmeniz mümkün ve doğru olacaktır. Özellikle konu duygular olduğunda ne kadar uzun süre oturup bunu düşünürseniz, vazgeçme ihtimaliniz o kadar artar. Eğer şimdi bir çılgınlık yapmayacaksınız, ne zaman yapacaksınız?
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kendinizi güçlü, sağlıklı ve enerjik hissetmeniz olasıdır. Genel olarak iyi bir enerji hakim ve bir şeyleri halletmek için şartlar hazır. Bu güzel günde eğer bir harekete geçme dürtüsü hissediyorsanız, çoğunlukla hemen bu duyguya göre hareket etmeniz mümkün ve doğru olacaktır. Özellikle konu duygular olduğunda ne kadar uzun süre oturup bunu düşünürseniz, vazgeçme ihtimaliniz o kadar artar. Eğer şimdi bir çılgınlık yapmayacaksınız, ne zaman yapacaksınız?
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kendinizi güçlü, sağlıklı ve enerjik hissetmeniz olasıdır. Genel olarak iyi bir enerji hakim ve bir şeyleri halletmek için şartlar hazır. Bu güzel günde eğer bir harekete geçme dürtüsü hissediyorsanız, çoğunlukla hemen bu duyguya göre hareket etmeniz mümkün ve doğru olacaktır. Özellikle konu duygular olduğunda ne kadar uzun süre oturup bunu düşünürseniz, vazgeçme ihtimaliniz o kadar artar. Eğer şimdi bir çılgınlık yapmayacaksınız, ne zaman yapacaksınız?
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kendinizi güçlü, sağlıklı ve enerjik hissetmeniz olasıdır. Genel olarak iyi bir enerji hakim ve bir şeyleri halletmek için şartlar hazır. Bu güzel günde eğer bir harekete geçme dürtüsü hissediyorsanız, çoğunlukla hemen bu duyguya göre hareket etmeniz mümkün ve doğru olacaktır. Özellikle konu duygular olduğunda ne kadar uzun süre oturup bunu düşünürseniz, vazgeçme ihtimaliniz o kadar artar. Eğer şimdi bir çılgınlık yapmayacaksınız, ne zaman yapacaksınız?
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kendinizi güçlü, sağlıklı ve enerjik hissetmeniz olasıdır. Genel olarak iyi bir enerji hakim ve bir şeyleri halletmek için şartlar hazır. Bu güzel günde eğer bir harekete geçme dürtüsü hissediyorsanız, çoğunlukla hemen bu duyguya göre hareket etmeniz mümkün ve doğru olacaktır. Özellikle konu duygular olduğunda ne kadar uzun süre oturup bunu düşünürseniz, vazgeçme ihtimaliniz o kadar artar. Eğer şimdi bir çılgınlık yapmayacaksınız, ne zaman yapacaksınız?


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