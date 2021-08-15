16-22 Ağustos 2021 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 16-22 Ağustos 2021 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

16-22 Ağustos 2021 haftalık burç yorumları
Astroloji
16 Ağustos 2021 Pazartesi

Merhaba. Hafta önemli gezegen hareketlerine sahne oluyor. Haftaya Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile başlıyoruz. Bu oldukça güzel bir geçiş. Venüs Terazi burcunda daha da güzeldir ve o burçta rahattır. Kendi olumlu özelliklerini rahatlıkla ortaya koyar. Bu olumlu özellikler gelişkin estetik duygusu ve ikili ilişkilerdeki uyum olarak kısaca özetlenebilir. Bu uyum ve harmoniyi 19 Ağustos’taki Merkür Mars kavuşumu biraz bozabilir, tartışmalara ve kazalara açık bir ortam yaratabilir.


Haftanın sonuna doğu Uranüs gezegeni geri harekete başlayacak. Bir süredir durağan ve etkileri yavaşlamış olan gezegen artık tamamen durup geri vitese takacak. Yani hayatımızda bir süredir progresif bir şekilde ilerleme kaydeden, geçmiş ve köhneleşmiş kalıpları güncelleyen Uranüs bir dur deyip geçmişte düzenlemeye çalıştığı konulara yeniden bir göz atmak isteyebilir. Yani retro öncesi süreçte değişime uğrayan konular için bir yeniden ziyaret zamanı. Konuların tekrar üzerinde düşünülme ve yanlış adımlar atıldıysa bir sonraki adıma geçmeden yeniden planlama zamanı.

Günlük etkilere geçecek olursak…

Pazartesi

Ay, Yay burcunda ilerliyor. Bugün Venüs’ün Teraziye geçecek olmasının dışında Ay biraz riskli bir durumda çünkü Güney Ay Düğümü ile kavuşumda ve birbirine yaklaşan Mars ve Merkür ile kare açı yapacak. Duygusal olarak incinme ve tartışmalara çok yatkın bir gün olabilir.


Salı

Ay, Yay burcunda Neptün ile kare açı yapacak ve kavuşum yapan Mars Merkür bugünü de yanlış anlaşılmalara, patavatsızlıklara ve duygusal incinmelere açık.


Çarşamba

Ay, Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Bugünlerde nabzı biraz daha düşük, işimize, sorumluluklarımıza daha fazla odaklandığımız bir gün.


Perşembe

Ay, Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde Plüton ile kavuşacak Ay bizi biraz fazla sorgulayıcı ve kuşkucu yapabilir. Nahoş duyguların yükselmesi söz konusu olabilir. Veya iş ile ilgili konularda hırsımız artabilir.


Cuma

Ay, Kova burcuna geçiyor. Gün içerisinde Satürn ile kavuşum yapacak olan ay haftanın sorumluluk ve iş vurgusunu devam ettirecek nitelikte. Bu gün de biraz işlerimizin yoğun olduğu bir gün olabilir.


Cumartesi

Kova burcundaki seyrine devam eden ay gün içerisinde Uranüs ile bir kare açı gerçekleştirecek. Bu gün biraz fazla eksantrik ve sürprizlere açık olabilir. Değişken duygular içerisinde ve sıkılgan olabiliriz.


Pazar

Ay, sabah saatlerinde Kova burcundaki ilerlemesine devam edecek ve Jüpiter ile kavuşacak. Haftanın en güzel ve özgüveni yüksek günü. Kendimizi dışarıya atabilir, güvenlik kurallarına dikkat etmek kaydı ile aktivitesi yüksek bir gün geçirebiliriz. Ay akşam saatlerinde Balık burcuna geçecek


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


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