15 - 21 Temmuz 2024 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 15 - 21 Temmuz 2024 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

15 - 21 Temmuz 2024 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 14 Temmuz 2024 23:58 Güncelleme: 14 Temmuz 2024 23:58
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Esenlikler. Hafta yine hareketli. Haftaya Mars Uranüs Kavuşumu ile başlıyoruz. Bu gün kazalara, tartışmalara, kavgalara çok dikkat. Mars’ın zararlı olduğu burçta olması ve ALGOL sabit yıldızı ile kavuşması işi çok dikkat çekici hale getiriyor. Aniden oluşabilecek kaza, yaralanma ve tartışmalara çok çok açık bir gün.


Haftanın devamında Güneş Uranüs ile uyumlu etkileşimde. Kendimizi farklı bir şekilde ifade etmemiz, hayatımıza getirdiğimiz yenilikler, yeni fikirler için oldukça güzel bir etki diyebilirim. Devamında Mars Neptün ile altmışlık yapacak. Bu biraz hafta başındaki sert etkiyi yumuşatabilir. Sezgilerimizi artırır, doğru hareket etme olasılığımızı yükseltir, sertlikleri yumuşatır. Son açı olarak haftanın sonları çok daha barışçıl, sosyal, kısmetli geçecek. Venüs ile Jüpiter uyumlu etkileşimde. Özgüvenimiz ve keyfimiz de oldukça yerinde. Ve Mars bu hafta İkizler burcuna geçecek ve Eylül ayına kadar orada kalacak. Bu da iletişim trafiğini, yolculuk trafiğini, sözel tartışmalar, fiziksel enerjimizi ve çevikliğimizi artıracak. Mars’ın Boğa burcundan çıkması her zaman olumlu etki yaratır, daha doğrusu olumsuz etkiyi kaldırır.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay Akrep burcunda haftaya başlıyoruz. Hem Mars açısı hem de Ay Akrep günü çok krizli, çok tartışmalı, riskli bir hale getirebilir çok dikkat.


Salı

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yine oldukça riskli olabilecek bir gün. Ay Merkür ile de sert etkileşimde, hem kaza, hem tartışmaya çok çok dikkat. Kendimizi ifademiz bugün pek iyi değil. Ay Satürn ile uyumlu açıda, disiplinimiz yüksek.


Çarşamba

Ay Yay burcuna geçiş yapıyor. Hafta biraz daha sakin bir duruma geçiyor. Gün içerisinde Ay Venüs ile iyi etkileşimde, sosyal ve ikili ilişkiler açısından oldukça uyumlu, kadınlarla ve ailemizle iletişimimizin oldukça iyi olduğu bir gün.


Perşembe

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Satürn ile sert etkileşime girecek. Bugün de biraz zorlayıcı, sorumluluk ve işin yüksek olduğu bir gün olabilir. Çok da iyimser olamayabiliriz. Kendimizi ifademiz iyi, Ay Merkür ile uyumlu açıda.


Cuma

Ay Oğlak burcuna geçiyor. Sorumluluklarımıza ve işimize odaklandığımız bir gün. Aslında tembellik riski ve yanlış anlaşılma, yanlış yönde ilerleme riskimiz de var. Ay Neptün ile sert etkileşimde. Bugün melankolik hissedebiliriz.


Cumartesi

Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Satürn ile uyumlu etkileşimde, bugün çok disiplinli ve gerçekçiyiz. Yapmamız gereken şeyler için bugün güzel bir başlangıç veya güzel bir devamlılık günü.


Pazar

Dolunay Günü. Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde ilerleyen saatlerde Kova burcuna geçecek. Oğlaktayken de Kova’dayken de Plüton ile etkileşimde, bugün ve Yeniay olduğu için belki de önümüzdeki iki hafta çok plütonik, dönüşümsel etkiler taşıyor. Biraz kriz yaşayabildiğimiz bir dönem, Bazı şeyleri derinine irdeleyip değiştirmek ve dönüştürmek için kullanabileceğimiz zamanlardayız.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.



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Günlük burç yorumları: 15 Temmuz Pazartesi

15 Temmuz 2024 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün büyük kararlar almak için en iyi zaman olmayabilir ancak değerli zihinsel bağlantılar kurmak ve ders çıkarmak için iyi durumdasınız. Birisi veya bir şey sinirinize dokunuyorsa, o zaman içinizin bir kısmının gelişmeye yer olduğunu hissettiğini bilirsiniz. Nitekim, başkalarının ne düşündüğüne odaklanmak yerine, başkaları için değil, kendiniz için kendinizi geliştirmenin yollarını düşünmeniz daha doğru olur. Sabırlı olun. Yeni çabalara ve önemli konuşmalara atılmak yerine gözlemlemek için elinizden gelenin en iyisini yapın. Açık fikirli olun ve bir şey sinirlerinize dokunursa veya duygusal bir yara yeniden açılırsa kendiniz hakkında bilgi edinmeyi hedefleyin.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün bazı iletişim sorunları veya kopukluklar yaşanabilir. Yanlış anlaşılan taraf siz olabileceğiniz gibi, başkalarından doğru yönlendirmeleri veya mesajları alamayabilirsiniz. Bu durum can sıkıcı gecikmelere neden olabilir, fakat bu durum da sizi ilginç yollara yönlendirebilir. Hızlı bir karar almak yerine gözden geçirmek, yeniden değerlendirmek ve süreci sindirmek daha iyidir. İyimser ve olumsuz düşünceler arasında gidip geliyorsanız, olayları oldukları gibi görmek zor olabilir. Yükümlülüklerinizi yerine getirdiğinizde özgüveniniz geri gelecektir ve bu süreçte bir miktar deneme ve yanılma olabilir. Etrafınızdaki insanlar huysuz olabilir; bu yüzden kendinize ait olmayan sorunları üstlenmemeye çalışın.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün bazen göz ardı edilmiş veya arka planda kalmış hissedebilirsiniz. Güvensizlikler sorun olabilir ancak onlardan ders çıkarmak değerlidir. Zihinsel kopukluk potansiyeli nedeniyle, yargınızı saklı tutmak daha iyi olabilir. Size yakın birini memnun etmek zor olabilir. Önemli ayrıntılar büyük resmi gölgede bırakabilir. Kendinizi ayarlayıp sabırlı olmanız en iyi seçeneğinizdir. Tatmin olmanın yolu, hayatın pratik yönleri ve ayrıntılarıyla ilgilenmektir. Hayatınızı basitleştirmek ve odağınızı daraltmak ödüllendirici olabilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün bazı iletişim kopuklukları yaşanabilir, sevgili İkizler. Sadece huzuru korumak uğruna başkalarının planlarına uymamaya dikkat edin, bu arada iç sesinizi de görmezden gelin. Dikkatinizin dağılması çok kolaydır, bu da sizi sezgilerinizden uzaklaştırır. Kolayca yanlış anlaşılabilecek bir şey söylememeye dikkat etmek isteyebilirsiniz. Karar verme süreci uzayabilir, bu da özellikle henüz bütün resmi göremiyorsanız iyi bir şey olabilir. Enerjiniz bugün zaman zaman düşük olabilir ancak diğerleri size yeniden enerji kazandırmaya ve ihtiyaçlarınıza ve isteklerinize daha da yaklaşmanıza yardımcı olabilir. Yepyeni girişimler veya cesur hamleler için iyi bir zaman değil, daha çok ayarlamalar ve gerekli düzenlemeler yapmak için iyi bir zamandır.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, bugün özellikle finans, görüşler ve inançlar konusunda yanlış anlaşılmalar olabilir. İdeal olarak, bu belirsizlik sizi yavaşlatarak ve dikkatinizi gözden kaçırmış olabileceğiniz şeylere çevirerek iyi bir amaca hizmet eder. Bir durumu idealize etmekten veya romantikleştirmekten en kötüsü hakkında endişelenmeye geçerseniz, kendinize gerçeğin bu iki kutup arasında yattığını hatırlatın. Bir şey hakkında iletişim kurmak konusunda tereddüt etmek de size yardımcı olabilir çünkü sonunda söylenmemiş olmasının daha iyi olduğuna karar verebilirsiniz. İlerlemeden önce ayarlama yapmanız, güç oluşturmanız veya düzenlemeler yapmanız gerektiği oldukça açık hale gelebilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, geçmişten gelen küçük hayal kırıklıkları veya çözülmemiş sorunlar bugün dikkatinizi çekecek gibi görünüyor. Bir inanca, fikre veya ilişkiye olan inancınızla mücadele edebilirsiniz. Bazı analizler şu anda faydalı olabilir ancak yalnızca belirli bir ölçüde. Nitekim gün, bazı eksik bilgiler olduğunu gösteriyor, bu yüzden sonuçlara varmadan önce sabırlı olun. Bugünkü enerjiler düşüncelerinizi toplamanızı ve planlar oluşturmanızı destekliyor. Bir engel, gecikme veya aksilik daha çok çabalamanıza veya farklı yollar seçmenize neden olabilir, bu da nihayetinde size yardımcı olabilir. Bir ilişki veya başkalarından gelen talepler hakkındaki endişeler dikkat dağıtıcı olabilir ve ele alınması gerekebilir ancak bunların enerjinizi tüketmesine izin vermeyin.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, bugün sizi ilerlemekten alıkoyan küçük şüpheler veya belirsiz endişeler olabilir ancak işleri yoluna koymak için biraz daha zamana ihtiyacınız olabilir. Birisi yakın zamanda yaptığınız seçimler hakkında size soğuk davranıyor olabilir veya derin bir nefes alıp beklemeniz daha iyi olabileceği halde bir sorunu veya ilişki meselesini çözmeniz için biraz baskı hissedebilirsiniz. En iyi sonuçlar için, yanlış şeyler söyleme eğilimi olabileceğinden, işleri adım adım yapmayı hedefleyin. Özgüvende geçici bir düşüş, kendinizle ve ihtiyaçlarınızla daha çok temas kurmanıza yol açabilir. Bir ilişkideki duygular veya destek konusunda kafanızın karışık olması mümkündür ve eğer öyleyse, cesur bir hareket yapmaktan kaçınmak mantıklıdır.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, bugün iletişimler bazı noktalarda belirsiz olabilir, ister çok fazla veya çok az anlam çıkarmak olsun, ister tam resmi bulanıklaştıran bilgileri kaçırmak olsun durum karışabilir. Konuşmadan önce yavaşlamak ve düşünmek iyi bir strateji olabilir, çünkü gün tökezlemeyi veya birinin yanlış anlayacağı bir şey söylemeyi çok kolaylaştırıyor. Başkalarının daha eleştirel tarafıyla uğraşıyor olabilirsiniz, bu da savunmacılığa yol açabilir ancak bu tepki durumunuza yardımcı olmaz. Aynı zamanda, insanları memnun etmek için çok fazla çabalamaktan kaçının ve başkalarıyla yarı yolda buluşarak kendinize de hizmet etmeyi hedefleyin.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün başkalarının sinirlerinize dokunması çok kolay olabilir. Yine de bu durum hayatınızın savunmasız bir alanını sağlamlaştırmak için gerekli adımları atmanıza neden olarak iyi sonuçlanabilir. Aynı zamanda, aceleci veya eleştirel iletişimlere dikkat etmek de iyi bir fikirdir. Belirsiz veya erken konuşmak da şu anda bir sorun olabilir. Nitekim, başkalarının ne yorumlayacağını kontrol etmeyi bekleyemezsiniz ve gerçek arkadaşlarınız kötü düşünmemelidir. Mümkünse, yönünüzü bulmak için bir mola verin veya kendinizi yavaşlatın. Şu anda ilerlemek bir dizi küçük hayal kırıklığına yol açabilir. İdealist olanla gerçekçi olan arasındaki denge, üzerinde çalışılması gereken bir hedeftir, ancak sabırlı olun.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugünün enerjileri sizi arka planda tutma eğilimindedir fakat bu konumdan iyi çalışıyor gibisiniz. Araştırma yapmak veya bir sorunun özüne inmek için iyi bir zaman. Nitekim, yanlış anlaşılmalar veya gecikmeler işleri karmaşıklaştırabilir. Birkaç hata özgüveninizi zorlayabilir. İletişimin ardındaki niyetleri anlamak için seçilen kelimelerin ötesine bakın. Yönetilebilir ve öngörülebilir bir şeye odaklanmak akıllıca olabilir. Bir yakınınız, perspektif kazanmanıza yardımcı olabilir. Bir engeli aşmanız için biraz rahatsızlık çekmeniz gerekebilir. Biraz baskıyı veya dikkati kendinizden uzaklaştırmak olumlu olabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün bir projeye veya ilişkiye odaklanmak isteyebilirsiniz ancak sorumluluklar buna izin vermeyebilir. Bu durum işleri yoluna koyma kararlılığınızı daha da güçlendirebilir. Başkalarıyla yaşadığınız garipliklerle başa çıkmak için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Hızınızı ayarlamak mantıklı olabilir. Gün, aşırı analiz noktasına kadar düşünmek için ideal değildir. Büyük resimde bir şey eksik olabilir. Siz ve başkaları eleştiriye veya çevrenizdeki dengesizliklere karşı hassas olabilirsiniz. Geçici bir duraksamayı nefes alma şansı olarak değerlendirin. İş veya sağlık konuları iyi durumda olabilir ve dikkat dağıtıcı olabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün insanların alıngan olduğunu veya iletişimin geçici olarak zorlaştığını görebilirsiniz. Bir plandaki boşlukları görmeye başlayabilir veya yaptığınız şeye olan güveniniz azalabilir fakat bu da geçicidir. Kendinizi zihinsel olarak yenilemek için rotanızdan sapmanız faydalı olabilir. Yanlış anlaşılmanın nihayetinde daha iyi bir anlayışa yol açabileceğini düşünün. Ciddi konsantrasyon gerektiren görevleri başka bir güne planlayın. Mali konulara daha yakından bakmanız gerekebilir. Kendinize odaklanma eğilimi olsa da, yaratıcı veya eğlenceli uğraşlar tatmin edici olabilir. Romantik ve yaratıcı bağlantılar büyümenize ve tatmin duygunuza katkıda bulunabilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün bazı kopukluklar, hassasiyetler veya yanlış anlaşılmalar olabilir. Rutinler kararsızlık veya kötü zamanlama nedeniyle zarar görebilir. Olumsuz duygular ve gerginlik, kendinizi aykırı ve uyumsuz hissetmenize alakalı olabilir. Tartışmalarda aşırı ciddi veya sert bir şekilde çıkmamak için dikkatli olmak önemlidir çünkü yanlış yorumlanabilir. Şu an dert ettiğiniz şeyleri düşünerek çözemeyeceğinizi kabul ederek akışına bırakmak en iyisi olabilir. Ayrıntılara odaklanmak büyük resmi gölgeleyebilir. Sabırlı olmak zordur fakat size deneyim kazandırabilir. İç sesiniz bunun ilerlemek için doğru zaman olmadığını söylüyor.

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