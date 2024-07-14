15 - 21 Temmuz 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Hafta yine hareketli. Haftaya Mars Uranüs Kavuşumu ile başlıyoruz. Bu gün kazalara, tartışmalara, kavgalara çok dikkat. Mars’ın zararlı olduğu burçta olması ve ALGOL sabit yıldızı ile kavuşması işi çok dikkat çekici hale getiriyor. Aniden oluşabilecek kaza, yaralanma ve tartışmalara çok çok açık bir gün.

Haftanın devamında Güneş Uranüs ile uyumlu etkileşimde. Kendimizi farklı bir şekilde ifade etmemiz, hayatımıza getirdiğimiz yenilikler, yeni fikirler için oldukça güzel bir etki diyebilirim. Devamında Mars Neptün ile altmışlık yapacak. Bu biraz hafta başındaki sert etkiyi yumuşatabilir. Sezgilerimizi artırır, doğru hareket etme olasılığımızı yükseltir, sertlikleri yumuşatır. Son açı olarak haftanın sonları çok daha barışçıl, sosyal, kısmetli geçecek. Venüs ile Jüpiter uyumlu etkileşimde. Özgüvenimiz ve keyfimiz de oldukça yerinde. Ve Mars bu hafta İkizler burcuna geçecek ve Eylül ayına kadar orada kalacak. Bu da iletişim trafiğini, yolculuk trafiğini, sözel tartışmalar, fiziksel enerjimizi ve çevikliğimizi artıracak. Mars’ın Boğa burcundan çıkması her zaman olumlu etki yaratır, daha doğrusu olumsuz etkiyi kaldırır.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay Akrep burcunda haftaya başlıyoruz. Hem Mars açısı hem de Ay Akrep günü çok krizli, çok tartışmalı, riskli bir hale getirebilir çok dikkat.

Salı

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yine oldukça riskli olabilecek bir gün. Ay Merkür ile de sert etkileşimde, hem kaza, hem tartışmaya çok çok dikkat. Kendimizi ifademiz bugün pek iyi değil. Ay Satürn ile uyumlu açıda, disiplinimiz yüksek.

Çarşamba

Ay Yay burcuna geçiş yapıyor. Hafta biraz daha sakin bir duruma geçiyor. Gün içerisinde Ay Venüs ile iyi etkileşimde, sosyal ve ikili ilişkiler açısından oldukça uyumlu, kadınlarla ve ailemizle iletişimimizin oldukça iyi olduğu bir gün.

Perşembe

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Satürn ile sert etkileşime girecek. Bugün de biraz zorlayıcı, sorumluluk ve işin yüksek olduğu bir gün olabilir. Çok da iyimser olamayabiliriz. Kendimizi ifademiz iyi, Ay Merkür ile uyumlu açıda.

Cuma

Ay Oğlak burcuna geçiyor. Sorumluluklarımıza ve işimize odaklandığımız bir gün. Aslında tembellik riski ve yanlış anlaşılma, yanlış yönde ilerleme riskimiz de var. Ay Neptün ile sert etkileşimde. Bugün melankolik hissedebiliriz.

Cumartesi

Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Satürn ile uyumlu etkileşimde, bugün çok disiplinli ve gerçekçiyiz. Yapmamız gereken şeyler için bugün güzel bir başlangıç veya güzel bir devamlılık günü.

Pazar

Dolunay Günü. Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde ilerleyen saatlerde Kova burcuna geçecek. Oğlaktayken de Kova’dayken de Plüton ile etkileşimde, bugün ve Yeniay olduğu için belki de önümüzdeki iki hafta çok plütonik, dönüşümsel etkiler taşıyor. Biraz kriz yaşayabildiğimiz bir dönem, Bazı şeyleri derinine irdeleyip değiştirmek ve dönüştürmek için kullanabileceğimiz zamanlardayız.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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